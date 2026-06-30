यूरोप की 40 डिग्री वाली हीटवेव भारत के 48°C से ज्यादा खतरनाक क्यों? क्या है इसके पीछे छिपा साइंस

Europe Heatwave 2026: गर्मी का नाम आते ही भारत की तस्वीर सामने आती है, जहां कई शहरों में पारा 48 डिग्री और कभी-कभी 50 डिग्री के पार भी हो जाता है. ऐसे में जब यूरोप में 40 डिग्री तापमान दर्ज होते ही हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी होते हैं और मौतों की खबरें आने लगती हैं, तो कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर भारत 48 डिग्री झेल लेता है, लेकिन यूरोप में 40 डिग्री ही इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है?

दरअसल, इसका जवाब सिर्फ थर्मामीटर पर दिखने वाले तापमान में नहीं छिपा है. किसी भी जगह की गर्मी कितनी खतरनाक होगी, यह वहां के मौसम, नमी, घरों की बनावट, AC की उपलब्धता, बिजली-पानी की व्यवस्था और लोगों के शरीर के उस मौसम के प्रति अनुकूलन पर भी निर्भर करता है. यही वजह है कि यूरोप में 40 डिग्री की हीटवेव कई बार भारत के 48 डिग्री जितनी या उससे भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है.

भारत में 48°C की तुलना में यूरोप में 40°C ज़्यादा क्यों लगता है?

यह बहस तब शुरू हुई जब उमेद प्रताप सिंह ने X पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें पूछा गया, क्या यूरोप में 43°C भारत में 43°C से अलग है? इसमें इतना रोना धोना क्या है? यहां, तापमान 48°C तक भी पहुंच जाता है.

Is 43°C in Europe different than 43°C in India ? What’s so rona dhona about ? Here, temperature even touches 48°C. — Umed Pratap Singh (@umedpratapsingh) June 27, 2026

एक यूज़र ने लिखा कि मुझे लगता है कि यह ज़्यादातर जियोग्राफ़ी और मौसम के हिसाब से ढलने के बारे में है. इंडिया इक्वेटर के ज़्यादा पास है, जबकि यूरोप का ज़्यादातर हिस्सा ऊंचे लैटीट्यूड पर है. इंडिया के कई हिस्सों में 40–42°C का टेम्परेचर ज़्यादा आम है, जबकि यूरोप में यह बहुत कम आम है. तो यह रोना-धोना है.

एक और यूज़र ने कहा यह कंडीशनिंग के बारे में है. रूस का एक आदमी जो बहुत ज़्यादा सर्दियों में रहता है, उसे हिमाचल की सर्दियां बहुत हल्की लगती हैं और वह वेस्ट और शॉर्ट्स में घूमता है. इसी तरह, हमें बहुत ज़्यादा गर्मियों में रहने की आदत है, और यूरोपियन को नहीं.

होम डिज़ाइन यूरोप की गर्मी को और खराब कैसे बना रहे हैं?

यूरोपियन घर ज़्यादातर लोगों को लंबी, कड़ी सर्दियों में गर्म रखने के लिए बनाए गए थे, न कि बहुत ज़्यादा गर्मी में ठंडा रखने के लिए. मोटी दीवारें और भारी इंसुलेशन, छोटी खिड़कियां और कम एयरफ़्लो, और कई जगहों पर कोई असली AC नहीं. इसका नतीजा यह होता है कि गर्मी अंदर ही फंसी रह सकती है, और हीटवेव के दौरान वह जगह शेल्टर के बजाय ओवन जैसी लगने लगती है.

अब, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बार-बार 40°C से ऊपर जा रहा है, इसलिए इन पुराने घरों की वजह से लोगों के लिए फ्रेश रहना और सुरक्षित रहना मुश्किल हो रहा है. यूरोपियन क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट के अनुसार, पूरे दक्षिणी यूरोप में हीटवेव पहले से ही इंसानों की हेल्थ के लिए एक बड़ा खतरा हैं, और अगले कुछ सालों में महाद्वीप के दक्षिणी और पश्चिमी सेंट्रल इलाकों में गर्मी से होने वाली बीमारियों और मौतों का खतरा और भी ज़्यादा होने की उम्मीद है.