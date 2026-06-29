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यूरोपीय देशों में हीटवेव का कहर, 40°C पहुंचा तापमान, गर्मी से कई लोगों की हुई मौत

यूरोपीय देशों में तापमान बढ़ने से लोग परेशान हैं. कई लोग गर्मी की वजह से बीमार हो चुके हैं और कई लोगों की मौत भी हो गयी है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 29, 2026 12:14:46 PM IST

यूरोपीय देशों में हीटवेव का कहर
यूरोपीय देशों में हीटवेव का कहर


Heatwave in Europe: यूरोप में गर्मी ने हाहाकार मचा दिया है. जहां भारत में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान को गर्मियों में सामान्य माना जाता है, वही तापमान यूरोप में जानलेवा साबित हो रहा है. तापमान बढ़ने से अकेले फ्रांस में ही 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं. 

इसके अलावा जर्मनी, ब्रिटेन, स्वीडन जैसे देशों में भी गर्मी से लोगों का बुरा हाल है. तापमान बढ़ने की वजह से यूरोपीय देशों में जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

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अस्त व्यस्त हुआ जीवन 

गर्मी ने लोगों को पस्त कर दिया है. जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में हालात ऐसे हैं कि स्कूलों को कुछ घंटों में ही बंद करना पड़ रहा है. स्कूल पैरेंट्स से अपील कर रहे हैं कि वे बच्चों को जल्दी ले जाएं. इसके अलावा दफ्तरों में भी गर्मी की वजह से कामकाज प्रभावित हो रहा है. कई लोग गर्मी से बीमार हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. वहीं कई लोगों की गर्मी से मौत भी हो गयी है. कहने का आशय ये है कि यूरोपीय लोगों से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है.

यूरोप में साइलेंट किलर बनी गर्मी 

कई लोगों के मन में ये सवाल है कि यूरोप में गर्मी की वजह से किसी भी बीमारी से ज्यादा मौतें क्यों हो रही हैं? दरअसल, यूरोप में ज्यादातर मौसम ठंडा रहता है इसलिए वहां घरों और बिल्डिंग्स की डिजाइन और उसमें लगने वाला सामान ऐसा होता है कि वे सर्द मौसम में भी गर्मी प्रदान करते रहें. कहने का आशय ये है कि इन देशों में मकानों को इस तरह तैयार किया जाता है कि घर के अंदर सर्दी का असर कम से कम हो. गर्मी के मौसम में भी यूरोपीय देशों में एक निश्चित सीमा से ज्यादा तापमान नहीं रहता. ऐसे में जब 40 डिग्री वाला तापमान हुआ है तो वहां मकानों के अंदर करीब 50 डिग्री वाला टॉर्चर महसूस हो रहा है.

सर्दी के अनुकूल हैं यूरोप के लोग 

चूंकि यूरोपीय देशों में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, इसलिए उनका शरीर सर्दी के लिए गर्मी की अपेक्षा अधिक अनुकूल रहता है. इसके अलावा वहां का स्थापत्य और भवन, बिल्डिंग्स की भी संरचना सर्दियों के अनुकूल ही है. यूरोप में लंबा वक्त गुजारने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि उन देशों में मकानों को इस तरह से बनाया जाता है कि घर के अंदर सर्दी न लगे. वहां लोग गर्म पकड़े पहनकर बाहर निकलते हैं और घर आते ही उन्हें उतार देते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि घरों में सर्दी नहीं लगती. उनका निर्माण ही इस प्रकार होता है कि सर्दी का असर न हो. इसके अलावा यूरोप के घरों में पंखे, एसी और कूलर जैसी चीजों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वहां उस स्तर की गर्मी ही नहीं होती. ऐसे में जब अचानक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो समझा जा सकता है कि परेशानी कितनी होगी. इसके अलावा एक वजह आनुवांशिकता भी है. यूरोप में लोगों की सर्दी झेलने की क्षमता हजारों सालों में विकसित हुई है, लेकिन गर्मी में रहने का अभ्यास नहीं रहा है.

Tags: EuropeHeatwave
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