Who is Balen Shah: रैपर से प्रधानमंत्री पद का सफर! दिलचस्प है नेपाल में Gen-Z प्रोटेस्ट का फेस रहे बालेन शाह का करियर

Who is Balen Shah: बालेन शाह का सफर एक रैपर और इंजीनियर से शुरू होकर नेपाल की नई राजनीति के प्रमुख चेहरे बनने तक पहुंचा है. सोशल मीडिया से शुरू हुआ उनका अभियान युवाओं के बड़े समर्थन में बदल गया. काठमांडू के मेयर चुनाव में जीत के बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में भी मजबूत दावेदारी पेश की.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: March 9, 2026 3:27:49 PM IST

Who is Balen Shah: रैपर से प्रधानमंत्री पद का सफर! दिलचस्प है नेपाल में Gen-Z प्रोटेस्ट का फेस रहे बालेन शाह का करियर


Who is Balen Shah: नेपाल की नई राजनीति में अगर किसी एक नाम ने पारंपरिक दलों की नींव हिलाई है, तो वह हैं बालेन शाह. इंजीनियर, रैपर और शहरी योजनाकार के रूप में पहचान बनाने वाले बालेन शाह ने कुछ ही वर्षों में खुद को युवाओं की उम्मीद और व्यवस्था में बदलाव की मांग करने वाले चेहरे के रूप में स्थापित कर लिया. उनका राजनीतिक सफर सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने से शुरू हुआ और अब उनका नेपाल का प्रधानमंत्री बनना तय है. उनकी पार्टी ने चुनाव में बहुमत हासिल किया है. 

पारंपरिक राजनीति पर उठाए सवाल

बालेन शाह ने शुरुआत में नेपाल की पारंपरिक राजनीति और पुराने नेताओं पर सवाल उठाए. उनका मानना था कि पुराने दल देश की समस्याओं का समाधान करने में असफल रहे हैं. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वही पुराने नेताओं को चुनने से बदलाव संभव नहीं है और नई सोच को मौका देना जरूरी है.

काठमांडू मेयर चुनाव से मिली पहचान

बालेन शाह की पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा काठमांडू के मेयर का चुनाव था. इस चुनाव में उनके सामने बड़े राजनीतिक दलों के उम्मीदवार थे. बावजूद इसके उन्होंने युवाओं के समर्थन, डिजिटल अभियान और पारदर्शिता के वादे के दम पर ऐतिहासिक जीत हासिल की. इस जीत ने नेपाल की राजनीति में नई पीढ़ी की ताकत का संकेत दिया.

सरकार की नीतियों पर खुलकर बोले

मेयर बनने के बाद भी बालेन शाह सरकार की नीतियों पर खुलकर सवाल उठाते रहे. उनका कहना था कि सत्ता में बैठे नेता आम लोगों की समस्याओं से दूर हो चुके हैं. उनके कुछ तीखे बयानों ने देश की राजनीति में बड़ी बहस को जन्म दिया.

युवाओं के आंदोलन में बढ़ा प्रभाव

नेपाल में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक परिवारवाद के खिलाफ उभरे युवा आंदोलनों में बालेन शाह को प्रेरक चेहरा माना गया. बड़ी संख्या में युवाओं ने उन्हें बदलाव की उम्मीद के रूप में देखा और उनके विचारों को समर्थन दिया. काठमांडू के मेयर के रूप में काम करते हुए ही बालेन शाह ने राष्ट्रीय राजनीति में उतरने का फैसला किया. इसके बाद उन्होंने देशभर में अभियान शुरू किया और खुद को एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश किया.

चुनाव अभियान में युवाओं की बड़ी भूमिका

बालेन शाह का चुनाव अभियान पारंपरिक रैलियों से अलग था. इसमें सोशल मीडिया, स्वयंसेवी युवाओं का नेटवर्क, नीति आधारित भाषण और पारदर्शिता का वादा प्रमुख आधार बने. उनके समर्थन में बड़ी संख्या में युवा सामने आए. चुनाव परिणामों में बालेन शाह और उनकी राजनीतिक सोच को बड़ी सफलता मिली. कई स्थापित नेताओं की हार और नए चेहरों की जीत ने यह संकेत दिया कि नेपाल की राजनीति में अब नई पीढ़ी निर्णायक भूमिका निभाने लगी है.

