White House Shooting: कौन है नसीरे बेस्ट? 21 साल का वो युवक जिसने व्हाइट हाउस के बाहर चला दी गोलियां; देखें तस्वीर

White House Shooting: व्हाइट हाउस के बाहर सीक्रेट सर्विस चेकपॉइंट पर हुई अचानक गोलीबारी ने हर किसी को हैरान कर दिया. इतनी कडी सुरक्षा के बीच गोलीबारी की ऐसी घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खडे कर दिए है. हालांकि, आरोपी की पहचान नसीरे बेस्ट के रूप में हुई है. न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हमले के पीछे उसका क्या मकसद था, यह अभी तक साफ नहीं हो सका है. रिपोर्ट के मुताबिक, वह मानसिक रुप से बीमार था.

30 राउंड फायरिंग की गई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह अक्सर सीक्रेट सर्विस चेकपॉइंट के आसपास मंडराता रहता है जिसके कारण उसकी अधिकारियों से जान पहचान हो गई थी. जांचकर्ताओं के मुकाबिक, वह खुद को भगवान यीशु मसीह का मॉर्डन अवतार कहता था. अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक, शाम करीब 6 बजे संदिग्ध व्यक्ति सुरक्षा चेकपॉइंट के पास पहुंचा. उसके बाद उसने अपने बैग से हथियार निकाल और फायरिंग करना शुरू कर दिया. फॉक्स न्यूज के मुताबिक, करीब 30 राउंड फायरिंग की गई.

ट्रंप को दे चुका था धमकी

बता दें कि, नसीरे बेस्ट ने अपनी एक टिक टॉक वीडियो में राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की धमकी दी थी. यह धमकी उसने 9 दिसंबर, 2025 को अपने वीडियो के जरिए दी थी. उसने कहा था कि अगर वह बटलर हत्याकांड का हमलावर होता, तो डोनाल्ड ट्रंप अब तक मर गए होते.

व्हाइट हाउस से दूर रहने का था आदेश

इससे पहले बेस्ट के खिलाफ एक कोर्ट ऑर्डर जारी किया गया था, जिसमें उसे व्हाइट हाउस परिसर से दूर रहने को कहा गया था. लेकिन, खबरों के मुताबिक, 21 साल के बेस्ट ने इस ऑर्डर का उल्लंघन किया. 24 मई को (भारतीय मानक समय के अनुसार), सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने बेस्ट को 17th St Northwest पर देखा, जहां वह अजीब हरकतें कर रहा था. उसने एक बंदूक निकाली और कुछ गोलियां चलाईं, जिनमें से कम से कम एक गोली वहां मौजूद एक व्यक्ति को लगी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. हालांकि, सीक्रेट सर्विस की यूनिफॉर्म वाली टीम के अधिकारियों ने तुरंत जवाबी फायरिंग करके उसे काबू कर लिया. बेस्ट घायल हो गया था और उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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क्या बोले काश पटेल?

फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) के डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि अधिकारी फिलहाल इस मामले की जाँच कर रहे हैं और सभी जानकारियाँ सामने आने के बाद लोगों के साथ साझा की जाएँगी. पटेल ने X पर एक पोस्ट के जरिए कहा, “FBI घटनास्थल पर मौजूद है और व्हाइट हाउस परिसर के पास हुई गोलीबारी की घटना पर प्रतिक्रिया दे रही. सीक्रेट सर्विस को सहयोग दे रही है – जैसे ही संभव होगा, हम जनता को अपडेट देंगे”.