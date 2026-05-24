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Who Is Shamir Chandran: कौन है शमीर चंद्रन? UK ने रद्द किया मेडिकल लाइसेंस; जानें भारतीय मूल के डॉक्टर की पूरी कहानी

Who Is Shamir Chandran: भारतीय मूल के ऑन्कोलॉजिस्ट (कैंसर विशेषज्ञ) शमीर चंद्रन का नाम UK के मेडिकल रजिस्टर से हटा दिया गया है. उनपर जबरदस्ती और नाबालिग के साथ क्रूरता करने का दोषी पाया गया था.

By: Preeti Rajput | Published: May 24, 2026 9:34:03 AM IST

कौन है शमीर चंद्रन?
कौन है शमीर चंद्रन?


Who Is Shamir Chandran: भारतीय मूल के ऑन्कोलॉजिस्ट का नाम UK के मेडिकल रजिस्टर से हटा दिया गया. ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले किया कि वह आम लोगों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है. उन्हें जबरदस्ती और नाबालिग के साथ क्रूरता जैसे गंभीर मामलों में दोषी पाया गया है. जानकारी के मुताबिक, न्यूकैसल के एक अस्पताल में ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पर काम करते थे. उन्हें नवंबर में चार साल जेल की सजा सुनाई गई थी. उन्हें कम उम्र के व्यक्ति के साथ क्रूरता करने का दोषी पाया गया था.

UK ने रद्द किया मेडिकल लाइसेंस

BBC के अनुसार, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ट्रिब्यूनल सर्विस (MPTS) ने उनका नाम  मेडिकल रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है. सुत्रों के मुताबिक, शमीर चंद्रन कार्लिस्ले क्राउन कोर्ट में अपने आपराधिक मुक़दमे के लिए पेश नहीं हुए थे. साथ ही उन्होंने अनुशासनात्मक सुनवाई के लिए भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी. यूके छोड़ने के बाद उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है और अब उनकी तलाश जारी है. उनपर धमकाना, पैसे का फायदा उठाना और कमजोर लोगों को निशाना बनाना जैसे कई गंभीर आरोप है. MPTS ने यह भी पाया कि चंद्रन भविष्य में किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

क्या बोले शमीर चंद्रन? 

ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि ‘अगर शमीर चंद्रन को डॉक्टरी की इजाजत दी जाती है, तो उससे आम लोगों का इस पेशे से भरोसा कम हो जाएगा. चंद्रन ने अपने ई मेल में कहा कि ‘ब्रिटेन में जो भी उनके साथ हुआ, उसके कारण उसके कारण उनका पूरा मेडिकल करियर बर्बाद हो गया है. इस पूरी प्रक्रिया से वह बेहद निराश और नाराज हैं. वह अब कभी भी यूके में काम नहीं करेंगे.’ उन्होंने आगे कहा कि ‘ GMC की जांच के कारण उन्हें अपनी NHS की नौकरी छोड़ अपने देश वापस जाना पड़ा.’

कहां से मिली मेडिकल की डिग्री?

ट्रिब्यूनल के रिकॉर्ड के मुकाबिक, चंद्रन ने 2001 में केरल के परियारम स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिकट एकेडमी ऑफ़ मेडिकल साइंसेज से अपनी MBBS की डिग्री हासिल की थी. जिसके बाद वह यूके चले गए थे. उन्होंने वह एक ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पर काम किया. 

Tags: Shamir ChandranUK
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