World War 3 Memes: इजरायल-ईरान जंग के बीच अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर हमला कर दिया है। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। मुश्किल समय में दुनिया हास्य का सहारा लेती है। इस बात को बिना किसी संदेह के साबित कर दिया है कि रविवार की सुबह ईरान में तीन परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी सेना के हमले के बाद से सोशल मीडिया पर तीसरे विश्व युद्ध के कई मीम्स वायरल हो रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने तीन ईरानी स्थानों – फोर्डो, नतांज़ और इस्फ़हान पर “सफल हमला” किया है। उन्होंने ईरान को जवाबी हमले करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका “सटीकता, गति और कौशल के साथ” और अधिक लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार, ये हमले संयुक्त राज्य अमेरिका के सीधे इजरायल के युद्ध में शामिल होने का संकेत देते हैं जिसका उद्देश्य देश के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना है।

went to movies for 2 hours in a theatre with no service just to walk out and find World War III is in motion. pic.twitter.com/GWq9xZPQJC

— gliss (@glisteninnn) June 22, 2025