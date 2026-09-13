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क्या है बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट, जिसपर हूती विद्रोहियों ने अपनी पकड़ की मजबूत, भारत पर क्या असर पड़ेगा?

What is Bab-el-Mandeb: यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोही बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) में जहाजों की आवाजाही के लिए खतरा बने हुए हैं. वे तेहरान और वाशिंगटन के बीच चल रहे युद्ध में एक नया मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब सातवें महीने में है.

By: Sohail Rahman | Published: September 13, 2026 1:22:38 PM IST

क्या है बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट
क्या है बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट


What is Bab-el-Mandeb: यमन और जिबूती के बीच रेड सी (लाल सागर) के मुहाने पर मौजूद एक संकरा जलमार्ग मिडिल ईस्ट के तेल के एक बड़े हिस्से के लिए निकलने का रास्ता रहा है. अब यह जीवन-रेखा (लाइफलाइन) काफी कमजोर होती दिख रही है. कई हफ्तों से यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोही बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) में जहाजों की आवाजाही के लिए खतरा बने हुए हैं. वे तेहरान और वाशिंगटन के बीच चल रहे युद्ध में एक नया मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब सातवें महीने में है.

पिछले 48 घंटों में हूतियों ने इस समुद्री रास्ते पर अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली है. उन्होंने मोचा बंदरगाह शहर और यमनी सरकारी सूत्रों के अनुसार – समुद्री चोकपॉइंट (संकरे रास्ते) के बीच में स्थित रणनीतिक पेरिम द्वीप पर भी कब्जा कर लिया है.

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होर्मुज स्ट्रेट के बाद बढ़ गया इसका महत्व

यह जलडमरूमध्य लंबे समय से वैश्विक व्यापार की एक अहम कड़ी रहा है, लेकिन US-ईरान युद्ध के कारण पास के होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रभावी रूप से बंद हो जाने के बाद इसका महत्व और भी बढ़ गया है. हाल के महीनों में सऊदी अरब ने इसका इस्तेमाल लाखों बैरल तेल के निर्यात के लिए किया है. बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के बिना, इस क्षेत्र से कम तेल बाहर निकल पाएगा. इसके लिए बहुत लंबे रास्तों का इस्तेमाल करना होगा, जिससे देरी होगी और पहले से ही बढ़े हुए शिपिंग रेट्स में और लागत जुड़ेगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी. CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार, एनर्जी एस्पेक्ट्स के सह-संस्थापक रिचर्ड ब्रॉन्ज ने बताया कि बाब अल-मंदेब एक जीवन-रेखा रही है. उस जीवन-रेखा का खोना (तेल) बाजार के लिए एक चेतावनी है कि स्थिति अब कितनी अस्थिर और टिकाऊ न रहने वाली हो गई है.

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क्या है बाब-अल-मंदेब?

बाब-अल-मंदेब होर्मुज स्ट्रेट की तरह का ही एक स्ट्रेट है, जो अरब (उत्तर-पूर्व) और अफ्रीका (दक्षिण-पश्चिम) के बीच स्थित है जो लाल सागर (उत्तर पश्चिम) को को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर (दक्षिण-पूर्व) से जोड़ता है. सदियों से यह जलडमरूमध्य पूर्वी अफ्रीका, अरब और भारत के बीच समुद्री व्यापार का केंद्र रहा है, साथ ही यह अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच आने-जाने का एक महत्वपूर्ण रास्ता भी रहा है.

1869 में स्वेज नहर खुलने के बाद इस जलडमरूमध्य का महत्व वैश्विक स्तर पर बढ़ गया, क्योंकि इसने एशिया और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार के लिए अफ्रीका का चक्कर लगाने के बजाय भूमध्य सागर से होकर गुजरने का रास्ता खोल दिया. वैश्विक शिपिंग में इस जलडमरूमध्य की भूमिका के कारण पास के जिबूती में विदेशी सैन्य ठिकाने बनाए गए हैं, जिनमें अमेरिका, चीन और कई यूरोपीय देशों के ठिकाने शामिल हैं.

भारत पर क्या असर पड़ेगा?

यूरोप के साथ भारत का व्यापार मुख्य रूप से लाल सागर और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) से होकर गुजरने वाले समुद्री रास्तों पर निर्भर करता है. भारत से निर्यात और आयात होने वाला बहुत सारा सामान यूरोपीय बाजारों तक पहुंचने से पहले इसी रास्ते से होकर गुजरता है. इसके अलावा, दुनिया भर में होने वाली ऊर्जा की सप्लाई का एक हिस्सा इसी जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है. इसमें किसी भी तरह की रुकावट से तेल की कीमतों, शिपिंग की लागत और सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा. जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री संचार मार्गों को सुरक्षित करने पर ज्यादा ध्यान दिया है. बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य इस बड़े समुद्री नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है. इसके अलावा, इसके बाद सुरक्षा चुनौतियां भी बढ़ जाएंगी.

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Tags: World news
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