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Britain News: कार में गगनदीप-मुंदील माहिल की हेट स्टोरी! शारीरिक संबंध, लव ट्राएंगल और सनसनीखेज मर्डर का क्या है रहस्य

Gagandeep Singh Mundill Mahil Honey Trap Murder: ब्रिटेन में एक एनआरआई मेडिकल स्टूडेंट ने दुष्कर्म की कोशिश करने पर अपने प्रेमी सिख युवक को गैंगस्टर दोस्तों के जरिये कार में पीटने के बाद जिंदा जला दिया.

By: JP Yadav | Last Updated: May 22, 2026 1:20:44 PM IST

Mundill Mahil Gagandeep Hate Story: लव ट्राएंगल या हनी ट्रैप, कैसे नफरत में बदला गगनदीप-मुंदील माहिल का प्यार
Mundill Mahil Gagandeep Hate Story: लव ट्राएंगल या हनी ट्रैप, कैसे नफरत में बदला गगनदीप-मुंदील माहिल का प्यार


Gagandeep Singh Mundill Mahil Honey Trap Murder: गगनदीप सिंह ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह जिस खूबसूरत 19 साल की मेडिकल छात्रा मुंदील माहिल (Mundill Mahil Gagandeep Case) से बेइंतहा प्यार करता है वही उसकी मौत का सबब बनेगी. फरवरी 2011 में गगनदीप सिंह दक्षिण-पूर्वी लंदन में अपनी फैमिली से मिलकर खुशी-खुशी घर से ब्राइटन के लिए निकला, जिसे वह उस खूबसूरत प्यार से  मिल सके. इसके बाद वह कभी घर नहीं लौटी और लौटी भी तो उसकी लाश.दरअसल यह हनीट्रैप था, जिसमें फंसकर गगनदीप सिंह ने अपनी जान गंवा दी. 

गगनदीप सिंह और मुंदील माहिल का प्यार एक लव ट्राएंगल था, जिसमें ऐसा फंसा कि एक जली हुई मर्सिडीज़ की डिक्की में गगनदीप सिंह की लाश मिली. आखिर कैसे एक बेखबर सिख युवक को उसी महिला ने मौत के जाल में फंसाया जिससे वह बेइंतहा प्यार करता था. डेढ़ दशक बाद अब उसकी बहन अमनदीप सिंह ने उसके आखिरी खौफनाक पलों का खुलासा किया है, जो चौंकाता, हैरान करता और दर्द भी देता है. 

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बहन अमनदीप सिंह के मुताबिक, उनका भाई केवल 21 वर्ष का था और टीवी इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू कर चुका था.इसी दौरान भाई एक खूबसूरत 19 साल की मेडिकल छात्रा के प्यार में गिफ्तार हो गया. दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे. फरवरी 2011 में,गगनदीप सिंह दक्षिण-पूर्वी लंदन में अपने परिवार के घर से ब्राइटन के लिए निकला, क्योंकि मेडिकल छात्रा मुंदील माहिल ने उसे मिलने के लिए बुलाया था. 

बहन अमनदीप सिंह वह लम्हा याद करते हुए कहती हैं कि तब मां ने गगनदीप से कहा था कि उसने पार्टी में जाने लायक कपड़े नहीं पहने है, क्योंकि भाई ने एक हुडी पहनी थी. इसके बाद गगनदीप ने मां से कहा था कि वह एक पार्टी में जा रहा है और देर रात तक ही घर लौटेगा. किसी को खबर नहीं था कि उसके भाई के साथ ऐसा बुरा अंजाम होने वाला है. अगली सुबह भाई गगनदीप सिंह की लाश उस जली हुई मर्सिडीज़ की डिक्की में मिली. 62 मील का यह सफर तय करने के लिए अपनी बहन से  उनसे कार उधार ली थी. इसी कार में डालकर आग लगाने से पहले भाई को बेरहमी से पीटा भी गया था.

ब्रिटेन से भारत तक मचा था हड़कंप

इस खुलासे के बाद ब्रिटेन से लेकर भारत तक हड़कंप मच गया था. सरकारी वकीलों ने दलील दी कि मुंदील माहिल का मकसद बदला लेना था, क्योंकि छह महीने पहले उसने अपने दोस्तों को बताया था कि गगनदीप सिंह ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया है. इसके चलते वह पूरी तरह टूट गई थी. उन दोस्तों में से एक हरिंदर शोकर ने अपने एक साथी के साथ मिलकर गगनदीप सिंह को ‘सबक सिखाने’ की कसम खाई थी. कहा जाता है कि गगनदीप और माहिल मुंदील के बीच तब संबंध खराब हो गए जब अगस्त 2010 में गगनदीप ने उसके साथ दु्ष्कर्म करने की कोशिश की.

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कोर्ट ने माहिल को सुनाई थी सिर्फ 6 साल की सजा 

उस समय हरिंदर शोकर 20 साल का था, जिसे कोर्ट ने गगनदीप सिंह की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सज़ा सुनाई, जबकि मुंदील माहिल को गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाने (GBH) के इरादे से किए गए अपराध के लिए सिर्फ 6 साल की जेल हुई. जूरी ने पाया कि मुंदील माहिल प्रेमी गगनदीप सिंह की हत्या की दोषी नहीं थी, लेकिन उसने ही उसे मौत के जाल में फंसाया था.

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गगन दीप और  हरिंदर दोनों करते थे माहिल से प्यार

बहन  अमनदीप की मानें तो वह माहिल मुंदील को टीनएज से जानते थे. कहा जाता है कि हरिंदर शोकर और गगनदीप सिंह दोनों ही मुंदील माहिल के दीवाने थे. माहिल हरिंदर शोकर को पहले से जानती थी, क्योंकि वह उससे एक सिख मार्शल आर्ट्स क्लब में मिली थी. हालांकि, बाद में गगनदीप सिंह ने उसे Facebook पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और दोनों दोस्त बन गए.

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फिर शुरू हुआ लव ट्राएंगल

गगनदीप सिंह और हरिंदर शोकर दोनों ही मुंदील माहिल से प्यार करते थे और यहीं पर एक ज़हरीला लव ट्रायंगल बन गया. इसके बाद उस कट्टर सिख समुदाय की पृष्ठभूमि के कारण और भी ज़्यादा विस्फोटक हो गया. अमनदीप कहती हैं कि हमारे परिवार के लिए सबसे मुश्किल बातों में से एक यह जानना है कि मेरे भाई के मुंह से निकले आखिरी शब्द मुंदील माहिल का नाम ही थे. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को कितना प्यार करता था. 

बेहद धार्मिक था गगनदीप

बहन अमनदीप अपने भाई गगनदीप सिंह को याद करते हुए कहती हैं कि वह एक अमृतधारी सिख बन गया था. इसके साथ ही वह पूरी लगन से धार्मिक नियमों का पालन करने लगा था. उनकी इसी नई लगन ने उन्हें अक्टूबर 2010 में ‘सिख टीवी’ नाम का डिजिटल चैनल शुरू करने के लिए प्रेरित किया था.  

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