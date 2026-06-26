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Who is Golali Karimi: तालिबान की बंदिशें तोड़ पेरिस में मॉडल बनी अफ़गान जर्नलिस्ट, अब बोल्ड लुक को लेकर छिड़ी जंग!

Who is Golali Karimi: तालिबान की बंदिशों को ठेंगा दिखा फ्रांस में मॉडल बनी इस खूबसूरत अफगान जर्नलिस्ट को लोग क्यों कर रहे हैं ट्रोल? जानिए पूरी कहानी...

By: Shivani Singh | Published: June 26, 2026 6:22:30 PM IST

तालिबान की बंदिशों को ठेंगा दिखा फ्रांस में मॉडल बनी इस खूबसूरत अफगान जर्नलिस्ट को लोग क्यों कर रहे हैं ट्रोल? जानिए पूरी कहानी...
तालिबान की बंदिशों को ठेंगा दिखा फ्रांस में मॉडल बनी इस खूबसूरत अफगान जर्नलिस्ट को लोग क्यों कर रहे हैं ट्रोल? जानिए पूरी कहानी...


Who is Golali Karimi: अफगानिस्तान की पूर्व न्यूज़ एंकर और पत्रकार गोलाली करीमी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जहाँ कई लोग उनके कपड़ों और जीवनशैली को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. आलोचकों का कहना है कि एक अफ़गान महिला होने के नाते उन्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिनसे शरीर ज़्यादा दिखे. दूसरी ओर, करीमी अब मॉडलिंग में अपना करियर बना रही हैं, जिसमें उन्हें आकर्षक दिखने वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं. उन्होंने दावा किया है कि कुछ समय पहले अफगानिस्तान के कुछ लोगों ने उन पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसके कारण उन्हें अपनी जगह बदलनी पड़ी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तालिबान के एक प्रवक्ता ने उन्हें अपने पहनावे का ध्यान रखने की सलाह दी थी.

करीमी ने अपने ट्रोलर्स को कड़ा जवाब दिया और साथ ही तालिबान की आलोचना भी की. उन्होंने कहा कि वहाँ डर का माहौल है और लोगों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं है. उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में चुप रहना पड़ता है. उन्होंने यह बयान 7 जून को दिया था. इससे यह सवाल उठता है: गोलाली करीमी कौन हैं?

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गोलाली करीमी कौन हैं?

गोलाली करीमी अभी फ़्रांस में रहती हैं और एक मॉडल के तौर पर काम करती हैं. इसके अलावा, वह टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर अपनी जीवनशैली की झलकियाँ भी शेयर करती हैं. टिकटॉक पर उनके 230,000 और इंस्टाग्राम पर 280,000 फ़ॉलोअर्स हैं. मॉडलिंग करियर शुरू करने से पहले, उन्होंने अफ़गानिस्तान के शमशाद टीवी के लिए काम किया था और पेरिस स्थित बेगम टीवी के साथ भी काम कर चुकी हैं.

सोशल मीडिया पर कई लोग उनके करियर की उपलब्धियों की तारीफ़ करने के बजाय उनके पहनावे की आलोचना करते हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कुछ अफ़गान यूज़र्स का मानना ​​है कि उनके कपड़े और जीवनशैली अफ़गान संस्कृति का अपमान करते हैं.

कपड़ों की पसंद को लेकर ट्रोल हुईं

एक इंटरव्यू में करीमी ने बताया कि उन्हें अक्सर ट्रोल किया जाता है. उन्होंने एक घटना का ज़िक्र किया जब एक व्यक्ति ने उनसे कहा, ‘तुम एक पश्तून लड़की हो; तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए.’ इसके अलावा, गोलालाई ने बताया कि उन्होंने तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का इंटरव्यू लिया था, जिन्होंने बाद में उनसे कहा, ‘तुम एक मुस्लिम और पश्तून महिला हो; इसलिए तुम्हें अपने पहनावे पर ध्यान देना चाहिए.’

गोलाली करीमी के अनुसार, पेरिस में भी कुछ लोगों ने उन पर हमला किया था, जिसके कारण उन्हें चार बार अपना घर बदलना पड़ा. गोलाली ने करारा जवाब दिया. अपने कपड़ों के बारे में बात करते हुए गोलाली ने कहा, ‘मैं सिनेमा और मॉडलिंग के क्षेत्र में काम करती हूँ. पेरिस में पहने जाने वाले कपड़ों का स्टाइल अफ़गानिस्तान से अलग होता है.’ उन्होंने आगे कहा कि अफ़गानिस्तान में लोगों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की भी आज़ादी नहीं है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने गोलाली के इस रुख का समर्थन किया.’

गोलाली का समर्थन करने वाले एक व्यक्ति ने कहा, ‘पश्चिमी देशों में लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि दूसरे क्या पहन रहे हैं. वहीं, अफ़गानिस्तान में रोज़ाना अपहरण और रेप के मामले सामने आते हैं; हमें उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए.’

Tags: golali karimi
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