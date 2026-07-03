Ayatullah Khamene Last Rite: ट्रंप के सारे करे कराए पर फिरा पानी? खामेनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हिंदू और सिख धर्मगुरू, सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे ये बड़े नेता

Ayatullah Khamene Last Rite: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर के नेता पहुंच रहे हैं. अमेरिका-इजरायल के मिले-जुले हमले में उनकी मौत हो गई थी. भारत ने भी एक डेलीगेशन भेजा है. भारत में ईरानी एम्बेसी ने कई वीडियो और फोटो शेयर किए हैं. दुनिया भर से लोग अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए तेहरान के ग्रैंड मस्जिद पहुंच रहे हैं.भारत से PDP चीफ महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद पहुंच चुके हैं. इनकी फोटो और वीडियो भी जारी किए गए हैं.

भारतीय डेलीगेशन ईरान के लिए रवाना

भारत सरकार की तरफ से भेजा गया ऑफिशियल डेलीगेशन, जिसमें विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा और बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन शामिल हैं, पहले ही तेहरान के लिए रवाना हो चुका है. जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें भारतीय धार्मिक नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में प्रार्थना करते दिख रहे हैं. इस बीच, तेहरान में अपने लीडर को विदाई देने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई. उनके अंतिम संस्कार में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा. अयातुल्ला खामेनेई के शरीर को शुक्रवार को ग्रैंड मोसल्ला में दफनाया गया. उनके शरीर को लाल झंडे से ढका गया था.

#WATCH | A delegation of Indian religious leaders paid tribute to Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, Ayatollah Ali Khamenei Video shared by Embassy of Iran in India pic.twitter.com/KphNJVY8Ld — ANI (@ANI) July 3, 2026

चार महीने पहले हुई थी अयातुल्ला खामेनेई की मौत

ईरानी राष्ट्रपति ने इसे राष्ट्रीय एकता का नया दौर बताया है. 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर हमला किया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी. चार महीने पहले हुई इस घटना के बाद उनके शरीर को सुरक्षित रखा गया था, जिस दौरान ईरान और अमेरिका के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था. उनके शरीर को कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा गया था. केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि इस्लाम किसी भी तरह के केमिकल के इस्तेमाल की मनाही करता है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनके बेटे और ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को अंतिम संस्कार से दूर रखा गया था.