Weather Update: भारत से ब्रिटेन तक भीषण हीटवेव का कहर, 2050 तक 300% तक बढ़ जाएगा गर्मी का खतरा; वैज्ञानिक हैरान!

Weather Update: भारत के कई राज्यों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है तो दुनिया के कई देश भी इस बार इसकी चपेट में आएंगे. इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हो गई है. अब तक मई का महीना असामान्य रूप से ठंडा रहा है, लेकिन बैंक हॉलिडे वीकेंड (22 मई) पर तापमान 31C तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है. मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो ब्रिटेन इस साल की अपनी पहली हीटवेव (लू) के लिए तैयारी कर रहा है. इस बीच UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने इंग्लैंड के दक्षिणी, पूर्वी और मध्य इलाकों के लिए अगले बुधवार (27 मई, 2026) तक यानी छह दिनों का ‘हीट हेल्थ अलर्ट’ जारी किया है.

बताया जा रहा है कि यह 2026 का भी पहला अलर्ट है. ऐसे में आम जनता को चेतावनी दी गई है कि कमज़ोर लोगों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ सकता है और कमज़ोर लोगों की जान को ज़्यादा खतरा हो सकता है. मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में अगले कुछ ही दिनों में अधिकतम तापमान कम से कम 28C तक पहुंच जाएगा, जो हीटवेव की सीमा है.

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

यह चेतावनी तब आई है जब जलवायु सलाहकारों ने कहा कि ब्रिटेन को एक ‘गर्म देश’ होने की आदत डाल लेनी चाहिए. डेटा से पता चला कि 2050 तक अत्यधिक गर्मी का खतरा 300 प्रतिशत बढ़ जाएगा. यह गर्म मौसम उन कई परिवारों के लिए खुशी की बात होगी जिनके बच्चे स्कूल से हाफ-टर्म छुट्टियों पर हैं. ये छुट्टियां शुक्रवार से शुरू हो रही हैं और उस दिन तापमान 28C तक पहुंचने का अनुमान है.

शुक्रवार को टूट जाएगा रिकॉर्ड

शुक्रवार UK का अब तक का सबसे गर्म दिन भी होगा. यह 2026 के मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ देगा, जो 40 दिन से भी पहले 8 अप्रैल को लंदन के Kew Gardens में 26.6C दर्ज किया गया था. मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को तापमान 29C तक पहुंचेगा. इसके बाद रविवार और सोमवार को यह 31C के शिखर पर होगा वहीं फिर मंगलवार को 30C रहेगा. अगले हफ़्ते भी तापमान ऊंचा रहने की उम्मीद है.

ब्रिटेन में हीटवेव का अलग है मानदंड

AA का अनुमान है कि गर्म मौसम के कारण बैंक हॉलिडे वीकेंड पर सड़कों पर भारी भीड़ रहेगी. शुक्रवार सबसे व्यस्त दिन रहने की उम्मीद है, जब 23.4 मिलियन यात्राएं होने का अनुमान है. UK में हीटवेव को आधिकारिक तब माना जाता है जब किसी जगह पर लगातार कम से कम तीन दिनों तक रोज़ाना का अधिकतम तापमान एक तय सीमा तक पहुंचता है या उससे ज़्यादा हो जाता है. 8 अप्रैल, 2026 को वेमाउथ में लोग गर्म मौसम का आनंद ले रहे हैं. यह अब तक का साल का सबसे गर्म दिन है.

यह सीमा हर इलाके के हिसाब से अलग-अलग होती है और लंदन में 28°C, होम काउंटीज़ में 27°C, वेस्ट मिडलैंड्स में 26°C, और स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में 25°C तय की गई है।

मेट ऑफिस की ऑपरेशनल मौसम विज्ञानी नियाम मरे ने कहा कि अगर शनिवार को तापमान इसी तरह बना रहता है, तो उम्मीद है कि अगले हफ़्ते के पहले आधे हिस्से तक हमारे यहाँ हाई प्रेशर बना रहेगा. इंग्लैंड और वेल्स के ज़्यादातर हिस्सों के साथ-साथ स्कॉटलैंड के कुछ हिस्सों में भी तापमान औसत से ज़्यादा रहेगा – लेकिन सबसे ज़्यादा गर्मी दक्षिण-पूर्व में, खासकर लंदन के आस-पास और शायद ईस्ट एंग्लिया की तरफ़ महसूस होगी.