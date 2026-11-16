कौन है बिलाल काज़ी? जिसने ब्रिटेन में किया जेफरी एपस्टीन जैसा काम, 70 लड़कियां बनी शिकार; 10 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा

Who is Bilal Kazi: ब्रिटेन (UK) की एक कोर्ट ने शुक्रवार (13 नवंबर, 2026) को 27 वर्षीय भारतीय नागरिक को 30 साल की जेल की सजा सुनाई. उसने ऑनलाइन लड़कियों को फंसाने (ग्रूमिंग) और उनका यौन शोषण करने के लिए खुद को एक किशोर लड़के के रूप में पेश किया था. बिलाल काज़ी को बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कई अपराधों में दोषी ठहराया गया, जिसमें पूरे देश की कई लड़कियां शिकार बनी थीं. बताया जा रहा है कि बिलाल काज़ी के खिलाफ हुई जांच का दायरा उन अपराधों से कहीं बड़ा है, जिनकी वजह से वह पहली बार पुलिस की नज़र में आया था. ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे सीरियल ऑनलाइन ग्रूमर (लगातार ऑनलाइन लड़कियों को फंसाने वाला) बताया है.

इसके बाद पूरे ब्रिटेन की 70 लड़कियों को इंटरनेट के जरिए फंसाने और उनका शोषण करने वाले एक भारतीय छात्र को कम से कम 30 साल की जेल हुई है, जिसमें 8 साल की अवधि ‘लाइसेंस’ (शर्तों के साथ रिहाई) पर होगी.

कौन है बिलाल काज़ी?

मुंबई का रहने वाला बिला काज़ी UK में केमिस्ट्री में PhD कर रहा था. स्काई न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में जाने से पहले उसने चेस्टर में पढ़ाई की थी. जब उसे चेस्टर क्राउन कोर्ट में सजा सुनाई गई, तब वह बर्मिंघम के एक पते पर रह रहा था. क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) ने बताया कि बिलाल काज़ी पहले से ही एक रजिस्टर्ड ‘सेक्स ऑफेंडर’ (यौन अपराध करने वाला व्यक्ति) था और कुछ अपराध करते समय उस पर ‘सेक्सुअल रिस्क ऑर्डर’ लागू था.

ऑनलाइन लड़कियों को अपना शिकार कैसे बनाता था?

चेशायर कॉन्स्टेबुलरी के अनुसार, बिलाल काज़ी लड़कियों से संपर्क करने के लिए स्नैपचैट, रोब्लॉक्स और विंक जैसे सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता था. वह खुद को रीस नाम का एक गोरा ब्रिटिश किशोर लड़का बताता था और अपनी ऑनलाइन पहचान को असली दिखाने के लिए किसी अनजान लड़के की तस्वीरों का इस्तेमाल करता था.

वह अपनी शिकार लड़कियों के साथ रिश्ते बनाता था और उन्हें यकीन दिलाता था कि वे अपनी ही उम्र के किसी लड़के से बात कर रही हैं. एक बार जब लड़कियां उस पर भरोसा करने लगतीं, तो वह उन्हें अश्लील तस्वीरें और वीडियो भेजने के लिए बहकाता था और कुछ लड़कियों पर यौन गतिविधियों को रिकॉर्ड करने का दबाव भी डालता था.

पुलिस ने बताया कि जब लड़कियां उसकी आगे की मांगें मानने से इन्कार कर देती थीं, तो वह उन्हें धमकी देता था कि जो तस्वीरें या वीडियो उन्होंने पहले भेजे हैं वह उन्हें दूसरों के साथ शेयर कर देगा. CPS ने बताया कि बिलाल काज़ी ने लड़कियों के साथ बनाए गए भरोसे का फायदा उठाया और उन्हें अपनी बातें मानने के लिए मजबूर करने के वास्ते उनकी अश्लील तस्वीरें दूसरों को भेजने की धमकी दी.

UK के 28 पुलिस क्षेत्रों में 70 पीड़ितों की पहचान हुई

इस मामले की जांच तब शुरू हुई जब नवंबर 2021 में एक लड़की ने डर्बीशायर पुलिस से काज़ी की शिकायत की. उसने 13 साल की उम्र में स्नैपचैट पर उससे बात करना शुरू किया था, यह सोचकर कि वह भी उसी की उम्र का है. चेशायर कॉन्स्टेबुलरी के अनुसार, जुलाई 2021 में लड़की ने बिलाल काज़ी से कहा कि वह केवल दोस्त बने रहना चाहती है और अब उसे तस्वीरें नहीं भेजना चाहती. इस पर उसने गाली-गलौज की और दावा किया कि लड़की उसकी संपत्ति है और धमकी दी कि उसने पहले जो तस्वीरें या वीडियो भेजे थे, वह उन्हें वायरल कर देगा.

दोस्तों को भेजा अश्लील मैसेज

इसके बाद लड़की का स्नैपचैट अकाउंट हैक कर लिया गया और उसमें मौजूद कंटेंट उसके दोस्तों को भेज दिया गया. मई 2022 में जब जांच से पता चला कि बिलाल काज़ी का आखिरी ज्ञात पता चेस्टर में था तो इस मामले को चेशायर कॉन्स्टेबुलरी की ‘ऑनलाइन चाइल्ड एब्यूज़ इन्वेस्टिगेशन टीम’ (बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन दुर्व्यवहार की जांच करने वाली टीम) ने अपने हाथ में ले लिया. वहीं, बाद में पुलिस को पता चला कि वह देश छोड़कर चला गया. जुलाई 2023 में जब वह वापस UK लौटा, तो उसे हीथ्रो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया.

11 से 17 साल के बीच की लड़कियों का बनाया शिकार

जांचकर्ताओं ने उसका मोबाइल फोन जब्त करके उसकी जांच की, जिससे अपराध के एक बहुत बड़े पैटर्न के सबूत सामने आए. चेशायर कॉन्स्टेबुलरी ने बताया कि अधिकारियों ने 180 संभावित पीड़ितों की पहचान की है. आगे की जांच में 70 ऐसी लड़कियों का पता चला, जिनकी उम्र अपराध के समय 11 से 17 साल के बीच थी. ये लड़कियां UK के 45 पुलिस बलों में से 28 के अधिकार क्षेत्रों से जुड़ी थीं. CPS के अनुसार, इस मामले में सबसे कम उम्र की पीड़िता 10 साल की थी.



