Home > विदेश > Who is Captain Smit Machchhar: कौन हैं कैप्टन स्मित मछार? जिसने मसीहा बनकर बचाई 180 यात्रियों की जान; जब एक भारतीय बना दुनिया के लिए ‘Hero’

Who is Captain Smit Machchhar: कौन हैं कैप्टन स्मित मछार? जिसने मसीहा बनकर बचाई 180 यात्रियों की जान; जब एक भारतीय बना दुनिया के लिए ‘Hero’

Who is Captain Smit Machchhar: आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसने मसीहा बनकर 180 यात्रियों को मौत के मुंह से निकाला. जी हां! हम उसी भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार की बात कर रहे हैं.

By: Heena Khan | Published: October 1, 2026 9:38:29 AM IST

Smit Machchhar
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Who is Captain Smit Machchhar: आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसने मसीहा बनकर 180 यात्रियों को मौत के मुंह से निकाला. जी हां! हम उसी भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार की बात कर रहे हैं जिसने ‘फ्लाईदुबई’ की एक फ्लाइट में हवा में होने वाले बड़े हादसे को टालकर लगभग 180 यात्रियों, जिनमें ज़्यादातर इजराइली नागरिक थे, उनकी जान बचाई. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार को हुए फ्लाईदुबई एयरक्राफ्ट हमले में एक भारतीय पायलट भी शामिल है. न्यूज़ एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (PTI) की रिपोर्ट के मुताबिक, स्मित मच्छर नाम के इस आदमी पर फ्लाईदुबई फ़्लाइट FZ1073 के कॉकपिट के अंदर उसके को-पायलट ने हमला किया था. बाद में, को-पायलट के साथ हुई हिंसक लड़ाई में वो खून से लथपथ हो गया और पायलटों के बीच हुई झड़प के बाद फ्लाइट की सऊदी अरब के तबुक में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.

कौन है स्मित मछार? 

स्मित मछार, जो पहले स्पाइसजेट के लिए उड़ान भरते थे, जून 2022 में डायरेक्ट-एंट्री कैप्टन के तौर पर फ्लाईदुबई में शामिल हुए थे. उनके लिंक्डइन प्रोफ़ाइल के मुताबिक, उनके पास 13 साल से ज्यादा का कमर्शियल फ्लाइंग का अनुभव है और उन्होंने बोइंग 737 पर लगभग 9,750 घंटे उड़ान भरी है, जिनमें B737-800 और MAX 8/9 शामिल हैं.

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फ्लाईदुबई जाने से पहले मच्छर ने स्पाइसजेट के साथ 11 साल से ज़्यादा काम किया था. पहले उन्होंने सीनियर कमांडर और बाद में लाइन ट्रेनिंग कैप्टन के तौर पर काम किया. एयरलाइन के साथ अपने समय के दौरान, उन्होंने 9,500 से ज़्यादा घंटे काम किया, जिसमें पायलट-इन-कमांड के तौर पर 6,400 घंटे से ज़्यादा काम शामिल है. उनकी ज़िम्मेदारियों में लाइन ट्रेनिंग, पायलट चेक करना और दूसरे पायलटों को मेंटर करना भी शामिल था. उनकी प्रोफेशनल प्रोफ़ाइल क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, फ़्लाइट स्टैंडर्ड, कम्प्लायंस और बोइंग 737 ऑपरेशन में उनकी एक्सपर्टीज़ को हाईलाइट करती है.

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ऑन-ड्यूटी फ्लाईदुबई क्रू ने एयरक्राफ्ट को सुरक्षित किया

घटना के बाद, एयरलाइन ने कहा कि फ़्लाइट में यात्रा कर रहे ऑन-ड्यूटी फ्लाईदुबई क्रू ने एयरक्राफ्ट को सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया, जिन्होंने एयरक्राफ्ट को डायवर्ट करके तबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से लैंड कराया. इसमें यह भी कहा गया है कि प्लेन में सवार सभी यात्री और क्रू सुरक्षित हैं और उनका पता चल गया है और यात्रियों और क्रू को निकालने के लिए दो रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट तबुक में तैनात किए गए थे. एयरलाइन के स्पोक्सपर्सन ने कहा, “इस घटना का फ्लाईदुबई नेटवर्क पर दूसरे शेड्यूल्ड ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.”

जानें फ्लाइट में क्या हुआ?

फ्लाईदुबई फ्लाइट FZ1073 दुबई से तेल अवीव जा रही थी, जिसमें लगभग 180 पैसेंजर और क्रू मेंबर थे, तभी कॉकपिट में दो पायलटों के बीच लड़ाई हो गई. इसके बाद एयरक्राफ्ट को सऊदी अरब के तबुक के लिए डायवर्ट किया गया, जहां यह सुरक्षित रूप से लैंड हुआ. फ्लाईदुबई ने कन्फर्म किया कि सभी पैसेंजर और क्रू सुरक्षित हैं और कहा कि वह अधिकारियों के साथ कोऑपरेट कर रहा है.

इज़राइली अधिकारियों और पैसेंजर की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घटना में दो पायलटों के बीच हिंसक टकराव हुआ. को-पायलट ने कथित तौर पर कैप्टन को चाकू मारा. घटनाओं का सही क्रम और मकसद अभी भी जांच के दायरे में है. एयरक्राफ्ट ने इमरजेंसी सिग्नल भी भेजे, जिसमें गैर-कानूनी दखल से जुड़ा एक कोड भी शामिल था, जिससे पॉसिबल हाईजैकिंग का डर पैदा हो गया और इज़राइल को फाइटर जेट भेजने पड़े. इसके बाद प्लेन तेज़ी से नीचे गिरा और फिर तबुक की ओर डायवर्ट हो गया.

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Tags: home-hero-pos-8Smit machharWorld news
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