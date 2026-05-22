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Transgender Toilet Rules: आपका जेंडर क्या है? टॉयलेट में देखने के बाद ‘उनसे’ यह पूछना हो गया है मना! जारी हुई ताजा गाइडेंस

Transgender Toilet Rules: लंबे समय से इंतज़ार किए जा रहे इक्वालिटी वॉचडॉग गाइडेंस में इस विवादित मुद्दे को शामिल किया गया है कि ट्रांसजेंडर लोगों को कौन से पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने चाहिए.

By: JP Yadav | Published: May 22, 2026 1:43:55 PM IST

transgender toilet rules: आपका जेंडर क्या है? टॉयलेट में देखने के बाद 'उनसे' यह पूछना हो गया है मना! जारी हुई ताजा गाइडेंस
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Transgender Toilet Guidance:  ट्रांसजेंडर समुदाय की बात सामने आती है लोग सोचते हैं कि यह अलग दुनिया से हैं, जबकि ऐसा नहीं है. वह भी स्त्री-पुरुष की तरह होते हैं. उनकी तरह ही महसूस करते हैं और अन्य दिनचर्या करते हैं. बावजूद इसके विश्वभर में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है. सच बात तो यह है कि ट्रांसजेंडर लोगों भी आम जन की तरह ही सम्मान, समानता और गरिमा के साथ जीने का हक है.

ब्रिटेन की समानता निगरानी संस्था की ताजा गाइडेंस में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर लोगों से टॉयलेट में यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो किस लिंग के हैं. ऐसा करना एक तरह से उनका अपमान ही करना है. ब्रिटेन की इक्वालिटीज़ वॉचडॉग की लंबे समय से इंतज़ार की जा रही गाइडेंस अब जारी हुई है. इसमें कहा गया है कि लोग यह ना पूछें कि ट्रांसजेंडर का लिंग क्या है. खासतौर से टॉयलेट में यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि वे किस लिंग यानी जेंडर के हैं. लंबे समय से इंतज़ार किए जा रहे नियमों के अनुसार, पब्लिक में टॉयलेट इस्तेमाल करने के दौरान ट्रांसजेंडर लोगों से यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि वे किस जेंडर के हैं.

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जानकारी देने के लिए हो वेबसाइट का इस्तेमाल

इक्वालिटीज़ वॉचडॉग की आई गाइडेंस में कहा गया है कि सुपरमार्केट या सिनेमा जैसी जगहों पर लोगों को यह चैलेंज करना ‘प्रैक्टिकल या सही नहीं होगा’ कि उन्हें जेंट्स या लेडीज़ टॉयलेट इस्तेमाल करना चाहिए. इसमें कहा गया है कि लोगों को यह बताने के लिए साइन और वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि कोई सर्विस सिंगल-जेंडर है. लोगों से पूछा जा सकता है कि क्या वे इसका इस्तेमाल करने के लायक हैं, अगर इस बात का ‘साफ़ सबूत’ है कि पुरुष सिर्फ़ महिलाओं वाली जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं.

गाइडेंस में है झोल

बताया जा रहा है कि इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन का नया कोड ऑफ़ प्रैक्टिस, जिसे सिंगल-सेक्स जगहों पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अपडेट किया गया है. चेतावनी भी देता है कि ‘किसी व्यक्ति के दिखने से उसके जेंडर के बारे में पक्का करना हमेशा मुमकिन नहीं होता. पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ‘भरोसेमंद सबूत’ नहीं देते हैं. 

महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली चैरिटी जेंडर मैटर्स की चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव माया फ़ॉर्स्टेटर ने डॉक्यूमेंट के पब्लिकेशन का स्वागत किया, लेकिन आगे कहा गया है कि गाइडेंस और साफ़ हो सकती है कि सर्विस प्रोवाइडर लोगों से उनका जेंडर पूछने और ईमानदार जवाब मांगने के हकदार हैं.

जेंडर पूछना नहीं होगा प्रैक्टिकल

यह कहना अजीब है कि टॉयलेट जैसी सुविधाओं के बारे में किसी व्यक्ति से उनका जेंडर पूछना ‘प्रैक्टिकल या सही’ नहीं होगा. इसके उलट, अगर कोई आदमी महिलाओं की जगह पर जाता है तो उसे चुनौती देना न सिर्फ़ सही होगा, बल्कि ज़रूरी भी होगा. नहीं तो सिंगल जगहों पर महिलाओं के अधिकार लागू नहीं किए जा सकते.

Tags: britain news
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