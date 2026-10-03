आखिर क्यों हो रहे America के मंदिरों पर हमले?  ईंटों से मचाया बवाल; अंदर मौजूद थे पुजारी और भक्त

Hindu Temple Attack: कोएलिशन ऑफ हिंदूज़ ऑफ़ नॉर्थ अमेरिका (CoHNA) के मुताबिक, ओहायो के ग्रेटर क्लीवलैंड इलाके में एक हिंदू मंदिर पर शुक्रवार दोपहर ईंटों से हमला किया गया, जिससे खिड़कियां टूट गईं, जबकि पुजारी और भक्त मंदिर में मौजूद थे. यह घटना ओहायो के रिचमंड हाइट्स में श्री स्वामीनारायण हिंदू मंदिर वडतालधाम में हुई. हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) ने X पर एक पोस्ट में इस घटना का ज़िक्र करते हुए कहा कि मंदिर पर दोपहर करीब 1.30 बजे हमला हुआ, जिसमें एक या ज़्यादा लोगों ने कथित तौर पर मंदिर पर ईंटें फेंकी और काफी नुकसान पहुंचाया.

हिंदू मंदिर में हुआ हमला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि HAF ने कहा, ‘ओहायो में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ,’ और कहा कि रिचमंड हाइट्स में श्री स्वामीनारायण वडताल धाम हिंदू मंदिर को ‘अपराधियों’ ने निशाना बनाया, जिन्होंने मंदिर पर ईंटें फेंकी. फाउंडेशन ने कहा कि घटना का सर्विलांस फुटेज मौजूद है और अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं. इसने यह भी कहा कि FBI और सिविल राइट्स अथॉरिटीज़ को अलर्ट किया जा रहा है, जबकि HAF मंदिर के लीडर्स के कॉन्टैक्ट में है और मदद दे रहा है. ऑर्गनाइज़ेशन ने इस घटना को एक पॉसिबल हेट क्राइम बताया, और लॉ एनफोर्समेंट से कहा कि वे ज़िम्मेदार लोगों को पकड़ना प्रायोरिटी बनाएं.

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पहले से हो रहा विवाद

HAF ने अपने स्टेटमेंट में कहा, “यह पॉसिबल हेट क्राइम ऐसे समय में हुआ है जब हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी के खिलाफ़ पहले कभी न देखी गई नफ़रत और बुराई की जा रही है,” और अथॉरिटीज़ से इन्वेस्टिगेशन को प्रायोरिटी देने की रिक्वेस्ट की. फाउंडेशन ने चुने हुए लीडर्स और गवर्नमेंट एजेंसियों से भी कहा कि वे इंडियन और हिंदू अमेरिकन कम्युनिटीज़ के खिलाफ़ की जा रही नफ़रत भरी बातों की पब्लिकली बुराई करें.

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