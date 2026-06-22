ब्रिटिश राजनीति का ‘Game of Thrones’: कौन हैं ‘किंग ऑफ द नॉर्थ’ एंडी बर्नहैम, जो संभाल सकते हैं ब्रिटेन की सत्ता?

ब्रिटिश राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ड्रामा चल रहा है, जिसे देखकर लोकप्रिय वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स (Game of Thrones) की याद आ जाए. कभी ‘किंग ऑफ द नॉर्थ’ कहे जाने वाले लेबर पार्टी के दिग्गज नेता एंडी बर्नहैम ने मेकरफील्ड उपचुनाव जीतकर ब्रिटिश संसद में धमाकेदार वापसी की है. अब चर्चा ज़ोरों पर है कि वे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं.

सोमवार को जब कीर स्टार्मर ने अचानक प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफ़ा देने का एलान किया, तो हर तरफ एक ही सवाल गूंजने लगा-अब अगला PM कौन? बीबीसी की मानें तो इस रेस में जो कुछ गिने-चुने नाम सबसे आगे चल रहे हैं, उनमें एंडी बर्नहैम का नाम सबसे ऊपर है. स्टार्मर के इस इस्तीफ़े के बाद ब्रिटेन महज़ एक दशक के भीतर अपना सातवां प्रधानमंत्री देखने जा रहा है. पिछले करीब दो सौ सालों में ब्रिटेन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सत्ता की कुर्सी पर इतनी जल्दी-जल्दी चेहरे बदले हैं.

दिलचस्प बात यह है कि चुनाव के नतीजे आने से पहले ही बर्नहैम ने साफ़ कर दिया था कि अगर वे मेकरफील्ड उपचुनाव जीतते हैं, तो भविष्य में लेबर पार्टी के नेतृत्व की रेस में उतरेंगे और प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को चुनौती देंगे.

संसद में वापसी और ‘नंबर वन’ की रेस

पिछले हफ़्ते मेकरफील्ड उपचुनाव में मिली जीत के साथ बर्नहैम की ब्रिटिश संसद (हाउस ऑफ कॉमन्स) में वापसी हो चुकी है. वे लेबर पार्टी के सबसे जाने-पहचाने चेहरों में से एक हैं. करीब 10 साल तक ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर के रूप में ज़मीनी राजनीति करने के बाद अब वे वापस देश की मुख्य राजनीति में लौटे हैं. 56 साल के बर्नहैम आज लेबर पार्टी के उन कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरे हैं, जो स्टार्मर के नेतृत्व का विकल्प तलाश रहे थे.

कोविड-19 महामारी के दौरान जिस तरह उन्होंने कंज़र्वेटिव सरकार के सामने डटकर उत्तरी इंग्लैंड का पक्ष रखा, उसने उन्हें उनकी खुद की सीट से कहीं आगे पूरे देश में एक जननेता के रूप में पहचान दिलाई. बर्नहैम के समर्थकों का मानना है कि वे इकलौते ऐसे नेता हैं जो लेबर पार्टी को देश के उस कामकाजी तबके (वर्किंग क्लास) से दोबारा जोड़ सकते हैं, जो अक्सर खुद को लंदन की राजनीति से दूर और उपेक्षित महसूस करता है. हालांकि, उनके विरोधी यह सवाल भी उठाते हैं कि क्या ‘किंग ऑफ द नॉर्थ’ का जादू पूरे देश पर चल पाएगा?

वजह जो भी हो, बर्नहैम की वापसी ने ब्रिटिश राजनीति में सस्पेंस काफी बढ़ा दिया है. लेबर पार्टी इस समय अंदरूनी कलह और गिरती लोकप्रियता से जूझ रही है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ‘किंग ऑफ द नॉर्थ’ ब्रिटिश राजनीति के ‘आयरन थ्रोन’ (सत्ता की कुर्सी) पर कब्ज़ा कर पाएंगे? और क्या वे अपने हालिया पूर्ववर्तियों की तरह जल्दी जाने के बजाय वहां टिककर एक लंबा इतिहास लिख पाएंगे?

क्या तीसरी बार चमकेगी किस्मत?

एंड्रयू मरे बर्नहैम का जन्म जनवरी 1970 में उत्तर-पश्चिम इंग्लैंड के मर्सीसाइड में हुआ था. वे लंबे समय से लेबर पार्टी से जुड़े हैं और 2001 से 2017 तक ‘ली’ (Leigh) क्षेत्र से सांसद रहे. इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन की सरकार में ट्रेजरी के मुख्य सचिव, संस्कृति सचिव और स्वास्थ्य सचिव जैसे कई बड़े मंत्रालयों की ज़िम्मेदारी संभाली.

