आखिर कौन हैं नाजनीन मुन्नी और क्यों मिल रही हैं धमकियां?

नाजनीन मुन्नी (Nazneen Munni) का मामला बांग्लादेश में प्रेस की स्वतंत्रता (Press Freedom) पर बढ़ते खतरों को दर्शाता है.

By: DARSHNA DEEP | Published: December 24, 2025 7:09:53 PM IST

Who is Nazneen Munni: नाजनीन मुन्नी बांग्लादेश की एक वरिष्ठ और तेजतर्रार पत्रकार में से एक हैं, जो वर्तमान में ग्लोबल टीवी बांग्लादेश में न्यूज हेड के रूप में पूरी तरह से कार्यरत हैं. इसके साथ ही हाल ही में वह बांग्लादेश के कट्टरपंथी गुटों और ‘एंटी-डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट’ के कुछ सदस्यों के निशाने पर बुरी तरह से आ गई हैं.

नाजनीन मुन्नी का पद और करियर

नाजनीन मुन्नी ने जुलाई 2025 में ‘ग्लोबल टीवी’ जॉइन किया था, तो वहीं, इससे पहले वह ‘DBC न्यूज’ में असाइनमेंट एडिटर के रूप में काम कर रहीं थीं. इसके बाद उन्हें बांग्लादेश की एक प्रभावशाली महिला एंकर के रूप में दुनियाभर में माना जाता है.

दफ्तर जलाने की धमकी

नाजनीन के मुताबिक, 7-8 युवाओं का एक ग्रुप उनके ऑफिस आया और उन्हें धमकी दे रहा था कि, अगर उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी, तो वे न्यूज चैनल के दफ्तर में आग लगा देंगे. इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने ‘प्रथम आलो’ और ‘द डेली स्टार’ जैसे मीडिया हाउसों पर हुए हमलों के बारे में भी सख्त से सख्त चेतावनी भी दी. 

धमकी देने वाले कौन हैं?

ये लोग खुद को ‘एंटी-डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट’ की सिटी यूनिट का सदस्य बता रहे हैं. हालाँकि, इस संगठन के अध्यक्ष ने एक सदस्य के वहां जाने की बात तो मानी है, लेकिन खुद को सीधे तौर पर धमकियों से अलग रखने की बेहद ही कोशिश की है. 

विरोध की क्या है असली वजह?

कट्टरपंथियों और प्रदर्शनकारी युवाओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नाजनीन ‘अवामी लीग’ की समर्थक हैं. इसके साथ ही, उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के मामले को पर्याप्त कवरेज नहीं दिया. 

नाजनीन ने धमकियों पर तोड़ी चुप्पी

नाजनीन मुन्नी ने अपने सोशल मीडिया पर यह शब्दों में कहा कि जिस दिन शरीफ उस्मान हादी की मौत वाली घटना हुई, उस दिन वह अपने दफ्तर में भी मौजूद नहीं थीं. इसके अलावा उन्होंने इस धमकी को स्वतंत्र मीडिया और पत्रकारों को डराने-धमकाने के एक बड़े पैटर्न का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है. 

