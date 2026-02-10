Home > विदेश > Shabana Mahmood: UK की पहली मुस्लिम PM बनने की दहलीज पर शबाना महमूद? पाकिस्तान से है खास कनेक्शन, जानें कौन हैं ये मोहतरमा?

Shabana Mahmood: UK की पहली मुस्लिम PM बनने की दहलीज पर शबाना महमूद? पाकिस्तान से है खास कनेक्शन, जानें कौन हैं ये मोहतरमा?

Britain Epstein Files Connection: एपस्टीन फाइल्स के बाद दुनियाभर में एक अलग ही आक्रोश पनप उठा ही. वहीं कई उद्योगपतियों और राजनेताओं के नाम सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई  है.

By: Heena Khan | Published: February 10, 2026 8:34:48 AM IST

UK की पहली मुस्लिम PM बनने की दहलीज पर शबाना महमूद?
UK की पहली मुस्लिम PM बनने की दहलीज पर शबाना महमूद?


Britain Epstein Files Connection: एपस्टीन फाइल्स के बाद दुनियाभर में एक अलग ही आक्रोश पनप उठा ही. वहीं कई उद्योगपतियों और राजनेताओं के नाम सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई  है. सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही नहीं बल्कि इसका सीधा असर यूनाइटेड किंगडम (UK) की राजनीति में भी देखने को मिला है. वहीं अब UK के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है. 

You Might Be Interested In

कौन होगा UK का अगला प्रधानमंत्री ?

इसी के चलते, वेस्टमिंस्टर में इस बात पर चर्चा तेज है कि स्टारमर के बाद UK का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? इसी के चलते अब सबकी नज़रें गृह सचिव शबाना महमूद पर तिकी हुई हैं. UK की पहली पसंद अब कहीं न कहीं शबाना बनती जा रही हैं, अगर ऐसा होता है, तो UK को मुस्लिम समुदाय से अपना पहला प्रधानमंत्री मिलेगा. शबाना महमूद को लेबर पार्टी से एक प्रमुख दावेदार माना जा रहा है. चलिए जान लेते हैं कि शबाना कौन हैं और इनकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? 

EPFO में छुपा है 7 लाख का फ्री बेनिफिट! अगर आपका भी कट रहा है PF, तो गलती से भी मिस न करें ये मौका

You Might Be Interested In

कौन है शबाना महमूद ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 45 साल की होने वाली शबाना महमूद एक वकील और राजनेता हैं. वो स्टारमर की एक प्रमुख सहयोगी भी हैं. बता दें कि पार्टी में उन्हें एक प्रभावशाली वक्ता और दक्षिणपंथी गुट की एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में देखा जा रहा है. बर्मिंघम में जन्मीं शबाना के माता-पिता ज़ुबैदा और महमूद अहमद हैं. इतना ही नहीं बल्कि उनकी जड़ें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मीरपुर शहर से जुड़ी हैं. उन्हें 2025 में गृह मंत्रालय में नियुक्त किया गया था. वर्तमान में, वो UK की सीमा सुरक्षा प्रबंधन की देखरेख करती हैं. साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने 2002 में लिंकन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड से कानून की डिग्री हासिल की. ​​अगले साल, उन्होंने इन्स ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ में बार वोकेशनल कोर्स पूरा किया. इसके बाद वो एक पेशेवर बैरिस्टर बन गईं. उन्हें 2010 में संसद सदस्य के रूप में चुना गया था.

Rohini Acharya: ‘बिना फीस के वकील भौंकने वाली बेचैन आत्माओं’, आखिर किस पर भड़कीं रोहिणी आचार्य ? दे दिया तीखा बयान

एपस्टीन फाइल्स से खास कनेक्शन 

जानकारी के मुताबिक, एपस्टीन फाइलों में हुए खुलासों के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर स्टारमर की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है.  साथ ही बता दें कि स्टारमर ने पीटर मैंडेलसन को यूनाइटेड स्टेट्स में UK का राजदूत नियुक्त किया था. हाल ही में, एपस्टीन फाइल्स में मैंडेलसन के जेफरी एपस्टीन से कनेक्शन का खुलासा हुआ, जिससे UK की रूलिंग पार्टी में हंगामा मच गया. स्थिति और भी गंभीर हो गई है क्योंकि स्टारमर के सबसे करीबी सहयोगी और चीफ ऑफ स्टाफ, मॉर्गन मैकस्वीनी ने भी मैंडेलसन की नियुक्ति की ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है.

You Might Be Interested In
Tags: Epstein FilespakistanShabana MahmoodUK newsWorld news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026

खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं ‘महाकुंभ...

February 6, 2026

महाशिवरात्रि कब है? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

February 5, 2026
Shabana Mahmood: UK की पहली मुस्लिम PM बनने की दहलीज पर शबाना महमूद? पाकिस्तान से है खास कनेक्शन, जानें कौन हैं ये मोहतरमा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Shabana Mahmood: UK की पहली मुस्लिम PM बनने की दहलीज पर शबाना महमूद? पाकिस्तान से है खास कनेक्शन, जानें कौन हैं ये मोहतरमा?
Shabana Mahmood: UK की पहली मुस्लिम PM बनने की दहलीज पर शबाना महमूद? पाकिस्तान से है खास कनेक्शन, जानें कौन हैं ये मोहतरमा?
Shabana Mahmood: UK की पहली मुस्लिम PM बनने की दहलीज पर शबाना महमूद? पाकिस्तान से है खास कनेक्शन, जानें कौन हैं ये मोहतरमा?
Shabana Mahmood: UK की पहली मुस्लिम PM बनने की दहलीज पर शबाना महमूद? पाकिस्तान से है खास कनेक्शन, जानें कौन हैं ये मोहतरमा?