आपको बताते चलें कि बर्नहैम ने इससे पहले दो बार, 2015 में कंज़र्वेटिव पार्टी से लेबर की हार के बाद और फिर 2017 में लेबर पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही बार उन्हें नाकामी हाथ लगी. इसके बाद उन्होंने लंदन की राजनीति में उलझे रहने के बजाय एक अलग रास्ता चुना. 2017 में वे ग्रेटर मैनचेस्टर के पहले सीधे चुने गए मेयर बने. इस फैसले ने उनकी पूरी राजनीतिक छवि को बदलकर रख दिया.

आखिर क्यों मिला ‘किंग ऑफ द नॉर्थ’ का खिताब?

बर्नहैम को यह नाम कोरोना महामारी के काले दौर में मिला. साल 2020 में उन्होंने लॉकडाउन पाबंदियों से प्रभावित उत्तरी इलाकों को मिलने वाली आर्थिक मदद के मुद्दे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार को सीधे चुनौती दी थी. बर्नहैम का साफ़ कहना था कि सरकार की नीतियां सिर्फ लंदन और दक्षिण-पूर्वी इलाकों के फायदे के लिए हैं, जबकि उत्तरी इंग्लैंड के गरीब मज़दूरों और छोटे कारोबारियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है.

इस टकराव ने ब्रिटेन के उस पुराने दर्द को दोबारा हवा दे दी, जहां उत्तरी इंग्लैंड के लोगों को लगता है कि सारी राजनीतिक ताकत, निवेश और तरक्की सिर्फ लंदन के आस-पास ही सिमट कर रह गई है.

लंदन की सत्ता के खिलाफ उनके इस तेवर को मीडिया में खूब जगह मिली. देखते ही देखते बर्नहैम लंदन-केंद्रित राजनीति के खिलाफ ‘उत्तरी प्रतिरोध’ का एक बड़ा चेहरा बन गए. समर्थकों ने उन्हें ‘किंग ऑफ द नॉर्थ’ कहना शुरू कर दिया, जो कि ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ का एक मशहूर रेफ़रेंस है, जहां उत्तर के राजा राजधानी के शासकों को चुनौती देते हैं। तब से यह नाम उनके साथ जुड़ गया.

मेयर के तौर पर बदला मैनचेस्टर का चेहरा

मेयर रहते हुए बर्नहैम का पूरा ध्यान ज़मीनी विकास और स्थानीय सरकारी सेवाओं को सुधारने पर रहा. उनकी सबसे बड़ी और कामयाब उपलब्धि थी ‘बी नेटवर्क’ की शुरुआत. इसके ज़रिए उन्होंने ग्रेटर मैनचेस्टर की बसों और ट्राम सेवाओं को एक छत के नीचे लाकर कम और आसान किरायों के साथ जोड़ दिया.

इसके अलावा उन्होंने युवाओं के हुनर को निखारने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और सस्ते घर मुहैया कराने की दिशा में भी बड़ा काम किया. समर्थकों का कहना है कि उन्होंने मैनचेस्टर को एक नई पहचान दी और यह साबित किया कि ज़मीनी स्तर पर रहकर भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं.

हालांकि, उनके आलोचक यह भी कहते हैं कि वे बेघर लोगों की समस्या को पूरी तरह खत्म करने के अपने वादे में नाकाम रहे और ट्रांसपोर्ट के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स उनके मेयर बनने से पहले ही प्लान हो चुके थे. फिर भी, इन सब के बीच उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी जो लंदन के सत्ता गलियारों में साज़िशें रचने के बजाय जनता के असल मुद्दों पर काम करना पसंद करता है.

क्या पूरे देश पर राज कर पाएंगे ‘किंग’?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बर्नहैम की यह लोकप्रियता उत्तरी इंग्लैंड के दायरे से बाहर पूरे ब्रिटेन में रंग ला पाएगी? उनकी राजनीति की ताकत उनकी क्षेत्रीय पहचान और कामकाजी वर्ग के साथ उनका सीधा जुड़ाव है. इसी के दम पर उन्होंने ग्रेटर मैनचेस्टर और आस-पास के इलाकों में अपना एक वफादार वोटबैंक तैयार किया है.

लेकिन, देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें सिर्फ उत्तर का नहीं, बल्कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के हर कोने का दिल जीतना होगा. कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मेयर के तौर पर उनका काम जितना भी शानदार रहा हो, ज़रूरी नहीं कि वे पूरे देश को संभालने में भी उतने ही खरे उतरें.

बेशक, गेम ऑफ थ्रोन्स से की जा रही ये तुलनाएं सिर्फ प्रतीकात्मक हैं. ब्रिटेन में कोई मध्यकालीन युद्ध नहीं छिड़ने जा रहा. लेकिन एक ऐसे दौर में, जब देश की जनता का मौजूदा व्यवस्था से भरोसा डगमगा रहा है, उत्तर के एक चहेते नेता का राजधानी में लौटकर आना बेहद दिलचस्प है. अब एंडी बर्नहैम, कीर स्टार्मर की जगह ले पाते हैं या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, पर इतना तय है कि ‘किंग ऑफ द नॉर्थ’ अब खेल में पूरी तरह वापस आ चुका है.