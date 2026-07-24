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Saudi Prince Death: कौन है प्रिंस अब्दुल्ला? होटल के बाथरूम में मिला शव; ड्रग्स और शराब की थी लत

Saudi Prince Death: 29 वर्षीय सऊदी राजकुमार अब्दुल्ला बिन फहाद की लंदन के केंसिंग्टन मैरियट होटल में कथित तौर पर शराब, पार्टी ड्रग्स और डॉक्टर की दवाओं के मिश्रण से कार्डियक अरेस्ट के बाद मौत हो गई.

By: Preeti Rajput | Published: July 24, 2026 3:39:52 PM IST

कौन है प्रिंस अब्दुल्ला?
कौन है प्रिंस अब्दुल्ला?


Who Was Prince Abdullah: 29 साल के एक सऊदी राजकुमार की लंदन के एक लग्जरी होटल में शराब, पार्टी ड्रग्स और डॉक्टर की लिखी दवा का जानलेवा कॉम्बिनेशन लेने से मौत हो गई. राजकुमार की पहचान अब्दुल्ला बिन फहाद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुलअजीज बिन जलावी अल सऊद के तौर पर हुई है. द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, 25 नवंबर को कई तरह की दवाएं लेने की वजह से कार्डियक अरेस्ट आने के बाद वह केंसिंग्टन के मैरियट होटल के अपने कमरे में मृत पाए गए.

होटल के बाथरूम में पाए गए मृत

प्रिंस अब्दुल्ला बिन फहद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुलअजीज बिन जलावी अल सऊद को केंसिंग्टन के मैरियट होटल में उनके कमरे के बाथरूम के फर्श पर लेटे हुए पाया गया, जब एक सफाईकर्मी बंद कमरे में दाखिल हुआ. पैरामेडिक्स द्वारा उन्हें पुनर्जीवित करने के प्रयासों के बावजूद, पिछले साल 25 नवंबर को उन्हें घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया. द टेलीग्राफ के अनुसार, राजकुमार ने 19 नवंबर को होटल में प्रवेश किया था और आखिरी बार उसे पिछली शाम सीसीटीवी में कैद किया गया था जब वह अकेले होटल लौटने से पहले सिगरेट के लिए बाहर निकला था.

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प्रिंस अब्दुल्ला कौन थे?

प्रिंस अब्दुल्ला, हाउस ऑफ सऊद की जलावी ब्रांच से थे. यह शाही परिवार 1932 में सऊदी अरब की शुरुआत से ही सऊदी अरब पर राज कर रहा है. राजशाही के सीनियर सदस्यों के उलट, जो रेगुलर तौर पर पब्लिक या डिप्लोमैटिक काम करते हैं. वे ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहे, और उनकी पढाई, करियर या ऑफिशियल जिम्मेदारियों के बारे में बहुत कम बताया गया है. सऊदी रॉयल कोर्ट ने दिसंबर 2025 में उनकी मौत की घोषणा की और रियाद में इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में जनाजे की नमाज हुई.

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नशे की गलत इस्तेमाल के लिए हुआ इलाज

जांच में प्रिंस अब्दुल्ला की मौत से पहले के महीनों में नशे के गलत इस्तेमाल को ठीक करने की कोशिशों की भी जांच की गई. अगस्त 2025 में, उन्हें रोहैम्पटन के प्रायरी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. ताकि शराब, बेंजोडायजेपाइन और एंटी-एंग्जायटी दवा प्रीगैबलिन के लिए डिटॉक्सिफिकेशन किया जा सके. बाद में अपनी रिकवरी जारी रखने के लिए उन्हें मर्सीसाइड के रेनफोर्ड हॉल में ट्रांसफर कर दिया गया.

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Tags: London Hotel DeathSaudi Prince Found DeadSaudi Prince London Hotel
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