Who Is Priti Patel: कौन है प्रीति पटेल, 5 साल पहले किया था साइन, फिर क्यों नीरव मोदी नहीं भेजा भारत?

Who Is Priti Patel: भगोड़े हीरे के कारोबारी नीरव मोदी को लेकर अब नया बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे भारत-ब्रिटेन के रिश्तों में तनाव की आशंका बढ़ गई है. पूर्व ब्रिटिश गृह मंत्री प्रीति पटेल ने अप्रैल 2021 में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के आदेश पर खुद साइन किए थे, लेकिन पांच साल बीत जाने के बावजूद आज भी वह ब्रिटेन की जेल में बंद है. अब खुद प्रीति पटेल इस बात से ‘हैरान और बेहद परेशान’ हैं कि नीरव मोदी अभी भी उनके देश में ही है. सवाल उठ रहा है – जब उनके पास पूरा अधिकार था, तब उन्होंने नीरव मोदी को भारत सौंपने की जहमत क्यों नहीं उठाई?

ब्रिटिश गृह मंत्री पद पर रह चुकी हैं प्रीति पटेल

प्रीति पटेल ब्रिटिश गृह मंत्री रह चुकी है. यह पद ब्रिटेन का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है. इससे ऊपर केवल प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री होते हैं. गृह मंत्री के पास अपराध, आतंकवाद और इम्मिग्रेशन जैसे मुद्दों पर ध्यान देना है. जिसके कारण उन्होंने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण से जुड़ा फैसला भी किया था. लेकिन आज तक ये वादा पूरा नहीं हो पाया है.

कौन है प्रीति पटेल?

प्रीति पटेल ब्रिटिश भारतीय कैबिनेट मंत्री और पहली गुजराती महिला सांसद रही हैं. उन्होंने इस पद तक पहुंचने के लिए काफी अधिक मेहनत की है. साल 2016 में वह पहली महिला बनी जिन्हें ‘इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेक्रेटरी’ का पद मिला और पहली भारतीय कैबिनेट मंत्री बनीं. केवल 48 साल की उम्र में जुलाई 2019 में प्रीति पटेल ने इतिहास रच दिया. इसके बाद उन्हें बोरिस जॉनसन ने देश का गृह मंत्री बनाया. इस पद को हासिल करने वाली वह पहली भारतीय मूल की सांसद थीं.

प्रीति पटेल का परिवार

बता दें कि, प्रीति पटेल का परिवार 20वीं सदी की शुरुआत में गुजरात से युगांडा शिफ्ट हो गया थआ. लेकिन वहां की तानाशाह इदी अमीन की सरकार ने सभी भारतीयों को देश छोड़ कर जाने का ऐलान किया. जिसके बाद उनके पिता सुशील और मां अंजना 1970 में ब्रेटन आ गए. हर्टफोर्डशायर में अपने परिवार के साथ रहकर उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की. उन्होंने वेटफॉर्ड ग्रामर स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है. इसके बाद उन्होंने कील यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की डिग्री हासिल की. बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन भी की.

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साल 2010 में बनीं सांसद

प्रीति का शादी मार्केटिंग सलाहकार एलेक्स सॉयर के साथ हुई थी. दोनों का फ्रेडी नाम का बेटा भी है. हालांकि, 2010 में सांसद बनने के बाद उन्हें कई बार ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा. नवंबर 2017 में इजरायली मंत्रियों के साथ अनधिकृत बैठकें करने के कारण उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेक्रेटरी का पद खो दिया. प्रीति हमेशा से ब्रेग्जिट की समर्थक रही हैं.

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