Iran AI Video Threat: अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को ईरान ने थैंक्सगिविंग के मौके पर डराने वाली चेतावनी दी है, जिसमें अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और एलन मस्क की स्पेसएक्स (SpaceX) को निशाना बनाया गया है. ईरान ने एक परेशान करने वाला AI वीडियो जारी किया है, जिसमें आतंकियों को अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और एलन मस्क की स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मुख्यालयों को उड़ाते हुए दिखाया गया है. इस डरावने वीडियो में अमेरिका और इज़राइल की सरकारों को भी धमकी दी गई है. इसे ईरान के सरकारी मीडिया आउटलेट ‘मेहर न्यूज़’ ने सोशल मीडिया पर जारी किया है. इस वीडियो में नैरेटर कहता है- ‘हम अपने बच्चों के हत्यारों को बख्शेंगे नहीं.’ इसी दौरान AI से बने आतंकी हमला शुरू कर देते हैं.

वॉयसओवर में दी गई चेतावनी

इसके बाद वॉयसओवर में कहा जाता है- ‘हम अमेरिकी लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे.’ वीडियो में आगे कहा गया है- ‘इसे एक चेतावनी समझें. इस दौरान कंपनियों के मुख्यालयों में आग लगते और उन पर ड्रोन से हमला होते हुए दिखाया गया है. जिन कंपनियों को निशाना बनाया गया है, उन पर ईरान में फरवरी से चल रहे सैन्य संघर्ष का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है. वीडियो में इमारतों को आग की लपटों में घिरे हुए दिखाया गया है और नैरेटर कहता है- ‘जिन कंपनियों ने ईरान पर हुए हमले में हिस्सा लिया है, उन्हें या तो हर्जाना देना होगा और पछताना होगा या फिर उन्हें भी इसी तरह की तबाही का सामना करना पड़ेगा.’

‘पछतावा या तबाही? अमेरिका, चुनाव तुम्हारा है’

ईरान के सरकारी मीडिया ने गुरुवार (26 नवंबर, 2026) को एक परेशान करने वाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निर्मित वीडियो जारी किया, जिसमें अमेरिका और इज़राइल की सरकारों के साथ-साथ अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और एलोन मस्क की स्पेसएक्स जैसी कंपनियों को धमकी दी गई है. वीडियो में मीनाब का जिक्र है, जो ईरान के एक प्राथमिक विद्यालय का स्थान है, जहां प्रारंभिक सैन्य जांच में यह निर्धारित किया गया था कि अमेरिका उस मिसाइल हमले के लिए जिम्मेदार था जिसमें 175 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश बच्चे थे.

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विद्यालय पर हुए बम हमले को लेकर आक्रोश

टेलीग्राम पर मेहर न्यूज़ की पोस्ट में फ़ारसी भाषा में एक संदेश है जिसमें ईरान के एक प्राथमिक विद्यालय पर हुए बम हमले पर आक्रोश व्यक्त किया गया है. इसमें लिखा है- ‘ईरानी जनता और मीनाब के मासूम बच्चों के खिलाफ अपराधों में शामिल कंपनियों को कड़ी चेतावनी.’ बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि वह नए साल के तुरंत बाद ईरान पर नए सैन्य हमले करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तेहरान पर ‘बकवास’ वार्ता रणनीति अपनाने का आरोप लगाया था.