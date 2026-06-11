Home > क्राइम > गर्लफ्रेंड पहुंची बाथरूम में, पहले किया रोमांस फिर कर बैठी कांड, 11 महीने बाद हुआ होश उड़ा देने वाला खुलासा

गर्लफ्रेंड पहुंची बाथरूम में, पहले किया रोमांस फिर कर बैठी कांड, 11 महीने बाद हुआ होश उड़ा देने वाला खुलासा

ब्रिटेन में एक महिला ने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड की तब पीट-पीटकर हत्या कर दी, जब वह टॉयलेट में था. वजह का खुलासा कोर्ट में हुआ तो लोग चौंक गए.

By: JP Yadav | Published: June 11, 2026 2:32:32 PM IST

गर्लफ्रेंड पहुंची बाथरूम में, पहले किया रोमांस फिर कर बैठी कांड, 11 महीने बाद हुआ होश उड़ा देने वाला खुलासा
गर्लफ्रेंड पहुंची बाथरूम में, पहले किया रोमांस फिर कर बैठी कांड, 11 महीने बाद हुआ होश उड़ा देने वाला खुलासा


ब्रिटेन में एक चौंकाने वाला मामले सामने आया है. महिला ने अपने कई साल पुराने बॉयफ्रेंड की उस समय हत्या कर दी, जब वह टॉयलेट सीट पर बैठा था. इससे पहले उसके साथ महिला ने बुरा बर्ताव किया. हत्या के बाद उसके शव को करीब एक साल तक तिरपाल के नीचे छिपाए रखा. यह जानकारी कोर्ट में दी गई है. 62 वर्षीय रॉबर्ट केलेट का शव पिछले साल 12 सितंबर, 2025 को एक बाथरूम में तिरपाल में लिपटी हुई मिली थी. यह खुलासा रॉबर्ट के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने के 11 महीने बाद हुआ. एक साल बाद रॉबर्ट का शव कंकाल में तब्दील हो चुका था. रॉबर्ट यहां पर अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड 66 साल की शेरिल डाउन्स के साथ हाई वाइकोम्बे के टेरी रोड पर रहते थे.

शेरिल डाउन्स पर मिस्टर केलेट की हत्या का आरोप है और आइल्सबरी क्राउन कोर्ट में उन पर अब मुकदमा चल रहा है. सुनवाई के दौरान शेरिल डाउन्स ने पिछले दिनों कोर्ट में मिस्टर रॉबर्ट केलेट की हत्या की बात मान ली, लेकिन उम्मीद है कि वे तर्क देंगी कि उन्होंने ऐसा आत्मरक्षा में किया या अपनी मानसिक स्थिति के कारण उनकी जिम्मेदारी कम थी. 

You Might Be Interested In

अंतिम संस्कार में डाली था बाधा

शेरिल डाउन्स पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कानूनी और सम्मानजनक तरीके से रॉबर्ड के अंतिम संस्कार में बाधा डाली. इतना ही नहीं, उनकी मौत के बाद अपने व्यवहार से संबंधित धोखाधड़ी की कोशिश के आरोप भी स्वीकार किए हैं. अभियोजन पक्ष की ओर से कैरोलिन कारबेरी KC ने कहा कि प्रतिवादी और रॉबर्ट केलेट के बीच रिश्ता लंबे समय से था, लेकिन उसमें बहुत परेशानियां थीं. इस रिश्ते में शेरिल डाउन्स का अस्थिर स्वभाव, उन पर डाला गया आर्थिक दबाव और उनके बारे में बोले गए झूठ और झगड़े शामिल थे. 

कैसे खुली पोल

रॉबर्ट केलेट की सड़ती हुई लाश हाई वाइकोम्बे के टेरी रोड पर एक बाथरूम में तिरपाल में लिपटी हुई मिली, जिसे एक किशोर किराएदार ने देखा. उसे शेरिल डाउन्स ने पिछले सितंबर में रहने के लिए बुलाया था. 66 साल की डाउन्स पर 62 साल के व्यक्ति की कथित हत्या का आरोप है और आइल्सबरी क्राउन कोर्ट में उन पर मुकदमा चल रहा है. उन्होंने मिस्टर केलेट की हत्या की बात मानी है, लेकिन उनका कहना है कि यह आत्मरक्षा में किया गया था. 

