दुनिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है? भारत का स्थान जान चीख पड़ेगा पाकिस्तान!

Longest Rail Network: रेलवे किसी भी देश की लाइफलाइन होती है. वे एक शहरों को दूसरे शहरों से जोड़ते हैं, सामान ढोने का काम करते हैं और हर दिन लाखों लोगों को ले जाते हैं. एक मजबूत रेलवे नेटवर्क का मतलब है तेज़ यात्रा, बेहतर व्यापार और अधिक रोज़गार के अवसर. यह ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश का है? अगर आपको नहीं पता तो चलिए आज हम आपको इसके बार में बताते हैं.

1. संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America)

संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क को स्थापित किया है, अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये लगभग 220,044 किमी (136,729 मील) है. इस नेटवर्क का इस्तेमाल मुख्य रूप से माल ढुलाई के लिए किया जाता है. देश के लगभग 43% माल की ढुलाई रेल से होती है. हालांकि, अमेरिका का यात्री नेटवर्क छोटा है, जिसमें एम्ट्रैक अंतर-राज्य सेवा प्रदान करता है. आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह विशाल नेटवर्क अमेरिकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

2. चीन (China)

अगर हम चीन की बात करें तो यहां का रेलवे नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है, जिसकी कुल लंबाई 159,000 किमी (98,798 मील) है. यह देश हाई-स्पीड रेल में अग्रणी है, और दुनिया का सबसे बड़ा हाई-स्पीड नेटवर्क है. यह सिस्टम सरकारी स्वामित्व वाला है और यात्री और माल ढुलाई दोनों के लिए महत्वपूर्ण है. यह दुनिया के सबसे व्यस्त रेल नेटवर्क में से एक है.

3. रूस (Russia)

रूस का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसकी लंबाई 105,000 किमी (65,244 मील) है. देश के रेलवे अपने विशाल, कम आबादी वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण हैं. यह नेटवर्क मुख्य रूप से माल ढुलाई पर केंद्रित है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा विद्युतीकृत है, जिसकी वजह से चीन का रेल नेटवर्क दूसरे देशों की तुलना में अधिक कुशल हो जाता है.

4. भारत (India)

भारत की बात करें तो रेल नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान चौथे नंबर पर आता है, जिसकी कुल लंबाई 65,554 किमी (40,733 मील) है. यह दुनिया के सबसे व्यस्त रेल नेटवर्क में से एक है, भारत के रेल नेटवर्क से सालाना 11 अरब से अधिक लोग सफर करते हैं. यह लाखों लोगों के लिए परिवहन का मुख्य साधन है. यह एक सरकारी उद्यम है, जो यात्री और माल ढुलाई दोनों सेवाओं पर केंद्रित है.

5. कनाडा (Canada)

कनाडा का रेल सिस्टम दुनिया में पांचवें स्थान पर है, जिसकी कुल लंबाई 49,422 किमी (30,709 मील) है. अमेरिका की तरह, यह नेटवर्क मुख्य रूप से माल ढुलाई के लिए है. दो बड़ी ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंपनियां, कैनेडियन नेशनल (CN) और कैनेडियन पैसिफिक कैनसस सिटी (CPKC) इस इंडस्ट्री पर हावी हैं. पैसेंजर सर्विस क्राउन कॉर्पोरेशन, वाया रेल द्वारा दी जाती है.

