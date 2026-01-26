कौन हैं इमान मज़ारी ? आसिम मुनीर की सेना की मुखर आलोचक होना पड़ा महंगा; पाकिस्तान में सुनाई गई 17 साल की सज़ा

Who Is Imaan Mazari: पाकिस्तान की एक अदालत ने जानी-मानी मानवाधिकार वकील ईमान मज़ारी और उनके पति को सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कुल 17 साल जेल की सज़ा सुनाई है, जिन्हें अधिकारियों ने ‘राष्ट्र-विरोधी’ बताया है. इस मामले ने पाकिस्तान में असहमति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता के लिए सिकुड़ते दायरे के बारे में चिंताओं पर फिर से ध्यान खींचा है. रॉयटर्स द्वारा देखे गए एक अदालती आदेश के अनुसार, इस्लामाबाद की एक अदालत ने शनिवार को ईमान मज़ारी और उनके पति, वकील हादी अली चट्टा को दोषी ठहराया.

दंपति को तीन अलग-अलग आरोपों में दोषी ठहराया गया और पांच साल, 10 साल और दो साल की सज़ा सुनाई गई. अदालत ने आदेश दिया कि सज़ाएँ एक साथ चलेंगी, जिसका मतलब है कि उन्हें एक ही समय में भुगतना होगा. कोर्ट के दस्तावेज़ों के अनुसार, मज़ारी ने सोशल मीडिया पर “बेहद आपत्तिजनक” कंटेंट फैलाया था. मज़ारी और चट्टा दोनों ने सभी आरोपों से इनकार किया है, यह कहते हुए कि ये मामले जबरन गायब किए जाने और कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन की उनकी आलोचना से जुड़े हैं, इन दावों को पाकिस्तान की सेना ने खारिज कर दिया है.

‘इस देश में सच बोलना बहुत मुश्किल’

दोषी ठहराए जाने के बाद बोलते हुए, मज़ारी ने कहा कि उनकी कैद देश में दमन के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है. उन्होंने एएफपी समाचार एजेंसी से कहा, “हम इस देश में गैर-कानूनी रूप से कैद होने वाले पहले लोग नहीं हैं.” हफ्ते की शुरुआत में, उन्होंने कोर्ट में पाकिस्तान में खुलकर बोलने की चुनौतियों के बारे में बेबाकी से बात की थी. उन्होंने कहा, “इस देश में सच बोलना बहुत मुश्किल लगता है.” उन्होंने अपने काम में शामिल जोखिमों को भी स्वीकार किया, लेकिन कहा कि वह उनका सामना करने के लिए तैयार हैं. मज़ारी ने एएफपी से कहा, “लेकिन हम जानते थे कि जब हमने यह काम शुरू किया, तो हम इसका सामना करने के लिए तैयार थे… हम पीछे नहीं हटेंगे.”

इमान मज़ारी कौन हैं?

32 साल की इमान मज़ारी पाकिस्तान की सबसे जानी-मानी मानवाधिकार वकीलों में से एक हैं. एएफपी की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने ऐसे मामले लेने के लिए एक पहचान बनाई है जो सीधे राज्य संस्थानों को चुनौती देते हैं. उन्होंने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है, और उनके कानूनी करियर ने जबरन गायब किए जाने, अल्पसंख्यक अधिकारों, प्रेस की स्वतंत्रता और पाकिस्तान के सख्त ईशनिंदा कानूनों के तहत आरोपी लोगों का बचाव करने पर ध्यान केंद्रित किया है.

मज़ारी ने जातीय बलूच कार्यकर्ताओं, मानहानि के आरोपी पत्रकारों और पाकिस्तान की कार्रवाई के दौरान निशाना बनाए गए अफगान नागरिकों का प्रतिनिधित्व किया है. उनके काम ने अक्सर उन्हें पाकिस्तान के सुरक्षा प्रतिष्ठान के साथ टकराव में ला दिया है, खासकर बलूचिस्तान में गायब होने के आरोपों को लेकर.

सेना की आलोचना और बढ़ते मामले

मज़ारी खुद को नागरिक स्वतंत्रता की रक्षक बताती हैं. वह अक्सर राजनीति में सेना की भूमिका और जल्दबाजी में बनाए गए कानूनों और बढ़ते राज्य नियंत्रण के माध्यम से संवैधानिक अधिकारों के क्षरण की आलोचना करती हैं. जैसे-जैसे उनकी सार्वजनिक पहचान बढ़ी है, वैसे-वैसे उनके खिलाफ दायर मामलों की संख्या भी बढ़ी है. इनमें “साइबर आतंकवाद” और “हेट स्पीच” के आरोप शामिल हैं.

पारिवारिक पृष्ठभूमि

मज़ारी एक प्रमुख पाकिस्तानी परिवार से आती हैं. वह मानवाधिकारों की पूर्व संघीय मंत्री शिरीन मज़ारी की बेटी हैं. उनके दिवंगत पिता एक प्रमुख बाल रोग विशेषज्ञ थे. उनकी मां ने एएफपी को बताया कि मज़ारी की सक्रियता के कारण परिवार को धमकियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बेटी के कमजोर लोगों का बचाव करने के काम पर गर्व है. “जब इतने सारे लोग पीड़ित हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि वह उन्होंने कहा, “मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ बोलने वालों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.”

उत्पीड़न और अंतर्राष्ट्रीय चिंता

माज़ारी को ऑनलाइन उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ा है, जिसमें सेक्सिस्ट गालियां और एडिट की हुई तस्वीरें शामिल हैं. पाकिस्तान में महिलाओं को अक्सर सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है. एएफपी की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में, उन्हें वर्ल्ड एक्सप्रेशन फोरम से “कानून के शासन और न्याय के संघर्ष में उनके असाधारण साहस, ईमानदारी और प्रभाव” के लिए यंग इंस्पिरेशन अवार्ड मिला. उसी साल, मानवाधिकार रक्षकों के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष रैपर्टेयर ने कहा कि उनके खिलाफ मामले “उत्पीड़न और डराने-धमकाने के लिए कानूनी प्रणाली के मनमाने इस्तेमाल को दर्शाते हैं”.