यह भी पढ़ें: Maharashtra Crime: वारदात के बाद बॉयफ्रेंड से फोन पर क्या कहा था शादीशुदा प्रेमिका ने, जिससे हो गया ‘कांड’ खुलासा

यह घटना तब हुई जब मिस्टर केलेट उस घर से बाहर चले गए थे जो उनका अपना था, उस इलाके से दूर चले गए थे और आरोपी से अलग अपनी ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे थे. कोर्ट को बताया गया कि मिस्टर केलेट की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने से हुई. उनका शव खोपड़ी में कई फ्रैक्चर के साथ मिला, जो 5-6 अक्टूबर 2024 के वीकेंड पर किसी भारी चीज़ से ‘बार-बार वार’ करने के कारण हुए थे.

हत्याके बाद घर के आगे से कार हटाई

बताया जाता है कि पुलिस टेरी रोड स्थित घर पर मिस्टर केलेट को खोजने पहुंची, लेकिन डाउन्स ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया और अधिकारियों से कहा कि उन्होंने उन्हें नहीं देखा है. पुलिस भी विश्वास करके वापस चली गई. इससे पहले ही डाउन्स ने उनकी कार घर के बाहर से हटा दी थी, और पुलिस ने उस समय आगे जांच नहीं की. ऐसा लगता है कि आरोपी महिला चाहती थी कि रॉबर्ट केलेट की लाश मिल जाए और इसके लिए वह अपने युवा किराएदार का इस्तेमाल करने को भी तैयार थी. 

यह भी पढ़ें:   चलती ट्रेन में लड़कियों से बनाते रहे संबंध, बस में थी युवती से दुष्कर्म की तैयारी; भारत का नहीं है ये मामला

शारीरिक शोषण भी करती थी

कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कहा कि शराब पीने के बाद डाउन्स का ‘शारीरिक शोषण और डराना-धमकाना’ और भी बुरा हो जाता था और वह मिस्टर केलेट को ‘अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती थी. उन्होंने यह भी कहा कि डाउन्स केलेट के पैसों का हिसाब-किताब खुद रखती थी और केलेट की हत्या के अगले ही दिन उसने उसके कार्ड से शराब और सिगरेट खरीदी थी. अदालत को यह भी बताया गया कि डाउन्स के पड़ोसियों ने भी कई बार पुलिस से उसकी शिकायत की थी, क्योंकि वह उनसे बदतमीजी से बात करती थी, रात के समय मिस्टर केलेट पर ‘बहुत ज़ोर से चिल्लाती’ थी और ‘दीवारें पीटती’ थी.

यह भी पढ़ें: Gonda News: एक नहीं कई युवतियों से ‘IAS Ofiicer’ ने की शादी, खूबसूरत सालियों को भी नहीं छोड़ा

Tags: britain news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गुरुवार को करें ये उपाय, खुश होंगे विष्णु भगवान

June 10, 2026

खून बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 10, 2026

ज्यादा पनीर खाने के नुकसान

June 10, 2026

कौन हैं सायोनी घोष? ममता की करीबी ने भी छोड़ा...

June 10, 2026

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की 6 खूबसूरत तस्वीरें

June 10, 2026

12 जून को ये फिल्में थिएटर्स में होंगी रिलीज

June 10, 2026
गर्लफ्रेंड पहुंची बाथरूम में, पहले किया रोमांस फिर कर बैठी कांड, 11 महीने बाद हुआ होश उड़ा देने वाला खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गर्लफ्रेंड पहुंची बाथरूम में, पहले किया रोमांस फिर कर बैठी कांड, 11 महीने बाद हुआ होश उड़ा देने वाला खुलासा
गर्लफ्रेंड पहुंची बाथरूम में, पहले किया रोमांस फिर कर बैठी कांड, 11 महीने बाद हुआ होश उड़ा देने वाला खुलासा
गर्लफ्रेंड पहुंची बाथरूम में, पहले किया रोमांस फिर कर बैठी कांड, 11 महीने बाद हुआ होश उड़ा देने वाला खुलासा
गर्लफ्रेंड पहुंची बाथरूम में, पहले किया रोमांस फिर कर बैठी कांड, 11 महीने बाद हुआ होश उड़ा देने वाला खुलासा