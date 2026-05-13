Who is Sheema Kermani: ‘पसूरी’ गाने से मिली थी पहचान, अब कराची में गिरफ्तारी के बाद क्यों चर्चा में हैं ये भरतनाट्यम डांसर?

Sheema Kermani Viral Video: हाल ही में जब कराची की सड़कों पर पाकिस्तानी पुलिस कुछ महिलाओं को हिरासत में ले रही थी, तो सोशल मीडिया पर एक चेहरा देखते ही देखते वायरल हो गया. सफेद बालों वाली वो महिला कोई और नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मशहूर क्लासिकल डांसर और एक्टिविस्ट शीमा किरमानी थीं. भारत और पाकिस्तान, दोनों ही मुल्कों के लोग उन्हें तुरंत पहचान गए. किसी के लिए वह ‘पसूरी’ गाने वाली वही ग्रेसफुल कलाकार थीं, तो किसी के लिए वह दशकों से हक की लड़ाई लड़ रही एक निडर आवाज.

कराची में क्या हुआ?

पाकिस्तानी अखबार ‘डॉन’ के मुताबिक, कराची प्रेस क्लब के बाहर ‘औरत मार्च’ की तैयारी के लिए कुछ कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे वे अपनी आगामी रैली के लिए एनओसी (NOC) की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे. इसी दौरान पुलिस ने शीमा किरमानी समेत सात कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. हालांकि, बाद में सिंध के गृह मंत्री के दखल के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के वीडियो ने एक बार फिर दक्षिण एशिया में हलचल पैदा कर दी.

More power to women like Sheema Kirmani who dare to speak against a state that can’t tolerate peaceful criticism. Detaining activists for demanding permission for a march exposes how authoritarian #Pakistan has become.

1/2@Tooba_Sd @AuratMarchKHI @NidaKirmani pic.twitter.com/J8OTyQJdYP — Gia Marie (@GiaMari85) May 11, 2026

‘पसूरी’ ने बनाया ग्लोबल आइकन

कोक स्टूडियो का गाना ‘पसूरी’ जब रिलीज हुआ, तो वह सरहदों के पार निकल गया. गाने की शुरुआत में ही अपनी अदाओं और डांस से जिस महिला ने सबका ध्यान खींचा, वो शीमा किरमानी ही थीं. पाकिस्तान जैसे रूढ़िवादी समाज में भरतनाट्यम को जीवित रखने वाली शीमा को इस एक गाने ने नई पीढ़ी का चहेता बना दिया.

कौन हैं शीमा किरमानी?

शीमा का जन्म 16 जनवरी 1951 को रावलपिंडी में हुआ था. उनके पिता पाकिस्तानी सेना में थे, लेकिन शीमा का झुकाव हमेशा कला की ओर रहा. उनकी जड़ें हिंदुस्तान से भी जुड़ी हैं. उनका पैतृक परिवार लखनऊ से था और ननिहाल हैदराबाद (दक्कन) से. स्कूल के दिनों में भारत दौरों के दौरान उनका लगाव क्लासिकल डांस से हुआ, जिसे उन्होंने विरोध के बावजूद मरते दम तक निभाने का फैसला किया. उन्होंने 70 के दशक के अंत में ‘तहरीक-ए-निसवां’ (महिला आंदोलन सांस्कृतिक समूह) की स्थापना की. इसके जरिए उन्होंने थिएटर और कला को महिलाओं की जागरूकता का हथियार बनाया. जनरल जिया-उल-हक के दौर में, जब पाकिस्तान में कला और महिलाओं की आजादी पर कड़े प्रतिबंध थे, तब भी शीमा ने डांस करना और सिखाना नहीं छोड़ा.

कला और क्रांति का मेल

शीमा किरमानी खुद को एक फेमिनिस्ट और मार्क्सवादी मानती हैं. उनके लिए डांस सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि विरोध का एक तरीका है. आज जब ‘पसूरी’ की वजह से दुनिया उन्हें एक कलाकार के रूप में जानती है, कराची के इन वायरल वीडियो ने याद दिला दिया कि वह एक ऐसी योद्धा भी हैं जो 74 साल की उम्र में भी अपने हक के लिए सड़क पर उतरने से नहीं डरतीं.