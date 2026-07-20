कौन हैं एंडी बर्नहैम? जो बने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री; जानें क्यों ‘किंग ऑफ द नॉर्थ’ नाम से हैं मशहूर

Who is Andy Burnham: एंडी बर्नहैम ने सोमवार को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार संभाला. वे पिछले 10 सालों में ब्रिटेन के सातवें प्रधानमंत्री बने. उन्होंने देश के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बड़े बदलावों का वादा किया और कहा कि उनकी सरकार मुख्य रूप से महंगाई और खराब पब्लिक सर्विस जैसी रोज़मर्रा की समस्याओं को दूर करने पर ध्यान देगी.

पूर्व प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर विदाई भाषण देने के बाद किंग चार्ल्स को अपना इस्तीफा सौंप दिया. इसके बाद, ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर एंडी बर्नहैम ने किंग से मुलाकात की और औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का पद संभाला.

56 साल के बर्नहैम ऐसे समय में सत्ता में आए हैं जब ब्रिटेन कई चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसमें धीमी आर्थिक ग्रोथ, खराब प्रदर्शन करने वाली पब्लिक सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं शामिल हैं. सरकार की कमान संभालने के अलावा, उन्हें अपनी नई कैबिनेट भी बनानी होगी.

पहले भी लड़ चुके हैं पार्टी लीडरशिप के लिए चुनाव

एंडी बर्नहैम का जन्म 7 जनवरी, 1970 को हुआ था. वह अभी ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर हैं और हाल ही में मेकरफील्ड से मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट चुने गए थे. लेबर पार्टी में उन्हें एक ट्रेडिशनल लेफ्टिस्ट और नॉर्दर्न इंग्लैंड में एक मज़बूत हस्ती माना जाता है. बर्नहैम 1990 के दशक में पॉलिटिक्स में आए थे. उन्होंने गॉर्डन ब्राउन की सरकार में हेल्थ और कल्चर मिनिस्टर के तौर पर काम किया. बर्नहैम पहले भी दो बार पार्टी लीडरशिप के लिए चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों बार हार गए. वह 2010 और 2015 में पार्टी लीडरशिप के लिए चुनाव लड़े, लेकिन एड मिलिबैंड और जेरेमी कॉर्बिन से हार गए.

बनाई एक अलग पहचान

एंडी बर्नहैम को “किंग ऑफ़ द नॉर्थ” के नाम से जाना जाता है. यह उनके हाव-भाव की वजह से है. उन्होंने खुद को स्टाइल पसंद करने वाले पॉलिटिशियन के तौर पर बनाया है. उन्होंने महंगे सूट और ट्रेडिशनल टाई छोड़ दी और टी-शर्ट और बॉम्बर जैकेट पहनना शुरू कर दिया. वे 2001 में पहली बार पार्लियामेंट में गए. उसके बाद वे टोनी ब्लेयर और गॉर्डन ब्राउन की सरकारों में मिनिस्ट्री ऑफ़ कल्चर और हेल्थ जैसे ज़रूरी पदों पर रहे. लेकिन 2010 और 2015 में लेबर पार्टी लीडरशिप रेस हारने के बाद, उन्होंने लंदन के एलीट डिप्लोमैटिक सर्कल को छोड़कर सबको चौंका दिया. यहीं से उनका पहनावा बदल गया.

ऐसी रही है उनकी लव लाइफ

एंडी बर्नहैम की पत्नी का नाम फ्रेंकी है. हालांकि, उनका पूरा नाम मैरी-फ्रांस वैन हील है. दोनों की पहली मुलाकात 1989 में हुई थी, जब वे दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फिट्ज़विलियम कॉलेज में पढ़ रहे थे. फ्रेंकी नीदरलैंड्स से वहां पढ़ने आई थीं. वे पहले दोस्त बने, फिर प्यार हुआ और आखिरकार 2000 में शादी कर ली. वे अपने बच्चों को बड़ी सादगी से पालते हैं. उनके बच्चों के नाम जिमी, रोज़ी और एनी हैं.

नेता चुने जाने के बाद उन्होंने क्या कहा?

लेबर पार्टी का लीडर चुने जाने के बाद बर्नहैम ने कहा कि ब्रिटिश जनता आज की पॉलिटिक्स से तंग आ चुकी है. उन्होंने 1980 के दशक की पॉलिसी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने पॉलिटिकल पावर को सेंट्रलाइज़ कर दिया और इकोनॉमिक पावर को प्राइवेटाइज़ कर दिया, जिससे जनता घर, पानी, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन जैसी बेसिक ज़रूरतों के लिए ऊँची कीमतों में फँस गई. उन्होंने साफ़ किया कि वह सिर्फ़ नंबरों के पीछे भागने के बजाय सोशल केयर जैसे बड़े और नज़रअंदाज़ किए गए मुद्दों पर ध्यान देंगे. पार्टी में एकता की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वह एक लेबर टीम का कल्चर बनाएंगे और पार्टी के सभी ग्रुप और आइडियोलॉजी के नेताओं को उनकी कैबिनेट में जगह दी जाएगी.

पॉलिटिकल सफर का ज़िक्र

अपने पॉलिटिकल सफ़र को याद करते हुए बर्नहैम ने कहा कि 2009 में, एनफ़ील्ड (लिवरपूल) से, उन्हें एहसास हुआ कि देश वर्किंग क्लास के लिए ठीक से काम नहीं कर रहा था. उन्होंने शेफ़ील्ड, स्कनथॉर्प, साउथ वेल्स और क्लाइड जैसे इंडस्ट्रियल और माइनिंग एरिया का ज़िक्र करते हुए कहा कि इन जगहों के लोगों ने लेबर पार्टी को बनाया, लेकिन पॉलिटिक्स ने उन्हें नज़रअंदाज़ किया. अब लेबर पार्टी उनका भरोसा वापस जीतेगी. उन्होंने अपने पहले के लीडर कीर स्टारमर को देश और पार्टी के लिए उनकी शानदार सर्विस के लिए धन्यवाद दिया, जिनके लीडरशिप में पार्टी ने अपनी सबसे बड़ी हार से उबरकर अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की, जिससे ग्लोबल स्टेज पर ब्रिटेन की साख मज़बूत हुई.

रास्ता कैसे बना?

मई में हुए लोकल इलेक्शन में लेबर पार्टी को बुरी हार मिली. इसके बाद, उस समय के प्राइम मिनिस्टर सर कीर स्टारमर पर इस्तीफ़ा देने का बहुत ज़्यादा प्रेशर आया. इस बीच, बर्नहैम जून में मेकरफ़ील्ड उपचुनाव में ज़बरदस्त जीत के साथ पार्लियामेंट में लौटे. MP के तौर पर उनके चुनाव ने पॉलिटिकल माहौल बदल दिया, और स्टारमर ने अपने इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया. बर्नहैम ने सोमवार को हाउस ऑफ़ कॉमन्स में MP के तौर पर औपचारिक रूप से शपथ ली, जो प्रधानमंत्री के ऑफिस 10 डाउनिंग स्ट्रीट में स्टारमर के इमोशनल भाषण के तुरंत बाद हुआ.