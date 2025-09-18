इस शक्तिशाली नेता को जहर देकर मारने की कोशिश, रूस के दिग्गज नेता पर पत्नी यूलिया का बड़ा आरोप

एलेक्सी नवलनी की विधवा ने बुधवार को कहा कि दो स्वतंत्र प्रयोगशालाओं ने पाया है कि उनके पति को रूसी जेल में उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले जहर दिया गया था. रूसी विपक्ष के दिवंगत नेता एलेक्सी नवलनी की पत्नी, यूलिया नवलनाया ने सनसनीखेज दावा किया है कि उनके पति की मौत जहर देने से हुई थी. उन्होंने बताया कि उनके पति के शरीर से लिए गए जैविक नमूनों की दो अलग-अलग देशों की प्रयोगशालाओं में जांच की गई और उनकी रिपोर्ट एक ही निष्कर्ष पर पहुंची.

गौरतलब है कि नवलनी की 16 फ़रवरी, 2024 को एक रूसी जेल में सज़ा काटते हुए अचानक मौत हो गई थी. उनकी मौत के बाद से, यूलिया ने बार-बार आरोप लगाया है कि उनके पति की हत्या की गई थी, लेकिन रूसी सरकार और क्रेमलिन ने इन दावों को खारिज कर दिया है.

गिरफ़्तारी और जेल की सज़ा से अंतरराष्ट्रीय विवाद

नवलनी लंबे समय से व्लादिमीर पुतिन की सरकार के मुखर आलोचक रहे थे. उन्होंने भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान चलाया और रूस के सबसे प्रभावशाली विपक्षी नेताओं में से एक बन गए. उनकी गिरफ़्तारी और जेल की सज़ा भी अंतरराष्ट्रीय विवाद का विषय रही है.

जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की अपील

यूलिया ने ट्विटर (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया कि उन्होंने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की अपील की ताकि दुनिया सच्चाई देख सके. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ़ उनके परिवार की लड़ाई नहीं है, बल्कि न्याय और पारदर्शिता का सवाल है.

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने क्या कहा

इस बीच, क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि उन्हें ऐसे किसी भी दावे या रिपोर्ट की जानकारी नहीं है. उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया. हालांकि, यूलिया के इस दावे ने एक बार फिर नवलनी की मौत पर अंतरराष्ट्रीय बहस को तेज़ कर दिया है. रूसी अधिकारियों ने इस घटना में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है, हालांकि नवलनी ने इस दावे को झूठा बताया है.

Chamoli Cloudburst: चमोली में बादल फटने से तबाही, मलबे में दबे कई लोग

Kal ka Mausam: इन राज्यों में होगी आफत की बरसात, IMD ने जारी किया अलर्ट