PM मोदी ने First Lady of France को क्या दिया गिफ्ट…

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की बेटी मीराबेल रोज वेंस को एक खास तोहफा दिया। यह तोहफा लकड़ी का एक अल्फाबेट सेट था। आपको बता दें कि यह इको-फ्रेंडली लकड़ी का सेट न केवल सुरक्षित और आकर्षक है, बल्कि यह बच्चों के मोटर स्किल और संज्ञानात्मक क्षमताओं को भी बढ़ाता है। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में यह हानिकारक रसायनों से मुक्त है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मंगलवार देर रात द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि अमेरिका स्वच्छ और विश्वसनीय अमेरिकी परमाणु प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के ऊर्जा विविधता संसाधनों में कैसे निवेश कर सकता है।

इस बैठक के बारे में व्हाइट हाउस ने इस बारे में जारी बयान में कहा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। संयुक्त राज्य अमेरिका की दूसरी महिला उषा वेंस के साथ दोनों नेताओं ने एक साथ कॉफी का आनंद लिया और पारस्परिक हित के विषयों पर चर्चा की, जिसमें यह विषय भी शामिल था कि अमेरिका अपनी स्वच्छ, विश्वसनीय परमाणु प्रौद्योगिकी में निवेश के माध्यम से ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने में किस तरह भारत की सहायता कर सकता है।

PM Narendra Modi gifted Dokra Artwork – musicians with studded stone work, to French President Emmanuel Macron.

Dokra art, a revered metal-casting tradition from Chhattisgarh, showcases intricate craftsmanship using the ancient lost-wax technique. Rooted in the region’s rich… pic.twitter.com/1ZmMHVcbIW

— ANI (@ANI) February 12, 2025