खूबसूरत मारिया पियर्सन कौन है, जिसकी रिहाई की खबर से पूरे ब्रिटेन में मचा हंगामा

Maria Pearson: अपनी प्रेम प्रतिद्वंद्वी यानी सौतन की हत्या के बाद 39 साल तक जेल में रहने और फिर 9 बार पैरोल देने से इन्कार किए जाने के बाद ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाली महिला कैदी जल्द ही रिहा होने वाली है. 39 साल जेल में बिताने और पैरोल की नौ नाकाम कोशिशों के बाद हत्यारी मारिया पियर्सन ने मूर्स मर्डरर मायरा हिंडली से भी अधिक समय जेल में बिताया है. लिन की बहन जेनेट न्यूटन की हत्या मारिया पियर्सन ने वर्ष 1986 में एक बेरहम और सोच-समझकर किए गए हमले में चाकू घोंपकर कर दी थी. ‘शांत स्वभाव वाली’ जेनेट को पियर्सन अपनी प्रेम प्रतिद्वंद्वी मानती थी. मौका तलाश कर उसे 17 बार चाकू मारा गया था, जिसमें दिल पर लगा घाव भी शामिल था. उसकी जब हत्या हुई तो वह सिर्फ़ 23 साल की थी.

अब 70 साल की हो चुकी मारिया पियर्सन को यकीन था कि जेनेट न्यूटन ने उसका प्रेमी छीन लिया है. उसने कुछ दिन पहले ही चाकू खरीदा था और जानलेवा हमला करने से पहले अपनी शिकार का बेरहमी से पीछा किया था. चाकू के 17 वार झेलने वाली जेनेट न्यूटन ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया. जेनेट को इतनी बुरी तरह चोटें आई थीं कि पुलिस को शुरू में लगा कि वह हिट-एंड-रन का शिकार हुई है, लेकिन जैसे-जैसे जांच शुरू हुई तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं.

यह हैरानी की बात है कि लिन (जेनेट न्यूटन की बहन) जो उस समय 18 साल की थी और अपनी बहन के साथ ही बेडरूम शेयर करती थी. उन्होंने इस अहम पल में मारिया पियर्सन की जगह खुद को रखकर सोचने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह ऐसा कर रही है. फिलहाल 59 साल की लिन ने अपनी सुरक्षा के लिए हमसे अपना शादी के बाद वाला सरनेम या अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा जानकारी न बताने को कहा है.

1986 में मारिया ने की थी जेनेट की हत्या

यहां पर बता दें कि मारिया पियर्सन को 1986 में जैनेट न्यूटन की बेरहमी से और पूरी योजना बनाकर की गई हत्या के लिए 31 साल की उम्र में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें कम से कम 12 साल की सज़ा काटनी ज़रूरी थी. मारिया को 2 बार ओपन जेल में भेजा गया और दो बार उनके चिंताजनक व्यवहार के कारण वापस बुला लिया गया. उधर, लिन का कहना है कि उनकी रिहाई को मंज़ूरी देने वाले दस्तावेज़ में बताए गए जोखिम के कारण हम सभी को डर जाना चाहिए.

मारिया पियर्सन को ‘ब्रिटेन की भूली-बिसरी कैदी’ कहा जाता है. आधुनिक ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में सबसे अनोखे मामलों में से एक है, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा समय जेल में बिताया है. भले ही उसका अपराध कितना भी भयानक क्यों न हो, दूसरे अपराधियों ने इससे भी बुरे काम किए हैं और जेल में कम समय बिताया है.

व्यवहार की सजा भुगत रही मारिया

यहां पर यह जानना जरूरी है कि तकनीकी रूप से मारिया पियर्सन वर्ष 1998 में ही आज़ाद हो सकती थी, लेकिन 12 साल की सज़ा 39 साल में कैसे बदल गई? यह भी अहम है. दरअसल, इसका जवाब कानून की बारीकियों में छिपा है. मारिया पियर्सन को तभी रिहा किया जा सकता था,ॉ जब पैरोल बोर्ड को यह यकीन हो जाता कि जनता की सुरक्षा के लिए उसे अब और जेल में रखने की ज़रूरत नहीं है. लिन कहती हैं कि पिछले 20 सालों से वह मेरी बहन की बेरहमी से हत्या करने के अपराध की सज़ा नहीं काट रही है बल्कि वह अपने ही व्यवहार की सज़ा भुगत रही है.