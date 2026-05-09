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Pakistan Parlor Coach: पाकिस्तान रेलवे की ‘पार्लर कार’ क्यों है खास? जानिए भारत की वंदे भारत से कितना अलग है यह कोच

Pakistan Railways Parlor Coach: पाकिस्तान रेलवे की ‘पार्लर कार’ एक प्रीमियम कोच है, जिसमें सोफा सीट, प्राइवेट स्पेस, एयर कंडीशनिंग और बिजनेस क्लास जैसी सुविधाएं मिलती हैं. ग्रीन लाइन जैसी ट्रेनों में इस्तेमाल होने वाला यह कोच लंबी दूरी के यात्रियों के बीच लोकप्रिय माना जाता है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 9, 2026 7:50:13 PM IST

पाकिस्तान रेलवे की ‘पार्लर कार’ क्यों है खास
पाकिस्तान रेलवे की ‘पार्लर कार’ क्यों है खास


Pakistan Railways Parlor Coach: दक्षिण एशिया में रेलवे सिर्फ सफर का साधन नहीं, बल्कि यात्रियों के अनुभव का भी हिस्सा बन चुका है. भारत में जहां वंदे भारत और महाराजा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें लग्जरी सुविधाओं के लिए चर्चा में रहती हैं, वहीं पाकिस्तान रेलवे की ‘पार्लर कार’ भी लोगों का ध्यान खींच रही है. यह खास कोच बिजनेस क्लास जैसी सुविधाओं और प्राइवेट स्पेस के लिए जाना जाता है. कम सीटें, आरामदायक सोफा और शांत माहौल इसे सामान्य ट्रेन डिब्बों से अलग बनाते हैं.

क्या होती है पाकिस्तान रेलवे की पार्लर कार?

पाकिस्तान रेलवे की कुछ प्रीमियम ट्रेनों में ‘पार्लर कार’ नाम का विशेष कोच लगाया जाता है. इसे यात्रियों को ज्यादा आराम और प्राइवेट स्पेस देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है. इस कोच में सामान्य डिब्बों की तुलना में सीटें कम होती हैं, जिससे भीड़ कम रहती है और सफर अधिक आरामदायक बनता है.

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बिजनेस क्लास जैसा मिलता है अनुभव

पार्लर कार की सबसे बड़ी खासियत इसका लग्जरी इंटीरियर माना जाता है. कई कोच में साधारण सीटों की जगह आरामदायक सोफा सीटें लगाई जाती हैं. कुछ पार्लर कारों में घूमने वाली कुर्सियां, टेबल और छोटे मीटिंग स्पेस भी दिए जाते हैं, जिससे बिजनेस यात्रियों को सुविधाजनक माहौल मिलता है. इसी वजह से इसे ट्रेन का ‘वीआईपी कोच’ भी कहा जाता है. पाकिस्तान रेलवे की पार्लर कार में एयर कंडीशनिंग, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और बेहतर साफ-सफाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं. कुछ प्रीमियम ट्रेनों में टीवी और विशेष खानपान सेवा भी दी जाती है. लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए इन कोचों को खास तरीके से तैयार किया गया है.

ग्रीन लाइन ट्रेन में सबसे ज्यादा लोकप्रिय

पाकिस्तान रेलवे की प्रीमियम ट्रेनों में ‘ग्रीन लाइन’ सबसे चर्चित मानी जाती है, जिसमें एसी पार्लर क्लास का इस्तेमाल किया जाता है. यात्रियों के अनुसार, यह कोच लग्जरी बस जैसी फील देता है और लंबे सफर के दौरान ज्यादा आरामदायक अनुभव प्रदान करता है.

भारत की ट्रेनों से कितना अलग है यह कोच?

भारतीय रेलवे में ‘पार्लर कार’ शब्द ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस और महाराजा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में प्रीमियम सुविधाएं मिलती हैं. वंदे भारत की एग्जीक्यूटिव चेयर कार और लग्जरी ट्रेनें काफी हद तक बिजनेस क्लास जैसा अनुभव देती हैं, हालांकि पाकिस्तान की पार्लर कार में प्राइवेट स्पेस और सोफा स्टाइल सीटिंग इसे थोड़ा अलग बनाती है.

बदलते दौर में रेलवे भी बना रहा लग्जरी अनुभव

दुनियाभर में रेलवे अब सिर्फ यात्रा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यात्री अनुभव को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है. ऐसे में पाकिस्तान की पार्लर कार और भारत की प्रीमियम ट्रेनें यह दिखाती हैं कि आधुनिक रेल यात्रा अब आराम, सुविधा और लग्जरी का नया मिश्रण बनती जा रही है.

Tags: pakistan railways parlor coachparlor car train pakistan
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