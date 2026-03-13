Home > विदेश > Peru: पेरू में बजी खतरे की घंटी! आखिर क्यों अचानक 283 जिलों में घोषित करना पड़ा आपातकाल ?

Peru state of emergency 283 districts: आधिकारिक राजपत्र 'एल पेरुआनो' की रिपोर्ट के अनुसार, पेरू ने भारी जोखिमों को कम करने और सार्वजनिक सुरक्षा पर भारी बारिश के असर से निपटने के लिए 283 ज़िलों में आपातकाल घोषित कर दिया है.

By: Heena Khan | Published: March 13, 2026 2:26:48 PM IST

पेरू ने भारी बारिश के चलते 283 ज़िलों में आपातकाल घोषित किया।


Peru state of emergency 283 districts: आधिकारिक राजपत्र ‘एल पेरुआनो’ की रिपोर्ट के अनुसार, पेरू ने भारी जोखिमों को कम करने और सार्वजनिक सुरक्षा पर भारी बारिश के असर से निपटने के लिए 283 ज़िलों में आपातकाल घोषित कर दिया है. गुरुवार को राजपत्र में प्रकाशित कई आदेशों के अनुसार, आपातकालीन उपाय 60 दिनों के लिए पेरू के 20 क्षेत्रों में लागू रहेंगे, जिनमें लीमा, अमेज़ोनस, अंकाश, कुस्को और अरेक्विपा शामिल हैं.

हर जिले पर रखी जाएगी नजर 

बता दें कि आपातकाल की अवधि के दौरान, क्षेत्रीय और स्थानीय सरकारें, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संस्थान और अलग-अलग मंत्रालयों के तालमेल से, आपदा प्रतिक्रिया और प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए फौरन और जरूरी असाधारण उपाय और कार्रवाई लागू करेंगी. देश के मंत्री भी अलग-अलग प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं ताकि वो प्रतिक्रिया और राहत कार्यों की सीधे निगरानी कर सकें, साथ ही उन स्वास्थ्य ब्रिगेडों को भी सक्रिय कर सकें जो प्रभावित आबादी को प्राथमिक उपचार, मनोवैज्ञानिक सहायता और मानवीय सहायता प्रदान करते हैं.

41 लोगों को ले डूबी आपदा 

जानकारी के मुताबिक,  पेरू के सशस्त्र बलों ने भी पुनर्वास और लॉजिस्टिक्स में सहायता के लिए विशेष कर्मियों को तैनात किया है, जो राष्ट्रीय पुलिस के समन्वय से काम कर रहे हैं. इससे पहले 3 मार्च को, देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि इस साल की शुरुआत से पेरू में बारिश के मौसम के कारण कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति अभी भी लापता है.

पहले भी आ चुकी आफत 

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 56 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 48 को छुट्टी दे दी गई और सात अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं. 25 फरवरी को, पेरू सरकार ने भारी बारिश से आने वाले खतरे को देखते हुए अलग-अलग क्षेत्रों में 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की थी. मूसलाधार बारिश ने दक्षिणी पेरू में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिससे लगभग 5,500 घर प्रभावित हुए हैं और कई निवासियों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है. पेरू में भारी बारिश ‘एल नीनो-दक्षिणी दोलन’ (ENSO) घटना की वजह से होती है, जो तटीय जल को गर्म करती है, वायुमंडलीय नमी बढ़ाती है और भारी, मौसमी बारिश को बढ़ावा देती है. यह स्थिति अक्सर अमेज़ोन बेसिन से आने वाली गर्म, आर्द्र हवा के एंडीज़ पहाड़ों से टकराने और जलवायु परिवर्तन के हालिया प्रभावों के कारण और भी गंभीर हो जाती है.

