एलन मस्क और जेफ बेजोस भी पड़ जाते हैं फीके, जानिए इतिहास के सबसे अमीर इंसान की कहानी

Mansa Musa Richest Man: आज के समय में अगर हम दुनिया के अरबपतियों की बात करें तो एलन मस्क (Elon Musk) और जेफ़ बेज़ोस (Jeff Bezos) जैसे दिग्गज लिस्ट में टॉप पर रहते हैं. लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें तो एक ऐसा भी शासक था जिसकी संपत्ति आधुनिक दौर की दौलत में बहुत ज्यादा थी. यहां पर हम मनसा मूसा (Mansa Musa) बात कर रहे हैं.

मूसा को इतिहास का सबसे अमीर इंसान माना जाता है. सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि 14वीं सदी में माली साम्राज्य पर शासन करने वाले मंसा मूसा की संपत्ति का सही अनुमान आज तक नहीं लगाया जा सका है. इतिहासकारों के अनुसार, उनकी दौलत इतनी विशाल थी कि आधुनिक समय के कई देशों की अर्थव्यवस्था भी उसके सामने छोटी लग सकती है.

कहां से आई इतनी संपत्ति?

मंसा मूसा पश्चिम अफ्रीका के उस क्षेत्र पर शासन करते थे जहां दुनिया का बड़ा हिस्सा सोना निकाला जाता था. उस समय सोना सबसे कीमती संपत्ति माना जाता था और माली साम्राज्य का गोल्ड व्यापार यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व तक फैला हुआ था. उनकी ताकत सिर्फ धन तक सीमित नहीं थी, बल्कि व्यापारिक रास्तों और प्राकृतिक संसाधनों पर भी उनका पूरा नियंत्रण था. इतिहासकार मानते हैं कि उस दौर में वैश्विक गोल्ड सप्लाई का बड़ा हिस्सा उनके साम्राज्य से आता था.

मक्का यात्रा जिसने दुनिया को चौंकाया

साल 1324 में मंसा मूसा मक्का की धार्मिक यात्रा पर निकले. इस सफर में उनके साथ हजारों सैनिक, सेवक और सोने से लदे ऊंटों का विशाल काफिला था. रास्ते में उन्होंने गरीबों और अधिकारियों को इतना ज्यादा सोना दान किया कि मिस्र के काहिरा शहर में सोने की कीमतें कई वर्षों तक प्रभावित रहीं. यह घटना इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक घटनाओं में गिनी जाती है. कहा जाता है कि इतनी भारी मात्रा में सोना बांटने के बाद भी उनकी संपत्ति पर कोई खास असर नहीं पड़ा.

शिक्षा और संस्कृति को दिया बढ़ावा

मंसा मूसा सिर्फ धनवान शासक ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को भी खूब बढ़ावा दिया. उन्होंने टिंबकटू (Timbuktu) जैसे शहरों में मस्जिदें, स्कूल और शिक्षा केंद्र बनवाए. बाद में टिंबकटू दुनिया के बड़े ज्ञान केंद्रों में शामिल हुआ. यहां दूर-दूर से छात्र और विद्वान पढ़ने आते थे.

सदियों बाद भी कायम है चर्चा

मंसा मूसा की कहानी सिर्फ अपार दौलत तक सीमित नहीं है. उन्होंने अपने धन का इस्तेमाल समाज, शिक्षा और संस्कृति के विकास में भी किया. यही कारण है कि सदियों बाद भी उन्हें इतिहास का सबसे प्रभावशाली और अमीर शासक माना जाता है. उनकी संपत्ति और योगदान आज भी दुनिया भर में लोगों को हैरान करते हैं.

US News: डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका की ‘हत्या’ की साजिश का खुलासा! क्या अब ईरान पर होगा अमेरिका का बड़ा हमला