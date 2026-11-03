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Nepal Helicopter Crash: दुनिया की सबसे ऊंची छोटी पर मची तबाही! आसमान में ही चूर-चूर हुए 2 हेलीकॉप्टर; एक भरतीय की मौत

Nepal Helicopter Crash: मंगलवार सुबह काठमांडू से करीब 250 km दूर नेपाल के सोलुखुम्बु जिले में एक हेलीपैड पर लैंड करने की कोशिश करते समय दो हेलीकॉप्टर टकरा गए, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और भारतीय मूल का एक और व्यक्ति घायल हो गया.

By: Heena Khan | Published: November 3, 2026 11:33:26 AM IST

Nepal Helicopter Crash
Nepal Helicopter Crash


Nepal Helicopter Crash: मंगलवार सुबह काठमांडू से करीब 250 km दूर नेपाल के सोलुखुम्बु जिले में एक हेलीपैड पर लैंड करने की कोशिश करते समय दो हेलीकॉप्टर टकरा गए, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और भारतीय मूल का एक और व्यक्ति घायल हो गया. मृतक की पहचान 47 साल के भारतीय नागरिक वसंत कुमार बलारा मादू के रूप में हुई है, जबकि घायल व्यक्ति 53 साल के शैलेश किशन पटेल हैं, जो भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के नागरिक हैं.

आखिर कैसे भिड़े दोनों हेलीकॉप्टर

नेपाल की सिविल एविएशन अथॉरिटी के अनुसार, दोनों एयरक्राफ्ट के रोटर ब्लेड एक-दूसरे से तब टकराए जब वो लैंड करने के लिए हेलीपैड के पास पहुंचे. यह टक्कर फेरिच हेलीपैड पर फिशटेल एयर और डायनेस्टी एयर द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हेलीकॉप्टरों में हुई थी. घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें वह पल कैद हो गया है जब हेलीकॉप्टर खतरनाक रूप से करीब आ गए थे और उनके रोटर ब्लेड टकरा गए थे.

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सोलुखुम्बु डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस के DSP नवीनराज बुधाथोकी ने बताया कि हादसा तब हुआ जब दोनों हेलीकॉप्टर खुम्बु पासंग ल्हामू फेरिचे हेलीपैड पर लैंड कर रहे थे. पुलिस ने बताया कि मरने वाला विदेशी नागरिक था, लेकिन उसकी पहचान और राष्ट्रीयता अभी पता नहीं चली है. बाद में बॉडी को हेलीकॉप्टर से लुक्ला ले जाया गया.

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी 

टक्कर में घायल एक और व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दूसरे हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया. एविएशन अथॉरिटी के इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ज्ञानेंद्र भुल ने टक्कर की पुष्टि की और कहा कि अधिकारी घटना के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं. नेपाल में टूरिस्ट और माउंटेनियर्स को लाने-ले जाने, सप्लाई ले जाने और इमरजेंसी रेस्क्यू करने के लिए छोटे हेलीकॉप्टर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है.

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Tags: Helicopter Crashhome-hero-pos-1Nepal News
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