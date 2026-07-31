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Who Is Nirmal Purja: कौन है पर्वतारोही निर्मल पुर्जा? पाकिस्तान में हुए लापता; अब बचाव अभियान टिकीं दुनिया की निगाहें

Who Is Nirmal Purja: नेपाल में जन्मे पूर्व रॉयल मरीन निर्मल पुर्जा के नेतृत्व में दस पर्वतारोहियों की एक टीम के पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पर एवलांच के बाद लापता होने की आशंका है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: July 31, 2026 12:57:32 PM IST

निर्मल पुर्जा कौन हैं?
निर्मल पुर्जा कौन हैं?


Who Is Nirmal Purja: दुनिया के सबसे मशहूर पर्वतारोहियों में शामिल नेपाल में जन्मे ब्रिटिश माउंटेनियर निर्मल पुर्जा पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में स्थित ब्रॉड पीक पर आए एवलांच के बाद लापता हो गए हैं. उनके साथ कुल 10 पर्वतारोहियों से संपर्क टूट गया है. खराब मौसम के कारण बचाव अभियान में भी दिक्कत आ रही है. निर्मल पुर्जा अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों और नेटफ्लिक्स की चर्चित डॉक्यूमेंट्री 14 पीक्स: नथिंग इज़ इम्पॉसिबल की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं.

10 पर्वतारोही हुए लापता 

पाकिस्तान के एल्पाइन क्लब के मुताबिक, गुरुवार, 30 जुलाई दोपहर को काराकोरण पर्वत श्रृंखला में स्थित 8,047 मीटर ऊंचे ब्रॉड पीक पर एवलांच आया. उस समय उनकी टीम पर्वत पर चढ़ाई कर रही थी. लेकिन एवलांच के बाद टीम का संपर्क एक दूसरे से नहीं हो पाया. लापता लोगों में पांच नेपाली पर्वतारोही, एक पाकिस्तानी, एक अमेरिकी, एक ओमानी, एक चीनी और एक अन्य विदेशी पर्वतारोही शामिल हैं. मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर भी घटनास्थल तक नहीं पहुंच पा रहा है. मौसम साफ होने के बाद अभियान में तेजी लाई जाएगी. 

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कौन है निर्मल पुर्जा?

निर्मल पुर्जा का जन्म नेपाल में हुआ था. साल 2003 में वह ब्रिटिश सेना में शामिल हुए थे. बाद वह ब्रिटिश नागरिक बन गए. साल 2009 में उन्होंने रॉयल मरीन में सेवा दी और स्पेशन फोर्स का हिस्सा रहे. इसके बाद उन्होंने पर्वतारोहण को अपना करियर बनाया. साल 2019 में उन्होंने केवल 189 दिनों में दुनिया की 8,000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ाई कर इतिहास रच दिया. इससे पहले ये रिकॉर्ड केवल 8 साल का था. उन्होंने इस उपलब्धि पर नेटफ्लिक्स की मशहूर डॉक्यूमेंट्री 14 पीक्स: नथिंग इज़ इम्पॉसिबल भी बनाई गई.

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रेसक्यू में टिकी सबकी निगाहें 

बचाव दल के मुताबिक, उनकी सबसे बड़ी उम्मीद निर्मल पुर्जा के पास मौजूद ट्रैकिंग डिवाइस है. उनके बिजनेस पार्टनर और नेपाल के सांसद मिंगमा ग्याबू शेरपा ने जानकारी देते हुए बताया कि डिवाइस के डेटा में एवलांच आने के बाद उनकी लोकेशन बदलती हुई नजर आई. जिससे उम्मीदें लगाई जा रही हैं, कि वह दूसरी जगह पहुंच जाएं. हालांकि, इससे पुष्टि नहीं होती कि वह सुरक्षित हैं या नहीं. फिलहाल सभी की नजरें मौसम में सुधार और रेसक्यू पर टिकीं हुई हैं. 

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Tags: Nirmal PurjaPakistan News
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