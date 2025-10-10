जाने क्या है एमिरेट्स एयरलाइन का नया पावर बैंक नियम
जाने क्या है एमिरेट्स एयरलाइन का नया पावर बैंक नियम

एमिरेट्स एयरलाइन (Emirates Airline) ने पावर बैंक (Power Bank) के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध (Strict Restrictions) लगाया है. 1 अक्टूबर 2025 से एमिरेट्स की फ़्लाइट में पावर बैंक का इस्तेमाल करना मना है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 10, 2025 6:27:30 PM IST

Emirates Airline on Power Bank
Emirates Airline on Power Bank

Emirates Airline on Power Bank:  एमिरेट्स एयरलाइन ने हाल ही में पावर बैंक के इस्तेमाल को लेकर पूरी तरह से सख्त प्रतिबंध लगा दिया है. 1 अक्टूबर 2025 से एमिरेट्स की फ़्लाइट में पावर बैंक का इस्तेमाल करना सख्त मना है. इस्तेमाल करने पर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. 

इस्तेमाल पर प्रतिबंध: 

1 अक्टूबर 2025 से एमिरेट्स की फ़्लाइट में किसी भी तरह के पावर बैंक का इस्तेमाल करना सख्त मना है. यात्री उड़ान के दौरान न तो पावर बैंक से अपना कोई डिवाइस चार्ज कर सकते हैं और न ही एयरक्राफ्ट के पावर सॉकेट का इस्तेमाल करके पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं. एक यात्री अपने साथ फिलहाल एक ही पावर बैंक ले जा सकता है. पावर बैंक की क्षमता 100 वॉट-घंटे (Wh) से कम होनी चाहिए, और उस पर उसकी क्षमता की रेटिंग साफ तौर पर लिखी होनी चाहिए. 

1. कैसे कर सकते हैं स्टोरेज: 

आपको अपने पावर बैंक को ओवरहेड बिन (ऊपर वाले बैग रखने की जगह) में नहीं रखना है. इसे सीट के नीचे या फिर सीट पॉकेट में रखा होगा, ताकि ज़रूरत पड़ने पर क्रू आसानी से उस तक पहुंच सके. 

2. क्षमता के अनुसार अनुमति:

100 Wh से कम: हैंड बैग में अनुमति है (बिना किसी समस्या के)

100 Wh से 160 Wh तक: इसके लिए आपको एयरलाइन से अनुमति लेनी पड़ेगी

160 Wh से अधिक: यात्री उड़ानों में है सख्त मना

3. चार्जिंग के अन्य सुरक्षित तरीके:

अब आप फ़्लाइट में पावर बैंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सुरक्षित तरीके आपके डिवाइस को चार्ज रखने में बेहद ही मदद कर सकते हैं. 

4. एयरक्राफ्ट पावर आउटलेट का इस्तेमाल करें: 

एमिरेट्स और अन्य अधिकांश विमानों में हर सीट पर USB पोर्ट या फिर पावर सॉकेट ज़रूर होता है. आप अपना फ़ास्ट चार्जिंग केबल साथ रखें और इनका इस्तेमाल करें. 

5. उड़ान से पहले कर लें फुल चार्ज:

एयरपोर्ट लाउंज में अपने सभी डिवाइस (मोबाइल, लैपटॉप, ईयरबड्स) को पूरी तरह से समय पर चार्ज करना न भूलें. फ़्लाइट में एयरप्लेन मोड ऑन कर पावर मोड चालू करने के बाद स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर दें. ऐसा करने से आपके डिवाइस की बैटरी बच सकती है. 

