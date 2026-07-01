क्या है Birthright citizenship? क्या अब अमेरिका में जन्म लेने भर से नहीं मिलेगी नागरिकता? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूरी कहानी

What Is Birthright citizenship: US सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (30 जून) को फैसला सुनाया कि ट्रंप प्रशासन का वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर असंवैधानिक था, जिसमें जन्म के आधार पर नागरिकता देने पर रोक लगाई गई थी. कोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया कि 14वें संशोधन के तहत US में पैदा होने वाले बच्चे अमेरिकी नागरिक होते हैं, चाहे उनके माता-पिता देश में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे हों या कुछ समय के लिए. 6-3 के फैसले में, कोर्ट ने प्रशासन की इस दलील को खारिज कर दिया कि ऐसे बच्चे US के “अधिकार क्षेत्र” (jurisdiction) में नहीं आते हैं. कोर्ट ने कहा कि यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर संविधान की नागरिकता से जुड़ी धारा और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के खिलाफ है. यह फैसला US राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के इमिग्रेशन एजेंडा के लिए एक बड़ा कानूनी झटका है और उस संवैधानिक गारंटी को फिर से पक्का करता है जो 150 से ज़्यादा सालों से लागू है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

Birthright citizenship क्या है?

संविधान का 14वां संशोधन कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए या नेचुरलाइज़्ड (नागरिकता पाने वाले) सभी लोग, जो इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वो संयुक्त राज्य अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं जहाँ वो रहते हैं. अमेरिकी गृह युद्ध (Civil War) के बाद 1868 में मंज़ूर किए गए इस संशोधन का मकसद यह पक्का करना था कि पहले गुलाम रहे लोगों को US का नागरिक माना जाए. अदालतों ने लंबे समय से इस प्रावधान की व्याख्या इस तरह की है कि अमेरिकी धरती पर पैदा होने वाले लगभग हर व्यक्ति को नागरिकता मिले, लेकिन इसके दो पुराने अपवाद हैं:

ऐसे राजनयिकों (diplomats) के बच्चे जिनकी निष्ठा किसी दूसरी सरकार के प्रति हो.

दुश्मन देश के कब्ज़े के दौरान US में मौजूद दुश्मन.

ट्रंप जन्म के आधार पर नागरिकता क्यों खत्म करना चाहते हैं?

अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के कुछ घंटों बाद ही, ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए. इसके तहत उन बच्चों को नागरिकता देने से मना कर दिया गया जो US में ऐसे माता-पिता से पैदा हुए थे जो देश में गैर-कानूनी या कुछ समय के लिए रह रहे थे. ऑर्डर में तर्क दिया गया कि ऐसे बच्चे संयुक्त राज्य अमेरिका के “अधिकार क्षेत्र” में नहीं आते हैं और इसलिए 14वें संशोधन के तहत नागरिकता पाने के हकदार नहीं हैं. दिसंबर 2024 में चुनाव के बाद अपने पहले इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, “हमें इसे खत्म करना होगा. हम ही एकमात्र देश हैं जहाँ यह व्यवस्था है.” यह दावा गलत है. कम से कम 37 अन्य देश अपनी धरती पर पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति को नागरिकता देते हैं, जिनमें से ज़्यादातर दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में हैं. भारत में बिना शर्त जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाती है, और कई यूरोपीय देशों में भी ऐसा नहीं है.

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