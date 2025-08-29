पुतिन की किस बात से खुश नहीं हैं ट्रंप ? व्हाइट हाउस ने किया ऐसा खुलासा, दुनिया भर में मचा हंगामा

Russia-Ukraine War: ट्रंप लगातार रूस और यूक्रेन के शांति समझौता करने में जुटे हुए हैं। वहीं व्हाइट हाउस ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कीव पर रूस के हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों से खुश नहीं हैं। इन हमलों में कम से कम 19 लोग मारे गए हैं। साथ ही उन्होंने दोनों पक्षों से युद्ध समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने का आग्रह किया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने अपनी डेली ब्रीफिंग के दौरान संवाददाताओं से कहा, “वह इस खबर से खुश नहीं हैं, लेकिन उन्हें आश्चर्य भी नहीं हुआ। ये दोनों देश बहुत लंबे समय से जंग में हैं।”

लेविट ने आगे कहा कि “रूस ने कीव पर यह हमला किया, और इसी तरह, यूक्रेन ने हाल ही में रूस की तेल रिफाइनरियों को नुकसान पहुँचाया है।”

एएफपी की रिपोर्ट की माने तो “रूसी बमबारी ने आवासीय अपार्टमेंट ब्लॉक, एक यूरोपीय संघ मिशन और एक ब्रिटिश सरकार के सांस्कृतिक केंद्र को निशाना बनाया, जो फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे बड़े हमलों में से एक था।” ट्रंप ने दूसरी बार जब अमेरिका के राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर यूक्रेन जंग को खत्म करने वादा किया था। लेकिन बाद में उन्होने स्वीकार किया कि दोनो देशों के बीच सीजफायर करना अनुमान से कहीं अधिक जटिल है।

अलास्का शिखर वार्ता

वहीं इस महीने की शुरुआत में अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई शिखर वार्ता में कोई सफलता नहीं मिली। लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति कीव हमले पर आगे भी टिप्पणी कर सकते हैं और उन्होंने युद्ध को बातचीत के ज़रिए समाप्त करने के ट्रंप के रुख को दोहराया। उन्होंने कहा, “शायद इस युद्ध के दोनों पक्ष इसे ख़ुद ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं हैं। राष्ट्रपति चाहते हैं कि यह ख़त्म हो, लेकिन इन दोनों देशों के नेता भी… ज़रूर इसे ख़त्म करना चाहेंगे।”

शांति स्थापित करने के लिए ट्रंप ने की मेहनत

लेविट ने यह भी दावा किया कि ट्रंप ने शांति स्थापित करने के लिए “किसी से भी ज़्यादा मेहनत” की है, और प्रशासन की हालिया टिप्पणियों को दोहराते हुए कहा कि कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। इस बीच, यूक्रेन के लिए ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग ने चेतावनी दी कि ताज़ा हमले राष्ट्रपति के शांति प्रयासों को पीछे धकेल सकते हैं। केलॉग ने पोस्ट किया, “ये भयावह हमले उस शांति के लिए ख़तरा हैं जिसका @POTUS प्रयास कर रहा है।”