When Will Reopen Strait of Hormuz: होर्मुज कब खुलेगा? कब खत्म होगी पेट्रोलियम की कमी,  ईरान ने खोले पत्ते; अमेरिका के सामने रखी कड़ी शर्तें

When Will Reopen Strait of Hormuz: मिडिल ईस्ट में चल रहे मिलिट्री झगड़े की वजह से होर्मुज स्ट्रेट मुश्किल हो गया है. पहले के मुकाबले इस समुद्री रास्ते से काफी कम जहाज़ गुज़र रहे हैं. इससे भारत समेत कई देशों में पेट्रोलियम की कमी हो गई है. इस बीच, ईरान ने इसे फिर से खोलने का इशारा किया है, लेकिन उसने यह मौका अमेरिका के सामने भी रखा है.

ईरान ने रखीं हैं 7 शर्तें

तस्नीम के मुताबिक, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए बिचौलियों के ज़रिए अमेरिका को सात शर्तें भेजी हैं. इस तरह, स्ट्रेट तब तक बंद रहेगा जब तक ईरान के सबसे बड़े अधिकारियों द्वारा मंज़ूर सभी सात शर्तें पूरी नहीं हो जातीं. इसलिए, ईरान और ओमान के बीच हुए समझौते का मतलब यह नहीं है कि होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दिया जाएगा. यह बताया गया कि स्ट्रेट को फिर से खोलना पूरी तरह से वॉशिंगटन द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर निर्भर करता है.

Mahira Khan Baby Bump: माहिरा खान बनने वाली हैं मां? TIFF 2026 के रेड कार्पेट पर बेबी बंप ने बढ़ाई चर्चा

क्या है होर्मुज स्ट्रेट ?

होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक पतला समुद्री रास्ता है, जिसका बहुत स्ट्रेटेजिक महत्व है क्योंकि दुनिया भर में तेल की सप्लाई का लगभग 20% और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) एक्सपोर्ट का लगभग 25% इसी से होकर गुज़रता है. असल में, यह एशिया, यूरोप और यहां तक ​​कि अमेरिका के देशों के लिए एक एनर्जी आर्टरी का काम करता है. यह स्ट्रेट ईरान को ओमान से अलग करता है, और कुछ इलाकों में, शिपिंग चैनल की चौड़ाई दोनों तरफ सिर्फ़ दो मील है. ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन में इसकी अहम भूमिका को देखते हुए, इस ज़रूरी जलमार्ग की सुरक्षा पक्का करना इंटरनेशनल ट्रेड और आर्थिक स्थिरता के लिए सबसे ज़रूरी है.

एक बार फिर PAK की बेइज्जती! इस बार भारत ही नहीं BRICS के हर देश ने दिखाई औकात; पहलगाम की चोट दूर तक