'और भी बहुत कुछ देखने को…' पगला गया है 79 साल का अमेरिकन राष्ट्रपति ? भारत पर ट्रैरिफ को लेकर कही ऐसी बात, सुन भड़क गए हिन्दुस्तानी

Trump Tarff:ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया। जिसके बाद जब ट्रंप से अतिरिक्त टैरिफ को लेकर सवाल किया गया तो उन्होने ऐसा जवाब दिया जिसे सुन हर कोई दंग रह गया।

Published: August 7, 2025 08:16:59 IST

Trump Tarff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बुधवार को भारतीय आयातों पर टैरिफ दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो भारत से आयातित वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। हालाँकि, भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत पर और भी कई प्रतिबंध लगाए जाएँगे।

व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, राष्ट्रपति ट्रंप से बुधवार को टैरिफ दोगुना करके 50 प्रतिशत करने पर भारत की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया। नई दिल्ली ने इस टैरिफ पर निराशा व्यक्त की और कहा कि अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा रहा है।“ऐसे कदम उठाने के लिए अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा है जबकि कई अन्य देश भी ऐसा कर रहे हैं।”

कई सेकेंडरी बैन देखने को मिलेंगे-ट्रंप

केवल भारत पर ही अतिरिक्त टैरिफ क्यों, इस सवाल पर राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा,“अभी महज 8 घंटे ही हुए हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अभी आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा… आपको कई सेकेंडरी बैन देखने को मिलेंगे। ”

 चीन को लेकर कही ये बात

राष्ट्रपति ट्रंप से ख़ास तौर पर चीन, जो रूस का एक और प्रमुख व्यापारिक साझेदार है, के बारे में पूछा गया और पूछा गया कि क्या वह उस देश पर भी टैरिफ बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने जवाब दिया, “हो सकता है। मुझे नहीं पता, मैं अभी आपको नहीं बता सकता। लेकिन हमने भारत के साथ ऐसा किया है। हम शायद कुछ और देशों के साथ भी ऐसा कर रहे हैं, जिनमें से एक चीन भी हो सकता है।”

इससे पहले मंगलवार को, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की नेता निक्की हेली ने भारत का समर्थन करते हुए और उसे अमेरिका का एक मज़बूत सहयोगी बताते हुए, चीन को “छूट” न देने का आग्रह किया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर कहा, “भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन चीन, जो रूसी और ईरानी तेल का एक बड़ा खरीदार और एक विरोधी देश है, पर टैरिफ़ पर 90 दिनों का प्रतिबंध है। चीन को छूट नहीं दी जानी चाहिए और उसे भारत जैसे मज़बूत सहयोगी के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए।”

ट्रंप का अतिरिक्त टैरिफ़ कब लागू होगा?

पिछले कई दिनों से चल रही अटकलों के बीच, राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को उस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें पिछले हफ़्ते घोषित 25 प्रतिशत टैरिफ़ के अलावा, अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ़ लगा दिया गया है।

अपनी पिछली टैरिफ़ घोषणा के दौरान, ट्रंप ने रूस से ऊर्जा और सैन्य उपकरणों की ख़रीद का हवाला देते हुए भारत पर भारी जुर्माना लगाने की धमकी दी थी। यह अतिरिक्त 25% टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा और भारतीय निर्यातकों को बांग्लादेश, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों की तुलना में काफ़ी नुकसान होगा, जिन्होंने 19% से 20% तक टैरिफ लगाए हैं।

भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस नए फ़ैसले की कड़ी निंदा करते हुए इसे “अनुचित और अनुचित” बताया है। इससे पहले, भारत ने ख़ुद अमेरिका और यूरोपीय संघ पर रूस के साथ व्यापार को लेकर नई दिल्ली को अनुचित तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया था।

