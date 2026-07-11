अविनाश नार्ने कौन हैं? पत्नी की हत्याकर शव की तस्वीर भेजी थी गर्लफ्रेंड को

Who Is Avinash Narne: भारतीय मूल के 30 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अविनाश नार्ने (Avinash Narne) पर अमेरिका में अपनी 27 वर्षीय पत्नी राजिता सबिनेनी (Raajitha Sabbineni) की मौत के मामले में आरोप लगाए गए हैं। शादी के कुछ ही महीनों बाद यह घटना हुई।

वॉशिंगटन के बेलेव्यू में रहने वाले अविनाश नार्ने ने सबिनेनी की मौत से जुड़े फर्स्ट-डिग्री मर्डर के आरोप में खुद को बेगुनाह बताया है. मामले से जुड़े अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, अभियोजकों का आरोप है कि उसने अपनी पत्नी का गला घोंटा और उसकी मौत को अचानक हुई मेडिकल घटना जैसा दिखाने की कोशिश की.

जांचकर्ताओं के यह आरोप लगाने के बाद कि शादीशुदा होने के बावजूद नार्ने भारत में किसी दूसरी महिला के संपर्क में था. इस मामले ने सबका ध्यान खींचा है. जांच के हिस्से के तौर पर जांचकर्ताओं ने नार्ने और उस महिला के बीच हुई बातचीत की जांच की.

अविनाश नार्ने कौन हैं?

अविनाश नार्ने भारतीय मूल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो काम के सिलसिले में अमेरिका गए थे. वह और सबिनेनी टेक्नोलॉजी की नौकरियों के लिए सिएटल इलाके में जाकर बस गए थे. इस जोड़े की शादी जून 2025 में हुई थी. इसके बाद अक्टूबर 2025 में सबिनेनी अपने बेलेव्यू अपार्टमेंट में मृत पाई गईं, जिसके बाद जांच शुरू हुई और आखिरकार अविनाश नार्ने पर आरोप लगाए गए.

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ऑनलाइन दुनिया में अविनाश नार्ने के संभावित इमिग्रेशन स्टेटस (प्रवास की स्थिति) पर भी ध्यान गया है. स्वतंत्र पत्रकार ब्रियाना मोरेलो ने X पर कहा कि उन्होंने यह पुष्टि करने के लिए अमेरिकी होमलैंड सिक्युरिटी विभाग से संपर्क किया था कि क्या नार्ने वर्क वीज़ा पर अमेरिका में थे. अविनाश नार्ने पर क्या आरोप हैं? अविनाश नार्ने पर फर्स्ट-डिग्री मर्डर (सोच-समझकर हत्या) का आरोप है और उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया है.

हत्या के आरोप नहीं हुए साबित

सरकारी वकीलों के मुताबिक, जांचकर्ताओं को ऐसे सबूत मिले जो इस शुरुआती अंदाज़े को गलत साबित करते हैं कि सबिनेनी की मौत स्वाभाविक थी या किसी हादसे में हुई थी. अधिकारियों का आरोप है कि सबिनेनी की मौत के बाद अविनाश नार्ने ने घटना की जगह (सीन) को बदलने या बनावटी रूप देने की कोशिश की थी. अविनाश नार्ने पर लगे आरोप अभी अदालत में साबित नहीं हुए हैं और मामला अभी चल रहा है.

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गर्लफ्रेंड को भेजी थी पत्नी के शव की फोटो

वहीं, मोरेलो द्वारा X पर दी गई जानकारी के अनुसार, अविनाश नार्ने ने 2024 के आखिर में मैथरा नाम की महिला को सगाई की अंगूठी देकर शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसके माता-पिता ने इस शादी को मंज़ूरी नहीं दी. मोरेलो ने यह भी दावा किया कि सबिनेनी की मौत के बाद अविनाश नार्ने ने मैथरा को अपनी पत्नी की लाश की तस्वीर भेजी थी, जिसके जवाब में उसने कथित तौर पर कहा था- यह तुम्हारे सपने में हुआ है.

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