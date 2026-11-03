क्या ‘लेमडक’ बनने वाले US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ईरान पर गुप्त हमलों से मिले संकेत

What Is Lame Duck: महत्वपूर्ण मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले अमेरिका ने ईरान पर हमला किया. अमेरिका कई हफ्तों से गुप्त रूप से ईरानी शासन पर हमले कर रहा था. एक अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यावधि चुनावों से ठीक एक दिन पहले होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) में केशम द्वीप पर मौजूद ईरानी ठिकानों पर ‘रक्षात्मक हमले’ (डिफेंसिव स्ट्राइक) करने की मंजूरी दी.

ईरान के सरकारी टेलीविजन ने बताया कि केशम द्वीप पर विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं. एक अधिकारी ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर बात की, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने की अनुमति नहीं थी उन्होंने बताया कि उन ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जहां से अमेरिकी संपत्तियों के खिलाफ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा था. ये हमले पूर्ण युद्ध की शुरुआत के बजाय सीमित कार्रवाई जैसे लग रहे हैं. अमेरिका के महत्वपूर्ण मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले ये हमले हुए हैं. ऐसे में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हार के डर से बौखला गए है और सीनेट का रिजल्ट आने से पहले हमले कर रहे हैं.

गुप्त रूप से हमले कर रहा है अमेरिका

‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ (WSJ) ने रिपोर्ट दी है कि अमेरिका पिछले कुछ हफ्तों से गुप्त रूप से ये हमले कर रहा है. वहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि अमेरिका मध्यावधि चुनावों से पहले ईरान पर कोई हमला नहीं करेगा. सोमवार को राष्ट्रपति ने कहा था कि हमारा ईरान के साथ युद्ध हुआ था और हम जीत गए. उन्हें नहीं पता कि इसे युद्ध कहा भी जा सकता है या नहीं? क्योंकि हम महीनों से कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं. अधिकारियों ने WSJ को बताया कि इन हमलों का मकसद ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य में मित्र देशों के जहाजों पर हमला करने से रोकना था.

एक अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने मध्यावधि चुनावों से ठीक एक दिन पहले होर्मुज जलडमरूमध्य में केशम द्वीप पर मौजूद ईरानी ठिकानों पर ‘रक्षात्मक हमले’ करने की मंजूरी दी है. एक अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिका जानबूझकर हमलों की सार्वजनिक घोषणा करने से बच रहा है, ताकि यह संकेत दिया जा सके कि वे बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान फिर से शुरू करने के इच्छुक नहीं हैं. ‘द डेली मेल’ ने इस पर टिप्पणी के लिए व्हाइट हाउस, सेंटकॉम (CENTCOM) और पेंटागन से संपर्क किया है, लेकिन कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली.

क्या होता है ‘लेमडक’ (Lame Duck)

राजनीति में ‘लेमडक’ (Lame Duck या लंगड़ा बत्तख) का इस्तेमाल किया जाता है. सामान्य तौर पर किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष (नेता, राष्ट्रपति या सांसद को कहा जाता है, जिसका कार्यकाल समाप्त होने वाला हो या जो अगला चुनाव हार चुका हो या फिर अब अपने पद पर थोड़े समय के लिए ही बचा हो) की चुनाव हारने की स्थिति में राजनीतिक ताकत और प्रभाव काफी कम हो जाता है.

कहां से कब आया यह शब्द?

विशेषज्ञों की मानें तो ‘लेमडक’ (Lame Duck) शब्द मूल रूप से 18वीं शताब्दी में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे व्यापारियों के लिए इस्तेमाल होता था जो दिवालिया हो गए हों या फिर कर्ज चुकाने में असमर्थ हों. बाद में इसका इस्तेमाल राष्ट्राध्यक्ष के लिए होने लगा जो चुनाव हारा हो और सत्ता में बना, लेकिन पूर्ण रूप से फैसले लेने में वह अक्षम हो.