Kamakshi : ब्रिटेन (United Kingdom) की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही एक भारतीय छात्रा ने आरोप लगाया है कि उन्हें एक नस्लवादी अनुभव का सामना करना पड़ा, जिससे वह काफी असहज हो गईं. इस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में PhD कर रहीं छात्रा कामाक्षी ने बताया कि जब वह खरीदारी कर रही थीं तब एक अनजान महिला उनके पास आई और उनसे कहा कि उनसे बहुत, बहुत बुरी बदबू आ रही है. इसके को लेकर ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहीं कामाक्षी ने नस्लवादी अनुभव के बारे में इंस्टाग्राम पर बताया और यह अब वायरल है.

इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहने वालीं कामाक्षी ने शनिवार (21 नवंबर, 2026) को अपने इस अनुभव के बारे में पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में नस्लवाद का यह कोई इकलौता मामला नहीं है. हाल ही में यूनिवर्सिटी में नाथन कोफनास को बुलाने को लेकर काफी विरोध-प्रदर्शन हुए थे. कोफनास एक अमेरिकी शिक्षाविद हैं, जिन पर नस्लवाद के आरोप लगे हैं. हालांकि, कामाक्षी के लिए यह पहली बार था जब उन्हें इतने सीधे तौर पर नस्लवाद का सामना करना पड़ा. HT.com को भेजे एक ईमेल में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पहली बार है जब उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा. उन्होंने अपने दोस्तों को नस्लवादी अनुभवों से गुजरते देखा और सुना है, लेकिन यह पहली बार था जब उन्हें सीधे तौर पर निशाना बनाया गया.

भारतीय छात्रा ने नस्लवाद के इस अनुभव के बारे में बताया और अपने इंस्टाग्राम वीडियो में उन्होंने इस घटना के बारे में और भी जानकारी दी. कामाक्षी ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया- ‘मैं आपको एक बात बताती हूं. मैं यहां एक स्टोर में खुशी-खुशी खरीदारी कर रही थी, तभी एक गोरी महिला मेरे आस-पास चक्कर लगाने लगी. मुझे नहीं पता कि क्यों?’

भारतीय छात्रा ने आगे बताया- ‘उस महिला की मौजूदगी से वह असहज हो गई थीं, लेकिन उन्होंने उस महिला से कोई सवाल-जवाब नहीं किया.’ कामाक्षी ने याद करते हुए बताया- ‘बाद में वह मेरे पास आई और उसने कहा ‘मैं उसके शब्द दोहरा रही हूं. उसने कहा, ‘मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारे शरीर से बहुत ही खराब बदबू आ रही है. यह सुनकर मैं पूरी तरह से सुन्न रह गई.’

इससे पहले कि भारतीय छात्रा समझ पाती कि क्या हुआ है, वह महिला वहां से चली गई, लेकिन इस घटना ने उसे बहुत बुरा महसूस कराया. उसने इस दावे को भी गलत बताया कि उसके शरीर से बदबू आ रही थी. उसने कहा कि उसने अपने पिता का पसंदीदा परफ्यूम लगाया हुआ था. भारतीय छात्रा ने जोर देकर कहा कि यह साफ-सफाई या हाइजीन का मामला नहीं था, बल्कि उस अनजान महिला ने उसे उसके सांवले (ब्राउन) रंग की वजह से निशाना बनाया था.

मुझे बहुत दुख हुआ, मैं निराश थी

कामाक्षी ने HT.com को बताया- ‘ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं साफ तौर पर भारतीय/सांवले रंग की दिख रही थी. मैंने कुर्ती पहनी थी, बिंदी लगाई थी और झुमके पहने थे.’ कामाक्षी ने कहा, ‘मुझे बहुत दुख और निराशा महसूस हुई. मैंने पूरा दिन इस कोशिश में बिताया कि मैं कम से कम दिखाई दूं, ताकि किसी का ध्यान मुझ पर न जाए.’ उन्होंने आगे बताया कि उन्हें ब्रिटेन में अक्सर इस तरह के सूक्ष्म नस्लवादी व्यवहार (माइक्रोएग्रेशन) का सामना करना पड़ा है.

भारतीय छात्रा ने कहा कि यह कोई इकलौती घटना नहीं है. सड़कों पर होने वाले सूक्ष्म नस्लवादी व्यवहार से लेकर खुद संस्थानों द्वारा नस्लवादियों को मंच उपलब्ध कराने तक, यह एक सच्चाई है कि शायद ही कोई ऐसा प्रतिष्ठित संस्थान हो जिसकी जड़ें नस्लवादी, साम्राज्यवादी या किसी न किसी तरह से समस्याग्रस्त ना रही हों.