बस चूमा था माथा, फिर सऊदी अरब में कपल को मिली ऐसी सजा, जानकर कांप उठेगी रूह; जानें क्या है ताजीर ?

What is Tazir: सऊदी अरब ने 14 अक्टूबर को मक्का इलाके में एक बांग्लादेशी आदमी और औरत को फांसी दे दी, जब एक कोर्ट ने उन्हें पवित्र शहर की एक मस्जिद के अंदर गलत काम करने का दोषी पाया. सऊदी होम मिनिस्ट्री का कहना है कि कोर्ट ने उन्हें ताज़ीर के तहत मौत की सजा सुनाई, जो इस्लामिक कानून में सज़ा का एक तरीका है जिसमें जुर्म और सज़ा जज पर छोड़ दी जाती है. मिनिस्ट्री ने ये नहीं बताया कि ये क्या काम था, ये किस मस्जिद में हुआ, या दोनों को कब अरेस्ट किया गया. बांग्लादेश का कहना है कि सऊदी अरब ने उसे पहले से नहीं बताया और उसने केस की डिटेल्स मांगी हैं. यहां बताया गया है कि सऊदी अरब क्या कहता है, कानून क्या है, और क्या अभी भी पता नहीं है.

बांग्लादेश के रहने वाले थे दोनों

गल्फ न्यूज़ के मुताबिक, सऊदी प्रेस एजेंसी के एक बयान में, मिनिस्ट्री ने दोनों का नाम नज़रुल इस्लाम अब्दुल बसीर और सिती अख्तर बताया, जो दोनों बांग्लादेशी नागरिक हैं. दूसरे आउटलेट्स ने नामों की स्पेलिंग अलग-अलग लिखी है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें कपल बताया गया है, लेकिन द वीक का कहना है कि यह कन्फर्म नहीं है कि वे एक-दूसरे से शादीशुदा थे या नहीं. मिनिस्ट्री ने उन्हें एक आदमी और एक औरत बताया.

मिनिस्ट्री ने कहा कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उन्हें गिरफ्तार किया, जांच के बाद चार्ज लगाए और केस कोर्ट में भेज दिया. कोर्ट ने चार्ज साबित पाए और मौत की सज़ा सुनाई. गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने जुर्म की गंभीरता, मस्जिद की पवित्रता के उल्लंघन और जिन हालात में ये काम हुए, उनका ज़िक्र किया. एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ने समय और जगह दोनों की पवित्रता की ओर भी इशारा किया.

आखिर क्या है ताज़ीर का मतलब ?

मिनिस्ट्री ने किसी कानून का नाम नहीं लिया. इसमें सिर्फ़ इतना कहा गया कि सजाएं ताज़ीर के तहत दी गईं, जिसे उसने इस्लामिक कानून के तहत अपनी मर्ज़ी से दी जाने वाली सज़ा बताया. सऊदी अरब में लागू इस्लामिक कानून में तीन तरह के जुर्म होते हैं. हद जुर्मों में तय सज़ा होती है. क़िसास में बदला लेना शामिल है, जैसे कि मारना. MENA राइट्स ग्रुप और दूसरी अधिकार संस्थाओं के मुताबिक, ताज़ीर बाकी मामलों को कवर करता है, जहाँ न तो जुर्म और न ही सज़ा पहले से तय होती है. जज दोनों का फ़ैसला करते हैं.

MENA राइट्स ग्रुप का कहना है कि सऊदी अरब में कोई तय पीनल कोड नहीं है. जज इस्लामिक कानून को पढ़कर यह तय करते हैं कि जुर्म क्या है और उसकी सज़ा कैसे दी जाए. ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2008 की एक रिपोर्ट में बताया था कि ज़्यादातर क्रिमिनल केस ताज़ीर जुर्म से जुड़े होते हैं और जज पहले के फ़ैसलों से बंधे नहीं होते.

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