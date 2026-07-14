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England Crime News: संदिग्ध हालात में घर में मृत मिली 24 वर्षीय युवती

England Crime News: 24 वर्षीय सारा-लुईस पेनिंगटन की मौत के बाद से स्थानीय लोगों में खौफ का माहौल है.

By: JP Yadav | Published: July 14, 2026 12:17:33 PM IST

England Crime News: संदिग्ध हालात में घर में मृत मिली 24 वर्षीय युवती
England Crime News: संदिग्ध हालात में घर में मृत मिली 24 वर्षीय युवती


England Crime News: ब्रिटेन के स्टैफर्डशायर में 24 वर्षीय युवती अपने घर में मृत पाई गई. युवती की हत्या के आरोप में 30 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस को रविवार (15 जुलाई, 2026) को करीब 3.30 बजे स्टोक-ऑन-ट्रेंट में लॉन्गटन के ओकवेल कोर्ट के एक पते पर बुलाया गया, जहां उन्हें 24 वर्षीय सारा-लुईस पेनिंगटन का शव मिला. इस हत्या में 30 साल के व्यक्ति को पूछताछ के लिए अधिकारियों ने हिरासत में लिया है. 

पुलिस ने बताया कि सोमवार दोपहर तक उस जगह पर घेराबंदी बनी हुई है. अधिकारी पेनिंगटन की कथित हत्या के सिलसिले में किसी और की तलाश नहीं कर रहे हैं. हालांकि, स्टैफ़र्डशायर पुलिस उन लोगों से आगे आने की अपील कर रही है जिनके पास कोई जानकारी हो, जिसमें कथित हत्या के समय के आसपास का CCTV, डैशकैम या डोरबेल फुटेज शामिल हो. पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि स्टोक-ऑन-ट्रेंट में हत्या के शक में गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है. 

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सारा-लुईस पेनिंगटन का क्या था कसूर

स्टैफ़र्डशायर पुलिस ने 24 वर्षीय सारा-लुईस पेनिंगटन की पहचान कथित पीड़िता के तौर पर की है. रविवार सुबह स्टोक-ऑन-ट्रेंट के एक पते पर उनका शव मिला था. लुईस पेनिंगटन स्टोक-ऑन-ट्रेंट की रहने वाली थीं. इसके बाद ‘स्टोक-ऑन-ट्रेंट के एक 30 साल के व्यक्ति को हत्या के शक में गिरफ्तार किया गया था. वह अभी भी हिरासत में है और अतिरिक्त समय मिलने के बाद उससे पूछताछ जारी रहेगी.

पुलिस अधिकारी घर-घर जाकर करेंगे पूछताछ

स्टैफ़ोर्डशायर पुलिस के बड़े मामलों की जांच करने वाले विभाग की डिटेक्टिव इंस्पेक्टर कर्स्टी ओल्डफ़ील्ड ने कहा कि हम इस जांच को आगे बढ़ाने और इतने मुश्किल समय में महिला के परिवार की मदद करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं. अब अधिकारी घर-घर जाकर पूछताछ करेंगे और इलाके में लोगों को भरोसा दिलाएंगे.

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Tags: crime news
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