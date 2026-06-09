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चलती ट्रेन में लड़कियों से बनाते रहे संबंध, बस में थी युवती से दुष्कर्म की तैयारी; भारत का नहीं है ये मामला

London News: यूरोस्टार ट्रेन में बहुत अधिक नशे में धुत डच पुरुषों ने एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया. लंदन पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

By: JP Yadav | Published: June 9, 2026 6:46:33 PM IST

चलती ट्रेन में लड़कियों से बनाते रहे संबंध, बस में थी युवती से दुष्कर्म की तैयारी; भारत का नहीं है ये मामला
चलती ट्रेन में लड़कियों से बनाते रहे संबंध, बस में थी युवती से दुष्कर्म की तैयारी; भारत का नहीं है ये मामला


London News:  लंदन जाने वाली यूरोस्टार ट्रेन में नशे में धुत डच पुरुषों ने एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया. यह ट्रेन पिछले सप्ताह शुक्रवार (05 जून, 2026) को एम्स्टर्डम से चली और लंदन पहुंची.यहां सेंट पैनक्रास स्टेशन पर दो पुरुषों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया. ट्रेन में मौजूद एक गवाह के अनुसार, पुरुषों का यह समूह शोर-शराबा कर रहा था. परेशान कर रहा था. साफ तौर पर पुरुषों का समूह नशे में था और उन्हें टॉयलेट में धूम्रपान करते हुए पकड़ा  भी गया था. खबरों के अनुसार, स्टाफ ने पुरुषों से अपना व्यवहार सुधारने को कहा, लेकिन उपद्रवी समूह अपनी हरकतें करता रहा. 

सूचना पर लंदन के मुख्य ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने पर ब्रिटिश पुलिस ने उन पुरुषों को हथकड़ी पहना दी, जो उनका इंतजार कर रहे थे. पुलिस ने पुष्टि की कि उन्हें शाम लगभग 5:00 बजे यूरोस्टार ट्रेन में एक महिला के साथ उत्पीड़न की रिपोर्ट मिली थी. उन्हें हिरासत में ले लिया गया है. एक और पर यौन उत्पीड़न का और दूसरे पर न्याय में बाधा डालने का संदेह है. 

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यूरोस्टार के एक प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है. पुरुषों का समूह नशे की हालत में था. आरोप है कि यूरोस्टार ट्रेन में बहुत ज़्यादा नशे में धुत डच पुरुषों ने एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया. उधर, डेली मेल ने टिप्पणी के लिए ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस और यूरोस्टार से संपर्क किया है.

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दुनिया भर में सार्वजनिक परिवहन महिलाओं पर हमले करने वाले अपराधियों के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया है. पिछले साल पुलिस एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही थी जिस पर नाइट बस की एक यात्री के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश का संदेह था, जब वह युवती घर जा रही थी.

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वहीं, बस से उतरने के बाद उस व्यक्ति ने महिला का पीछा किया और उस पर हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार किया. पुलिस ने बताया कि एक गली में उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया और गला दबाया गया, जहां उस व्यक्ति ने उसके साथ यौन क्रिया करने की कोशिश की. 

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Tags: UK news
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