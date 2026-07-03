e-OCI कार्ड क्या है और इसके लिए घर बैठे अप्लाई कैसे करें? नोट कर लें जरूरी डॉक्युमेंट्स की लिस्ट

विदेशी भारतीय नागरिकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है. गृह मंत्रालय (MHA) ने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (e-OCI) प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है. इस नए डिजिटल सिस्टम के आने से अब पूरी ओसीआई आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है.

अब आवेदकों को फॉर्म भरने, दस्तावेज अपलोड करने से लेकर अप्रूवल के बाद डिजिटल e-OCI कार्ड डाउनलोड करने तक के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे. इस नई व्यवस्था से न सिर्फ कागजी कार्रवाई कम होगी, बल्कि दुनिया भर के करीब 50 लाख से ज्यादा ओसीआई कार्डधारकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा.

क्या है e-OCI कार्ड?

यह दरअसल ओसीआई (विदेशी भारतीय नागरिकता) कार्ड का एक नया डिजिटल रूप है. भारत सरकार ने पहली बार अगस्त 2005 में ओसीआई कार्ड की शुरुआत की थी. अब इसी व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाते हुए e-OCI का नाम दिया गया है.

सरकार को क्या होगा फायदा?

रियल-टाइम वेरिफिकेशन: हवाई अड्डों पर डिजिटल इमिग्रेशन सिस्टम के साथ यह तुरंत लिंक हो जाएगा, जिससे एयरपोर्ट पर चेकिंग आसान होगी.

बेहतर पहचान वेरिफिकेशन के कारण धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की गुंजाइश खत्म होगी.

सरकारी स्तर पर दस्तावेजों का रख-रखाव आसान होगा और प्रशासनिक लागत में कमी आएगी.

e-OCI के लिए कैसे करें आवेदन?

आवेदन की प्रक्रिया बेहद आसान और समय बचाने वाली है. आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट OCIservices.gov.in पर लॉग इन करें.

वेबसाइट पर दिए गए Form XXVIII (फॉर्म 28) में अपनी निजी जानकारी सही-सही दर्ज करें.

अपने मौजूदा (करंट) पासपोर्ट की कॉपी स्कैन करके अपलोड करें.

एक अच्छी क्वालिटी वाली डिजिटल फोटो अपलोड करें. ध्यान रखें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग का हो और चेहरे पर कोई अजीब हाव-भाव (न्यूट्रल एक्सप्रेशन) न हो.

इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर (e-Sign) की घोषणा पूरी करें और ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

सबमिट करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर (Acknowledgement Number) मिलेगा. इसके जरिए आप रियल-टाइम में अपने एप्लिकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.

नोट: आपको VFS Global सेंटर सिर्फ तभी जाना होगा, जब विभाग को किसी खास दस्तावेज की फिजिकल वेरिफिकेशन (जांच) करनी होगी.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय आपके पास नीचे दिए गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी होनी जरूरी है:

1. मौजूदा नागरिकता का प्रमाण

वैध विदेशी पासपोर्ट (आवेदन के समय पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए)

यदि आप भारत से अप्लाई कर रहे हैं: कम से कम 3 महीने की वैधता वाला वैध वीजा (मिशनरी और माउंटेनियरिंग वीजा को छोड़कर) या रेजिडेंशियल परमिट.

2. भारतीय मूल (Indian Origin) के होने का सबूत

(यह आवेदक खुद के, अपने माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी के संदर्भ में दे सकता है)

पुराने भारतीय पासपोर्ट की कॉपी

डोमिसाइल सर्टिफिकेट (मूल निवास प्रमाण पत्र)

नेटिविटी सर्टिफिकेट

माता-पिता या जीवनसाथी का OCI/PIO कार्ड (सहयोगी दस्तावेजों के साथ)

फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट (DM) द्वारा जारी किया गया कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र जो भारतीय मूल का होने की पुष्टि करता हो.

3. रिश्तों का प्रमाण (यदि माता-पिता या दादा-दादी के आधार पर दावा कर रहे हैं)

जन्म प्रमाण पत्र (जिसमें माता-पिता दोनों का नाम साफ लिखा हो)

ध्यान दें: यदि जन्म भारत से बाहर हुआ है, तो बर्थ सर्टिफिकेट संबंधित भारतीय मिशन (एम्बेसी) से सत्यापित या एपोस्टिल (Apostilled) होना चाहिए

4. नाबालिग बच्चों के लिए अतिरिक्त दस्तावेज

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

माता या पिता (या दोनों) के भारतीय नागरिक होने का सबूत (पासपोर्ट, डोमिसाइल या नेटिविटी सर्टिफिकेट)

यदि माता-पिता का तलाक हो चुका है, तो बच्चे की लीगल कस्टडी का कोर्ट ऑर्डर

पैरेंटल ऑथराइजेशन फॉर्म (माता-पिता का सहमति पत्र)

यदि अमेरिका में हैं, तो माता-पिता का वैध वीजा स्टेटस

5. जीवनसाथी (Spouse) के आधार पर आवेदन के लिए