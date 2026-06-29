Germany Temperature: यूपी के 45 डिग्री से खतरनाक क्यों है जर्मनी का 33 डिग्री तापमान! भारतीय महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

सोचिए, जो इंसान उत्तर प्रदेश की 45 डिग्री वाली तपती गर्मी में हंसते-खेलते काम कर लेता हो, उसे सात समंदर पार जर्मनी की महज़ 33 डिग्री की धूप क्यों रुला रही है? सोशल मीडिया पर वायरल एक भारतीय महिला की इस बेबसी ने आज हर किसी को हैरान कर दिया है. आखिर क्या है इस ‘कम तापमान’ वाले जानलेवा दर्द के पीछे का सच? आइए जानते हैं.

अभी यूरोप में ज़बरदस्त हीटवेव चल रही ह फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और यूके समेत कई देशों में तापमान लगातार बढ़ रहा है. इसी बीच, जर्मनी में रहने वाली एक भारतीय महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में वह बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान झेलने के बावजूद, जर्मनी में 33 डिग्री की गर्मी उन्हें ज़्यादा परेशान कर रही है.

जिम से घर लौटते समय रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में महिला कहती हैं, ‘मैं जर्मनी में रहती हूँ और यहाँ अभी तापमान 33 डिग्री है. मैं भारत के यूपी में रह चुकी हूँ, जहाँ तापमान अक्सर 45 से 50 डिग्री तक पहुँच जाता है. वहाँ इतनी मुश्किल नहीं होती थी, लेकिन यहाँ की गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है.’

महिला के अनुसार, तेज़ धूप और लगातार गर्मी ने लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बदल दी है. उन्होंने बताया कि 33 डिग्री तापमान पर भी गर्मी की चेतावनी जारी की गई है और ज़्यादातर लोग घरों के अंदर ही रहने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उनका जिम, जहाँ आमतौर पर काफ़ी भीड़ होती थी, गर्मी की वजह से लगभग खाली था.

An Indian girl speaks about the heatwave in Germany. pic.twitter.com/KxhSwbbG67 — कलयुगी भीष्म (@ChadBhishm) June 28, 2026

यूरोप में 33 डिग्री की गर्मी, यूपी की 45 डिग्री की गर्मी से ज़्यादा तेज़ क्यों लगती है?

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसका मुख्य कारण यह है कि यूरोप में ज़्यादातर घर, ऑफिस और सार्वजनिक इमारतें ठंडे मौसम को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं. वहाँ भारत की तरह एयर कंडीशनर (AC) उतने आम नहीं हैं. नतीजतन, बाहर की तरह ही घरों के अंदर भी गर्मी बनी रहती है.

दूसरा कारण लंबे दिन हैं. गर्मियों में यूरोप में सूरज 15 से 16 घंटे तक निकला रहता है। लंबे समय तक धूप रहने से इमारतें और सड़कें काफ़ी देर तक गर्म रहती हैं, जिससे रात में तापमान आसानी से कम नहीं हो पाता.

तीसरा कारण यह है कि यूरोप के लोग ऐसी गर्मी के आदी नहीं हैं. भारत में कई इलाकों में 40 से 45 डिग्री तापमान सामान्य माना जाता है और लोगों ने अपने घरों, कपड़ों और रोज़मर्रा की आदतों को उसी हिसाब से ढाल लिया है. इसके उलट, यूरोप में 30 से 35 डिग्री तापमान को असामान्य माना जाता है. साथ ही, वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी यूरोप के ऊपर ‘ओमेगा ब्लॉक’ नाम का एक हाई-प्रेशर वेदर सिस्टम बना हुआ है. यह सिस्टम किसी खास इलाके में कई दिनों तक गर्म हवा को रोककर रखता है, जिससे लगातार लू जैसी स्थिति बनी रहती है. क्लाइमेट चेंज की वजह से यूरोप में ऐसी भीषण गर्मी पहले के मुकाबले ज़्यादा बार और ज़्यादा तेज़ी से पड़ रही है.