कौन हैं शबाना महमूद? ब्रिटेन की पहली मुस्लिम पीएम बनने की रेस में सबसे आगे चल रहा है नाम; कश्मीर से है पुराना नाता

Shabana Mahmood News: शबाना महमूद का जन्म बर्मिंघम में जुबैदा और महमूद अहमद के घर हुआ था, उनके परिवार की जड़ें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के मीरपुर इलाके से जुड़ी हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 9, 2026 8:21:34 PM IST

Who is Shabana Mahmood: नए एपस्टीन स्कैंडल ने अमेरिकी सरकार को तो नहीं हिलाया है, लेकिन इसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के इस्तीफे की मांग को हवा दे दी है. लेबर पार्टी की सांसद और मौजूदा गृह सचिव, शबाना महमूद, एक संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर उभर रही हैं. हाल ही में जारी जेफरी एपस्टीन फाइलों से दोषी यौन अपराधी और पीटर मैंडेलसन के बीच संबंधों का खुलासा हुआ है, जिन्हें स्टारमर ने वाशिंगटन में ब्रिटेन का राजदूत चुना था, जिससे ब्रिटिश सरकार संकट में आ गई है.

ब्रिटेन पहुंचा एपस्टीन स्कैंडल 

ईमेल और दस्तावेजों से पता चलता है कि मैंडेलसन 2008 में दोषी ठहराए जाने के बाद भी एपस्टीन के संपर्क में थे, यहां तक ​​कि उन्हें ‘सबसे अच्छा दोस्त’ भी कहते थे और सुझाव दिया था कि उनकी जेल की सज़ा अनुचित थी. रिपोर्ट के अनुसार, मैंडेलसन ने एपस्टीन के ‘मेहमानों’ के लिए निजी विला की सिफारिश की थी और एपस्टीन से जुड़े भुगतान लेते समय संवेदनशील ब्रिटिश सरकारी जानकारी, जैसे यूरो बेलआउट योजनाओं को लीक किया हो सकता है.
 
2026 की नई अमेरिकी न्याय विभाग की फाइलों में गहरे संबंधों का पता चला, जिसमें मैंडेलसन द्वारा एपस्टीन के लिए अमेरिकी बैंकों में लॉबिंग करना शामिल था, जिसे डाउनिंग स्ट्रीट ने 2025 में उन्हें बर्खास्त करने से पहले कई दिनों तक छिपाए रखा था.
 
फरवरी 2026 में पुलिस ने कदाचार की जांच के लिए मैंडेलसन से जुड़ी संपत्तियों पर छापा मारा. इस उथल-पुथल के बीच स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ, मॉर्गन मैकस्वीनी ने इस्तीफा दे दिया, और स्टारमर के इस्तीफे की मांग भी और बढ़ गई.

शबाना महमूद कौन हैं?

शबाना महमूद ब्रिटेन की मौजूदा गृह सचिव और पाकिस्तानी मूल की लेबर पार्टी की एक प्रमुख राजनेता हैं, जो हालिया राजनीतिक उथल-पुथल के बीच उन्हें प्रधानमंत्री पद की दावेदार के रूप में पेश करती हैं. उनका जन्म बर्मिंघम में जुबैदा और महमूद अहमद के घर हुआ था, जिनके परिवार की जड़ें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के मीरपुर इलाके से जुड़ी हैं.
 
हालिया रिपोर्टों में उन्हें कीर स्टारमर के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में बताया गया है, जो उन्हें यूनाइटेड किंगडम की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री बना सकता है.

‘डार्क हॉर्स’ के नाम से मशहूर

महमूद एक आश्चर्यजनक उम्मीदवार के रूप में सामने आई हैं, जिन्हें “डार्क हॉर्स” कहा जाता है. वह आप्रवासन पर सख्त रुख रखती हैं. उदाहरण के लिए, वह प्रवासियों को ब्रिटेन में स्थायी निवास पाने के लिए 5 साल से 10 साल तक, दोगुना लंबा इंतजार करवाना चाहती हैं.
 
शबाना 2010 में रुशनाना अली और यास्मीन कुरैशी के साथ सांसद के रूप में चुनी जाने वाली पहली मुस्लिम महिलाओं में से एक बनीं. 2025 में कैबिनेट फेरबदल में गृह सचिव के रूप में नियुक्त होने से पहले उन्होंने न्याय सचिव के रूप में कार्य किया था, जिससे वह इस भूमिका में पहली मुस्लिम महिला बनीं.
 
महमूद का तेजी से उदय उनकी सख्त, कट्टरपंथी प्रतिष्ठा के कारण हुआ है. पार्टी नेताओं को ये खूबियां नाइजल फराज की राइट-विंग रिफॉर्म यूके से लुभाए गए वोटरों को वापस जीतने के लिए अहम लगती हैं.

बढ़ रही हैं स्टारमर के इस्तीफे की मांग

जहां स्टारमर के इस्तीफे की मांगें और बढ़ रही हैं, वहीं शबाना महमूद के प्रधानमंत्री बनने के लिए, कीर स्टारमर को पहले इस्तीफा देना होगा या लीडरशिप चुनौती का सामना करना होगा. इस चुनौती के लिए कम से कम 81 लेबर सांसदों के समर्थन की ज़रूरत होगी, जो संसद में पार्टी की सीटों का 20% है.

