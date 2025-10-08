रिश्तों की कड़वाहट: पूर्व पति को ज़हर देने की खौफनाक साजिश
अमेरिका के कनेक्टिकट (Connecticut)में एक महिला ने अपने पूर्व पति को रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक साजिश (Creepy Plot) रची. महिला ने वाइन (Wine) में एथिलीन ग्लाइकॉल (Ethylene Glycol) नामक जहरीला केमिकल (Poisnous Chemical) मिलाया, जो गाड़ियों के कूलेंट (Vehicle Coolent) में पाया जाता है. पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ हत्याकांड का मामला दर्ज किया है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 8, 2025 5:32:24 PM IST

Ethylene Glycol Poisnous Chemical in Wine
US Wine Crime News:रिश्तों में आई कड़वाहट कभी-कभी इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वह आखिर में सबसे खौफनाक कदम उठाने को मजबूर हो जाता है. एक ऐसा ही हैरान करने वाली घटना अमेरिका के कनेक्टिकट से सामने आई है.  जहां, एक महिला ने बच्चे की कस्टडी के विवाद में अपने पूर्व पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची. इस वारदात में आरोपी महिला ने एक आम लेकिन जानलेवा केमिकल का इस्तेमाल किया जिससे एथिलीन ग्लाइकॉल कहा जाता है, जो गाड़ियों के कूलेंट में पाया जाता है.

जानलेवा कूलेंट की रची साजिश:

33 साल क्रिस्टियन होगान का अपने पति के साथ तलाक का केस चल रहा था, लेकिन मुख्य विवाद उनकी बेटी की कस्टडी को लेकर था. झगड़ा इतना बड़ गया कि दोनों में प्रतिदिन विवाद होते रहते थे. होगान किसी भी कीमत पर अपने बच्चे की कस्टडी चाहती थी. जानकारी के मुताबिक, इस विवाद को खत्म करने के लिए होगान ने इंटरनेट पर ज़हर के बारे में सर्च किया और उसे पता चला कि कूलेंट में मौजूद एथिलीन ग्लाइकॉल बेहद ही जानलेवा होता है. 

कब और कैसे हुई खौफनाक वारदात:

7 अगस्त को, होगान कथित तौर पर अपने पूर्व पति के घर आई और चुपके से उसकी वाइन में ज़हर मिला दिया और बोतल को वापस फ्रिज में रख दिया. इसके बाद 10 अगस्त को जब उसके पति ने वह जहर वाली मिलावटी वाइन पी तो अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई. जिसकी वजह से उन्हें पूरी रात में सोने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा. ठीक अगले दिन उन्हें लगातार उलटियां भी होने लग गई थी. मौके पर पहुंची मां ने बेटे को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया. 

डॉक्टरों ने की वाइन की जांच, सच आया सामने:

वारदात के बाद जब डॉक्टरों ने वाइन की जांच पड़ताल शुरू की तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगा. जांच में यह पता चला कि वाइन में एथिलीन ग्लाइकॉल की पुष्टि हुई हैं. हालांकि, होगान ने डॉक्टरों के सभी आरोपों को खारिज कर दिया. इसके बाद लैब रिपोर्ट ने भी ज़हर मिलने की बात कही.  पीड़ित पति को सही समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई.

पुलिस ने हत्याकांड का मामला किया दर्ज:

अस्पताल पहुंची पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी महिला के खिलाफ हत्याकांड का मुकदमा दर्ज आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. यह घटना रिश्तों की कड़वाहट की भयावहता को एक बार फिर से दर्शाती है. कैसे रिश्तों में लगातार बढ़ती कड़वाहट किसी की जान तक लेने जैसा खौफनाक कदम उठाने पर आखिरी में मजबूर कर देती है.

