पत्नी ने आधी रात को ही क्यों काट डाला पति का प्राइवेट पार्ट, क्या है बगल के कमरे में जाग रही खूबसूरत लड़की से इसका कनेक्शन

दक्षिणी इटली के शहर कैंपानिया (Campania) में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक महिला ने रात को सोने के दौरान अपने ही पति का लिंग काट दिया. अब वह मेडिकल बैग में रखे अपने जननांगों की तस्वीरें लीक होने के बाद मुकदमा कर रहा है. हैरत की बात यह है कि पत्नी ने पति का लिंग (प्राइवेट पार्ट) इसलिए काट दिया था क्योंकि उसने दूसरी महिला को अपने साथ रहने के लिए बुलाया था. इस अनाम बांग्लादेशी व्यक्ति ने हाल ही में अपनी पत्नी के साथ कैंपानिया के इतालवी शहर एंग्री में रहना शुरू किया था. पति ने पत्नी के समक्ष एक बड़ा घर लेने का सुझाव दिया था जिससे वो एक अतिरिक्त व्यक्ति को अपने साथ रख सकें.

इसके बाद एक महिला घर पर रहने के लिए आए. इस बीच कथित तौर पर उसकी पत्नी ने एक बेहद कठोर कदम उठाया. उसने इंतज़ार किया जब तक कि पति दोपहर के भोजन के बाद की झपकी के दौरान सो नहीं गया.इसके बाद पत्नी ने रसोई से एक चाकू उठाया और उसका लिंग काट दिया. पैरामेडिक्स ने उसके कटे हुए जननांग को बर्फ में रख दिया. इस उम्मीद में कि उसे दोबारा जोड़ा जा सकेगा, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर सर्जनों ने कहा कि उसके अंग को दोबारा जोड़ना असंभव होगा.

अब सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें वह व्यक्ति अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा है. साथ ही एक मेडिकल बैग में सील किए गए उसके लिंग की तस्वीर भी है. 35 वर्षीय पीड़ित का प्रतिनिधित्व कर रहे दो वकीलों ने घोषणा की है कि वे उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए शिकायत दर्ज करेंगे, जिसने ये तस्वीरें खींचीं और उन्हें ऑनलाइन साझा किया.

पीड़ित का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील एंजेलो और सर्जियो पिसानी ने कहा कि अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए इस अंग-विहीन व्यक्ति की चौंकाने वाली तस्वीरें और साथ में एक सील बंद मेडिकल बैग में रखे उसके लिंग की तस्वीर वायरल है. ऐसे में चैट रूम और सोशल मीडिया के ज़रिए ऑनलाइन तेज़ी से फैल रही है. यह सब मीडिया में मची भारी हलचल के माहौल में हो रहा है.

वकील करेंगे कार्रवाई

वकीलों ने आगे कहा कि यह सामग्री बेहद गंभीर प्रकृति की है. इससे यह संकेत मिलता है कि इसे या तो अस्पताल के अंदर से ही फैलाया गया है या फिर उन व्यक्तियों द्वारा जिनकी इलाज के दौरान मरीज़ तक सीधी पहुंच थी.

वकीलों का कहना है कि यह एक मानवीय और चिकित्सकीय त्रासदी को एक वायरल तमाशे में बदल दिया गया है. उन्होंने आगे कहा कि “जिस किसी ने भी ये तस्वीरें जारी की हैं, उसे आपराधिक और दीवानी कानूनों के तहत इसका जवाब देना होगा. यदि इस मामले में स्वास्थ्य सेवा संस्थान की ओर से कोई लापरवाही या ज़िम्मेदारी बनती है, तो उन्हें भी जवाब देना होगा.

पति पर हमले के बाद परेशान थी महिला

शिकायत पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पाया कि उसकी पत्नी एक हैरान-परेशान हालत में इधर-उधर घूम रही थी. इसके साथ ही कथित तौर पर उसके हाथ में अभी भी खून से सना चाकू था. उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया.

हमले से पहले दी गई थी नशीली दवा

अधिकारी उस व्यक्ति के आखिरी भोजन की भी जांच कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पत्नी ने हमले से पहले उसे कोई नशीली दवा दी थी. इस कथित हमले की जांच कैराबिनेरी पुलिस की एक टीम कर रही है, जिसका नेतृत्व कमांडर जियानफ्रेंको अल्बानीज़ और एक स्थानीय अभियोजक, जियानलुका कैपुटो कर रहे हैं. घरेलू हिंसा के खिलाफ अभियान चलाने वाले एक संगठन के संस्थापक और वकील एंजेलो पिसानी ने कहा कि यह अभूतपूर्व हिंसा का मामला है. उन्होंने पति का केस मुफ्त में लड़ने की पेशकश की है.

पहले भी आ चुका है ऐसा ही मामला

वर्ष 1993 में लोरेना बॉबिट ने आरोप लगाया था कि उसके पति जॉन वेन बॉबिट ने उसके साथ बलात्कार किया था और आत्मरक्षा के एक हताश प्रयास में उसने सोते समय रसोई के चाकू से उसका लिंग काट दिया था. इसके अपनी कार में बैठकर वर्जीनिया के मनासस में खिड़की से उस कटे हुए अंग को बाहर फेंकने के बाद उस पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया. लोरेना द्वारा सटीक जगह बताने के बाद, अधिकारी एक खेत में उस अंग को ढूंढने में सफल रहे, और दस घंटे की सर्जरी के बाद उसे वह अंग वापस जोड़ दिया गया. हालांकि, यह शख्स इतना लकी नहीं रहा.